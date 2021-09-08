https://tr.sputniknews.com/20210908/deva-partisi-kurucularindan-ahmet-edip-ugur-vefat-etti-1048726246.html

DEVA partisi kurucularından Ahmet Edip Uğur vefat etti

DEVA partisi kurucularından Ahmet Edip Uğur vefat etti

Uzun süredir beyin tümörü ile mücadele eden eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi Kurucusu Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T14:49+0300

2021-09-08T14:49+0300

2021-09-08T14:52+0300

türkiye

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deva partisi

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Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEVA Partisi Kurucusu Ahmet Edip Uğur yaşamını yitirdi.Ahmet Edip Uğur'un Twitter hesabından, "Babamız Ahmet Edip Uğur Hakk'a yürüdü. 9 Eylül Perşembe günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nden öğle namazı müteakip Başçeşme Mezarlığı'na defnedilecektir" denildi.Ahmet Edip Uğur kimdir?Ahmet Edip Uğur 1950 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiş Türk siyasetçi ve iş insanıdır.İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AKP Balıkesir il başkanlığı yaptı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı. 18.,22.,23. ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili. Uğur, evli ve 3 çocuk babasıdır.2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 'Mali ve İdari İşler' Başkanı olmuştur. Ayrıca Türkiye-Endonezya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde Parlamento’ya girmiştir. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı’ da yapan Ahmet Edip Uğur , 22. Dönemde ikinci kez Milletvekili seçilmiştir. 2007 Genel Seçimlerinde 23. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak yeniden Parlamento’ya girdikten sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Daha sonra istifa etti.

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ak parti, politika, siyaset, ahmet edip uğur, deva partisi