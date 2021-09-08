https://tr.sputniknews.com/20210908/ersin-duzen-tffdeki-gorevinden-istifa-etti-1048730583.html
Ersin Düzen, TFF'deki görevinden istifa etti
Ersin Düzen, TFF'deki görevinden istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen, görevinden istifa ettiğini açıkladı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T16:09+0300
2021-09-08T16:09+0300
2021-09-08T16:09+0300
yaşam
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye a milli futbol takımı
şenol güneş
twitter
istifa
ersin düzen
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Basın Danışmanı Ersin Düzen'in, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik yenilgi sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşım tepki çekmişti.Bugün yaptığı açıklamayla TFF'deki görevinden istifa ettiğini duyuran Düzen, şunları kaydetti:"Hollanda yenilgisinin, attığım tweet üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sayın Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sayın Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum."Ne demişti?Ersin Düzen, Hollanda - Türkiye maçı 3-0 iken yaptığı paylaşımda "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için 'Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler' demişti. Cebelitarık kadar olamadık. A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?" ifadesine yer vermişti.Güneş'ten 'şeytani düzen' tepkisiA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından gerçekleştirilen toplantıda, Düzen'in bu paylaşımına 'gönderme' olarak yorumlanan açıklamalarda bulunmuştu.Bu maçın mazeretinin olamayacağını vurgulayan Güneş, "Sorumlusu benim. Oyuncular görev adamıdır. Görev verdiğinizde aslanlar gibi görevini yapar. Üzgünüm. Bu işe başlarken, herkesin isteğiyle geldim ama bir senedir ekonomiyle başlayan düzen ve şeytanlığın karıştığı bir düzen oluştu. Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytani olmuş. Bu sonuçları alarak şeytani düzeni bozabilirdim ama bozamadım" diye konuşmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210908/senol-gunes-gelmem-icin-bana-yalvaranlar-simdi-git-diyor-bu-duzende-bir-yanlislik-var-1048713343.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, twitter , istifa, ersin düzen
Ersin Düzen, TFF'deki görevinden istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Basın Danışmanı Ersin Düzen'in, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik yenilgi sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşım tepki çekmişti.
Bugün yaptığı açıklamayla TFF'deki görevinden istifa ettiğini duyuran Düzen, şunları kaydetti:
"Hollanda yenilgisinin, attığım tweet üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sayın Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sayın Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum."
Ne demişti?
Ersin Düzen, Hollanda - Türkiye maçı 3-0 iken yaptığı paylaşımda "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için 'Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler' demişti. Cebelitarık kadar olamadık. A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?" ifadesine yer vermişti.
Güneş'ten 'şeytani düzen' tepkisi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından gerçekleştirilen toplantıda, Düzen'in bu paylaşımına 'gönderme' olarak yorumlanan açıklamalarda bulunmuştu.
Bu maçın mazeretinin olamayacağını vurgulayan Güneş, "Sorumlusu benim. Oyuncular görev adamıdır. Görev verdiğinizde aslanlar gibi görevini yapar. Üzgünüm. Bu işe başlarken, herkesin isteğiyle geldim ama bir senedir ekonomiyle başlayan düzen ve şeytanlığın karıştığı bir düzen oluştu. Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytani olmuş. Bu sonuçları alarak şeytani düzeni bozabilirdim ama bozamadım" diye konuşmuştu.