Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür diledi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210908/ersin-duzen-tffdeki-gorevinden-istifa-etti-1048730583.html
Ersin Düzen, TFF'deki görevinden istifa etti
Ersin Düzen, TFF'deki görevinden istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen, görevinden istifa ettiğini açıkladı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T16:09+0300
2021-09-08T16:09+0300
yaşam
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye a milli futbol takımı
şenol güneş
twitter
istifa
ersin düzen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048730006_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_6af11978e3988989fd6977d54ad8435e.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Basın Danışmanı Ersin Düzen'in, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik yenilgi sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşım tepki çekmişti.Bugün yaptığı açıklamayla TFF'deki görevinden istifa ettiğini duyuran Düzen, şunları kaydetti:"Hollanda yenilgisinin, attığım tweet üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sayın Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sayın Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum."Ne demişti?Ersin Düzen, Hollanda - Türkiye maçı 3-0 iken yaptığı paylaşımda "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için 'Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler' demişti. Cebelitarık kadar olamadık. A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?" ifadesine yer vermişti.Güneş'ten 'şeytani düzen' tepkisiA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından gerçekleştirilen toplantıda, Düzen'in bu paylaşımına 'gönderme' olarak yorumlanan açıklamalarda bulunmuştu.Bu maçın mazeretinin olamayacağını vurgulayan Güneş, "Sorumlusu benim. Oyuncular görev adamıdır. Görev verdiğinizde aslanlar gibi görevini yapar. Üzgünüm. Bu işe başlarken, herkesin isteğiyle geldim ama bir senedir ekonomiyle başlayan düzen ve şeytanlığın karıştığı bir düzen oluştu. Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytani olmuş. Bu sonuçları alarak şeytani düzeni bozabilirdim ama bozamadım" diye konuşmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210908/senol-gunes-gelmem-icin-bana-yalvaranlar-simdi-git-diyor-bu-duzende-bir-yanlislik-var-1048713343.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048730006_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_a42e6aa5811e24d964432ae20b31758c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, twitter , istifa, ersin düzen

Ersin Düzen, TFF'deki görevinden istifa etti

16:09 08.09.2021
© DHAErsin Düzen
Ersin Düzen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Basın Danışmanı Ersin Düzen'in, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik yenilgi sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşım tepki çekmişti.
Bugün yaptığı açıklamayla TFF'deki görevinden istifa ettiğini duyuran Düzen, şunları kaydetti:
"Hollanda yenilgisinin, attığım tweet üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sayın Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sayın Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum."

Ne demişti?

Ersin Düzen, Hollanda - Türkiye maçı 3-0 iken yaptığı paylaşımda "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için 'Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler' demişti. Cebelitarık kadar olamadık. A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?" ifadesine yer vermişti.

Güneş'ten 'şeytani düzen' tepkisi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından gerçekleştirilen toplantıda, Düzen'in bu paylaşımına 'gönderme' olarak yorumlanan açıklamalarda bulunmuştu.
Bu maçın mazeretinin olamayacağını vurgulayan Güneş, "Sorumlusu benim. Oyuncular görev adamıdır. Görev verdiğinizde aslanlar gibi görevini yapar. Üzgünüm. Bu işe başlarken, herkesin isteğiyle geldim ama bir senedir ekonomiyle başlayan düzen ve şeytanlığın karıştığı bir düzen oluştu. Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytani olmuş. Bu sonuçları alarak şeytani düzeni bozabilirdim ama bozamadım" diye konuşmuştu.
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
TÜRKİYE
Şenol Güneş: Gelmem için bana yalvaranlar, şimdi git diyor, bu düzende bir yanlışlık var
09:49
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:43Boksa kilo vermek için başlamıştı, Avrupa şampiyonu oldu
16:41'Zengin olacaksınız' vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar: Mağdurlarla doğum günü pastası kestiler
16:39'Akif' filminin fragmanı yayınlandı
16:38Göbeklitepe, sanal gerçeklik ortamına uyarlanarak İstanbul'da sergilenecek
16:33Yaslandıkları balkon duvarı yıkılınca 6 metreden aşağıya düştüler
16:33Mikis Theodorakis son yolculuğuna uğurlanıyor
16:31Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür diledi
16:18Eski milli futbolcudan Hollanda yenilgisi sonrası tepki: ‘İstifa da bir hizmettir desek yeri midir?’
16:16Brezilya'dan Premier Lig kulüplerine misilleme
16:15El Salvador’da Bitcoin protestosu
16:15Adıyaman’da 65 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil bulundu
16:10Türkiye - Mısır heyetleri arasında ikinci tur görüşmeleri Ankara'da gerçekleşti
16:09Ersin Düzen, TFF'deki görevinden istifa etti
16:07Ayağı sıkışan yavru kedi 9 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
16:05Tacikistan’daki Rus üssüne ağır makineli tüfekler gönderildi
16:03Paşinyan: Ankara ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda diyalog başlatmaya hazırız
16:02BTS Başkanı: Tren kazaları öncesinde defalarca uyardık
16:00Malezya'da iki yeni tür ve bir yeni cins 'tatlı su midyesi' bulundu
15:59Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil iki kişiyi teğet geçip iş yerine çarptı
15:53Milli Eğitim Bakanı Özer: Meslek ders kitaplarını ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz