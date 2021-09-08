Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210908/dijital-platformlardan-iptv-ile-mucadele-icin-yayin-yasasi-talebi-1048727758.html
Dijital Platformlar'dan IPTV ile mücadele için 'yayın yasası' talebi
Dijital Platformlar'dan IPTV ile mücadele için 'yayın yasası' talebi
Uydu ve internet üzerinden yayın yapan yasal platformlar, ürettikleri ve sağladıkları içerikleri izinsiz bir şekilde kopyalayıp izlettiren kişi ve kurumlara... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T15:21+0300
2021-09-08T15:24+0300
türkiye
iptv
dijital
rekabet
yasa
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048727280_16:0:626:343_1920x0_80_0_0_4b98a0d47b308e8d7f115c792136fc82.jpg
Uydu ve internet üzerinden yayın yapan yasal platformlar, ürettikleri ve sağladıkları içerikleri izinsiz bir şekilde kopyalayıp izlettiren kişi ve kurumlara karşı ortak çalışma kararı aldı.Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TUYAD) tarafından düzenlenen ve D-Smart, Digiturk, Filbox, Tivibu, Turkcell TV Plus, Exxen, Türksat’ın katılımlarıyla ‘Pay TV Platformları Toplantısı’ gerçekleştirildi.Kovid-19 önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantıda tüm platformlar, ‘İnternet Tabanlı TV’ (IPTV) kanallarını korsanlaştıran ve Türk futbolu dahil her türlü Pay TV içeriğini yeniden satanlara karşı ortak çalışma kararı aldı.Ticaret Bakanlığı yaptırım uyguluyorŞifreli kanalların abone dışında kullanılması, izinsiz toplu gösterim sağlanması ve bundan haksız kazanç elde edilmesi durumunun sektördeki rekabeti de olumsuz etkilediğini dile getiren platform temsilcileri; bu illegal yayınların, yasal platformlara ücretini ödeyerek abone olan tüketiciler için de haksızlık oluşturduğuna değindi.Toplantıda Ticaret Bakanlığı’nca bu tür yayınları izinsiz iletenler, izleyenler, usulüne uygun olmadan abonelik yapanlar ve bundan fayda sağlayanlar ile bunun reklamını yapanlar hakkında başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuata uygun işlem yapıldığı belirtildi.TUYAD bünyesinde bu tarz yasa dışı yayın sağlayıcıların tespitini yaparak Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimine iletecek bir hukuk komisyonu kurulmasına karar verildi.‘Yeni bir düzenleme getirilmesini talep ediyoruz’Bazı fırsatçıların yasa dışı olarak yürüttükleri IPTV hizmetleri ile müşterilerine spor, film ve diziler de dahil olmak üzere binlerce kanal ve içeriği kendilerinin ürünü gibi sunarak haksız gelir elde ettiğini dile getiren TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, şunları kaydetti:“İllegal yayıncılık ile mücadele kararı alan yayın hak sahipleri derneğimiz bünyesinde ortak oluşturulacak bir hukuk komisyonu ile hareket edecektir. Ulusal kanalların yanı sıra lisanslı filmler, radyo istasyonları ve futbol maçlarına da erişim sağlayan bu yasa dışı uygulama ile en etkin mücadele başlatıldı. 8 milyon gibi bir abonenin kayıtlı olduğu sistemde son tüketici de yayınları yasa dışı izlediği için suçlu sayılacaktır.Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri ve bizim kuracağımız hukuk komisyonunun ortak çalışması ile izleten ve izletmeye aracılık eden, izleyen kişi ve kurumlara adli para cezası yanı sıra hapis cezaları da verilebilecek şekilde yeni bir düzenleme getirilmesini talep ediyoruz. TV ve alıcı üreten firmaların Android ve IOS mağazalarında bulunan IPTV uygulamalarının şifreli kanal ve içerik hakları olan yayınları izinsiz kullanmalarından dolayı durdurulması hakkında uyarı ve sonrasında yaptırım uygulanması da bu mücadelede elimizi güçlendirecektir. e-ticaret sitelerinin PAY TV yayınlarını illegal izleten ürünleri sattırmamaları için ilgili kurumlarla iletişim kurularak bu ürünlerin satışının önlenmesi ve satış yapmaya devam edenlere yaptırım uygulanması da bir diğer talebimizdir.”'Yayın yasası' çalışmaları hızlandırılacakTUYAD olarak yasa dışı IPTV hizmeti sunan firmaları üyelikten çıkarttıklarına değinen Özaydın, “Daha önce TBMM’ye sunduğumuz yayın yasasının ele alınması için de gerekli çalışmalara hız ve destek sağlayacağız. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram gibi mecralar ile arama motorlarında reklam ile illegal PAY TV satışları yapılmasının önlenmesi çalışmaları için BTK ile irtibat kurulacak engelleme kararları çıkartılacaktır” dedi.Kamu spotu yoldaToplantıda son tüketicinin bilinçlenmesi ve haksız rekabete destek verdiği yasa dışı bir ürünü satın aldığı algısının yaratılması için kamu spotu hazırlanması kararı da alınarak hazırlanan kamu spotunun tüm kanallarda yayınlanması ile yasal takip ve yaptırımlara hız verileceğini belirtildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048727280_92:0:549:343_1920x0_80_0_0_35d61a28486663c1011401d27ddad648.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iptv, dijital, rekabet, yasa, maç

Dijital Platformlar'dan IPTV ile mücadele için 'yayın yasası' talebi

15:21 08.09.2021 (güncellendi: 15:24 08.09.2021)
© DHATelevizyon, kumanda, kelepçe
Televizyon, kumanda, kelepçe - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
Abone ol
Uydu ve internet üzerinden yayın yapan yasal platformlar, ürettikleri ve sağladıkları içerikleri izinsiz bir şekilde kopyalayıp izlettiren kişi ve kurumlara karşı ortak çalışma kararı aldı.
Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TUYAD) tarafından düzenlenen ve D-Smart, Digiturk, Filbox, Tivibu, Turkcell TV Plus, Exxen, Türksat’ın katılımlarıyla ‘Pay TV Platformları Toplantısı’ gerçekleştirildi.
Kovid-19 önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantıda tüm platformlar, ‘İnternet Tabanlı TV’ (IPTV) kanallarını korsanlaştıran ve Türk futbolu dahil her türlü Pay TV içeriğini yeniden satanlara karşı ortak çalışma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı yaptırım uyguluyor

Şifreli kanalların abone dışında kullanılması, izinsiz toplu gösterim sağlanması ve bundan haksız kazanç elde edilmesi durumunun sektördeki rekabeti de olumsuz etkilediğini dile getiren platform temsilcileri; bu illegal yayınların, yasal platformlara ücretini ödeyerek abone olan tüketiciler için de haksızlık oluşturduğuna değindi.
Toplantıda Ticaret Bakanlığı’nca bu tür yayınları izinsiz iletenler, izleyenler, usulüne uygun olmadan abonelik yapanlar ve bundan fayda sağlayanlar ile bunun reklamını yapanlar hakkında başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuata uygun işlem yapıldığı belirtildi.
TUYAD bünyesinde bu tarz yasa dışı yayın sağlayıcıların tespitini yaparak Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimine iletecek bir hukuk komisyonu kurulmasına karar verildi.

‘Yeni bir düzenleme getirilmesini talep ediyoruz’

Bazı fırsatçıların yasa dışı olarak yürüttükleri IPTV hizmetleri ile müşterilerine spor, film ve diziler de dahil olmak üzere binlerce kanal ve içeriği kendilerinin ürünü gibi sunarak haksız gelir elde ettiğini dile getiren TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, şunları kaydetti:
“İllegal yayıncılık ile mücadele kararı alan yayın hak sahipleri derneğimiz bünyesinde ortak oluşturulacak bir hukuk komisyonu ile hareket edecektir. Ulusal kanalların yanı sıra lisanslı filmler, radyo istasyonları ve futbol maçlarına da erişim sağlayan bu yasa dışı uygulama ile en etkin mücadele başlatıldı. 8 milyon gibi bir abonenin kayıtlı olduğu sistemde son tüketici de yayınları yasa dışı izlediği için suçlu sayılacaktır.
Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri ve bizim kuracağımız hukuk komisyonunun ortak çalışması ile izleten ve izletmeye aracılık eden, izleyen kişi ve kurumlara adli para cezası yanı sıra hapis cezaları da verilebilecek şekilde yeni bir düzenleme getirilmesini talep ediyoruz. TV ve alıcı üreten firmaların Android ve IOS mağazalarında bulunan IPTV uygulamalarının şifreli kanal ve içerik hakları olan yayınları izinsiz kullanmalarından dolayı durdurulması hakkında uyarı ve sonrasında yaptırım uygulanması da bu mücadelede elimizi güçlendirecektir. e-ticaret sitelerinin PAY TV yayınlarını illegal izleten ürünleri sattırmamaları için ilgili kurumlarla iletişim kurularak bu ürünlerin satışının önlenmesi ve satış yapmaya devam edenlere yaptırım uygulanması da bir diğer talebimizdir.

'Yayın yasası' çalışmaları hızlandırılacak

TUYAD olarak yasa dışı IPTV hizmeti sunan firmaları üyelikten çıkarttıklarına değinen Özaydın, “Daha önce TBMM’ye sunduğumuz yayın yasasının ele alınması için de gerekli çalışmalara hız ve destek sağlayacağız. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram gibi mecralar ile arama motorlarında reklam ile illegal PAY TV satışları yapılmasının önlenmesi çalışmaları için BTK ile irtibat kurulacak engelleme kararları çıkartılacaktır” dedi.

Kamu spotu yolda

Toplantıda son tüketicinin bilinçlenmesi ve haksız rekabete destek verdiği yasa dışı bir ürünü satın aldığı algısının yaratılması için kamu spotu hazırlanması kararı da alınarak hazırlanan kamu spotunun tüm kanallarda yayınlanması ile yasal takip ve yaptırımlara hız verileceğini belirtildi.
070000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:03Paşinyan: Ankara ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda diyalog başlatmaya hazırız
16:02BTS Başkanı: Tren kazaları öncesinde defalarca uyardık
16:00Malezya'da iki yeni tür ve bir yeni cins 'tatlı su midyesi' bulundu
15:59Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil iki kişiyi teğet geçip iş yerine çarptı
15:53Milli Eğitim Bakanı Özer: Meslek ders kitaplarını ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz
15:49Tupac’in içinde vurulduğu BMW, 1.7 milyon dolara satışa çıkarıldı
15:42Kasım 2015 Paris saldırıları davası: Hayatta kalan saldırgan 'mesleğim IŞİD savaşçılığı' dedi
15:32Hamileyken koronavirüse yakalanan iki kadın hayatını kaybetti
15:24İngiltere Başbakanı Johnson’ın ofisinde şüpheli paket alarmı
15:22Pakistan'daki mülteci kamplarında Taliban'ı destekleyen bazı Afganlar, ülkelerine dönme hazırlığında
15:21Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası
15:21Dijital Platformlar'dan IPTV ile mücadele için 'yayın yasası' talebi
15:19Rekabet Kurumu, Coca Cola'dan alınan taahhütleri duyurdu
15:14Putin'den Charles Michel'e: Ukrayna yönetiminin Kırım Platformu düzenlemesi provokatif bir eylem
15:11Almanya ve ABD öncülüğünde 20'den fazla ülke Afganistan politikasını görüşecek
14:57Dev Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi
14:57Vedomosti: Yandex, Rus internet ağı tarihindeki en büyük DDoS saldırısına uğradı
14:49DEVA partisi kurucularından Ahmet Edip Uğur vefat etti
14:46Güney Kıbrıs'tan 'Atatürk sayfalarını yırtın' talimatı
14:44Haliliye Belediyesi'nden 'İTÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler' afişleriyle ilgili açıklama