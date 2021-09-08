Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide ülkemizi daha da ileri götüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Paylaşımda kullandığı grafikte ise şu bilgiler yer aldı:"Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız. 31 bin 436 megavat kurulu güç, 735 adet hidroelektrik santrali, toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payı yüzde 20.1."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İktidarımız boyunca inşa ettiğimiz hidroelektrik santraller ile Türkiye'yi bu alanda, hamdolsun, çok çok farklı bir boyuta taşımayı başardık. Bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edecek, enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin.
Paylaşımda kullandığı grafikte ise şu bilgiler yer aldı:
"Hidroelektrik kapasitesinde ilk 10 ülke arasındayız. 31 bin 436 megavat kurulu güç, 735 adet hidroelektrik santrali, toplam elektrik üretimindeki hidroelektrik payı yüzde 20.1."