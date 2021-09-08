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Çin: Afganistan'daki yeni hükümetle iletişimi sürdüreceğiz
Çin: Afganistan'daki yeni hükümetle iletişimi sürdüreceğiz
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Afganistan'daki yeni hükümet ve lideriyle iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını söyledi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T13:34+0300
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çin
afgani
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Pekin'deki günlük bilgilendirme toplantısında konuşan Wang, Taliban'ın* dün açıkladığı geçici Afganistan hükümetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni hükümetin 'ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gerekli bir adım' olduğunu belirten Wang, "Çin, Taliban'ın geçici bir hükümet duyurusuna büyük önem veriyor. Bu, Afganistan'da üç haftadan uzun süredir devam eden anarşiye son verdi. Düzenin yeniden sağlanması ve ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gerekli bir adımdı" dedi. Çin'in Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu da sözlerine ekleyen Wang, Afganistan'daki yeni hükümet ve lideriyle iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından Çin'in Taliban'la sorun yaşayacağını söylemişti. Biden ayrıca, Afganistan'ın Çin, Pakistan, Rusya ve İran gibi komşularının Taliban ile anlaşmalar yapmasını beklediğini de sözlerine eklemişti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan'ı yönetecek yeni hükümeti açıklamıştı. Molla Muhammed Hasan Akhund'un başbakan olduğu duyurulmuştu. *Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü
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çin, afgani, wang wenbin

Çin: Afganistan'daki yeni hükümetle iletişimi sürdüreceğiz

13:34 08.09.2021
© AP Photo / Liu ZhengÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Liu Zheng
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Afganistan'daki yeni hükümet ve lideriyle iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.
Pekin'deki günlük bilgilendirme toplantısında konuşan Wang, Taliban'ın* dün açıkladığı geçici Afganistan hükümetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeni hükümetin 'ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gerekli bir adım' olduğunu belirten Wang, "Çin, Taliban'ın geçici bir hükümet duyurusuna büyük önem veriyor. Bu, Afganistan'da üç haftadan uzun süredir devam eden anarşiye son verdi. Düzenin yeniden sağlanması ve ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gerekli bir adımdı" dedi.
Çin'in Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu da sözlerine ekleyen Wang, Afganistan'daki yeni hükümet ve lideriyle iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından Çin'in Taliban'la sorun yaşayacağını söylemişti. Biden ayrıca, Afganistan'ın Çin, Pakistan, Rusya ve İran gibi komşularının Taliban ile anlaşmalar yapmasını beklediğini de sözlerine eklemişti.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan'ı yönetecek yeni hükümeti açıklamıştı. Molla Muhammed Hasan Akhund'un başbakan olduğu duyurulmuştu.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü
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