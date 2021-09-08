https://tr.sputniknews.com/20210908/chp-lideri-kilicdaroglu-can-cekisen-tarimimizi-ve-ciftcimizi-bitirmeye-yeminli-bir-erdogan-var-1048725664.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Saray, hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergilerini sıfırladı. Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T14:43+0300

2021-09-08T14:43+0300

2021-09-08T14:43+0300

türkiye

chp

buğday

hububat

cumhuriyet halk partisi (chp)

çavdar ekmeği

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Resmî Gazete’de yayınlanan karar ile buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, nohut ithalatında 31 Aralık 2021 tarihine kadar gümrük vergisi sıfırlandı.Konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

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chp, buğday, hububat, cumhuriyet halk partisi (chp), çavdar ekmeği