https://tr.sputniknews.com/20210908/konseri-iptal-edilen-yildiz-tilbe-koronavirus-asisi-oldu-1048723846.html

Konseri iptal edilen Yıldız Tilbe koronavirüs aşısı oldu

Konseri iptal edilen Yıldız Tilbe koronavirüs aşısı oldu

Aşı karşıtı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin geçtiğimiz günlerde konseri iptal edildi. Bunun üzerine Yıldız Tilbe’nin ilk doz koronavirüs... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T14:13+0300

2021-09-08T14:13+0300

2021-09-08T14:13+0300

yaşam

türkiye

konser

yıldız tilbe

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Daha önce “Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır” sözleriyle gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kuzey Kıbrıs konseri iptal edildi.Tv100'ün aktardığına göre, 6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz koronavirüs aşısını oldu.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, konser, yıldız tilbe, koronavirüs, koronavirüs aşısı