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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var
© AACHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı
© AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Saray, hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergilerini sıfırladı. Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var!" açıklamaısnı yaptı.
Resmî Gazete’de yayınlanan karar ile buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, nohut ithalatında 31 Aralık 2021 tarihine kadar gümrük vergisi sıfırlandı.
Konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Saray, hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergilerini sıfırladı. Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var!
Bakın bu konu şimdi çok ilginizi çekmeyecek belki ama ileride çocuklarımızın en önemli konusu toprağımız, suyumuz, enerjimiz, çiftçimiz olacak. İklim ve tarım en öncelikli reform konularımız arasında. Evlatlarımıza ithal ürün cenneti; bereketsiz, çorak bir Türkiye bırakmayacağız.
Bakın bu konu şimdi çok ilginizi çekmeyecek belki ama ileride çocuklarımızın en önemli konusu toprağımız, suyumuz, enerjimiz, çiftçimiz olacak. İklim ve tarım en öncelikli reform konularımız arasında. Evlatlarımıza ithal ürün cenneti; bereketsiz, çorak bir Türkiye bırakmayacağız.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 8, 2021