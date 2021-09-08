Konseri iptal edilen Yıldız Tilbe koronavirüs aşısı oldu

Daha önce “Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır” sözleriyle gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kuzey Kıbrıs konseri iptal edildi.Tv100'ün aktardığına göre, 6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz koronavirüs aşısını oldu.
Aşı karşıtı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin geçtiğimiz günlerde konseri iptal edildi. Bunun üzerine Yıldız Tilbe’nin ilk doz koronavirüs aşısı olduğu öğrenildi.
Daha önce “Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır” sözleriyle gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin açıklamalarından sonra 18 Eylül'de vereceği Kuzey Kıbrıs konseri iptal edildi.
Tv100'ün aktardığına göre, 6 Eylül itibarıyla seyahate çıkmak, sinema, tiyatro ve konserlere gitmek için aşı kartı ya da PCR testi istenmeye başlanınca Yıldız Tilbe fikir değiştirdi, önceki gün ilk doz koronavirüs aşısını oldu.