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Rus vekil: Avrupa Parlamentosu, Rusya’ya karşı önyargılı
Rus vekil: Avrupa Parlamentosu, Rusya’ya karşı önyargılı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Devlet Duması seçimlerinin meşruiyetinin tanınmamasına yönelik çağrıların... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T04:18+0300
2021-09-08T04:18+0300
dünya
rusya
leonid slutskiy
avrupa parlamentosu (ap)
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Avrupa Parlamentosu’nun AB ülkelerine ‘Rusya’da yapılacak Duma seçimlerinin meşruiyetini tanımamaya hazırlıklı olmaları’ yönündeki tavsiye raporunu değerlendirmeye hazırlandığını belirten Slutskiy, bu tür eylemlerin Rusya’nın içişlerine müdahale olarak kabul edileceğini söyledi. Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Parlamentosu, sonbahar oturumunun taslak gündemine, Avrupa hükümetlerine, Dışişleri Komitesi tarafından hazırlanan ‘Rus Devlet Duması seçimlerinin meşruiyetini tanımamaya hazır olmaları tavsiyesi’ ve Rusya'nın uluslararası parlamenter örgütlere daha fazla üyeliğinin ‘sonuçlarına’ ilişkin raporun ele alınmasını dahil etti. Bu konuların 14 Eylül'de, yani Rusya'daki seçimlerin başlamasından üç gün önce ele alınması planlanıyor! Görünüşe göre, ‘arabanın atların önüne koşulması’ Avrupalı parlamenterleri pek rahatsız etmiyor ve gözlem misyonlarının raporlarını beklemeden değerlendirme yapmaya hazırlar” diye yazdı. Devlet Duması seçimlerinin meşruiyetinin tanınmamasına yönelik çağrıların Rusya’nın içişlerine müdahale olarak değerlendirileceğine vurgu yapan Slutskiy, “Ancak hiçbir dış gücün seçimleri etkilemesine veya bu gerekçeyle spekülasyon yapmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Slutskiy, Rusya parlamentosunun her iki kanadı tarafından yabancı devlet parlamentoları ve parlamentolararası kuruluşlara gözlemci bulundurmaları için gönderilen davetiyeye olumlu yanıt almayı umduklarını belirterek, şöyle devam etti: Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri ve diğer seçim süreçleri 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Seçimler, karma seçim sistemi altında beş yılda bir yenileniyor. Sandalyelerin yarısı (225) parti listelerinden seçilirken, diğer yarısı (225) tek üyeli seçim bölgelerinden seçiliyor.
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rusya, leonid slutskiy, avrupa parlamentosu (ap)

Rus vekil: Avrupa Parlamentosu, Rusya’ya karşı önyargılı

04:18 08.09.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов / Fotoğraf bankasına girLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Devlet Duması seçimlerinin meşruiyetinin tanınmamasına yönelik çağrıların Rusya’nın içişlerine müdahale olarak değerlendirileceğini kaydetti.
Avrupa Parlamentosu’nun AB ülkelerine ‘Rusya’da yapılacak Duma seçimlerinin meşruiyetini tanımamaya hazırlıklı olmaları’ yönündeki tavsiye raporunu değerlendirmeye hazırlandığını belirten Slutskiy, bu tür eylemlerin Rusya’nın içişlerine müdahale olarak kabul edileceğini söyledi.
Slutskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Parlamentosu, sonbahar oturumunun taslak gündemine, Avrupa hükümetlerine, Dışişleri Komitesi tarafından hazırlanan ‘Rus Devlet Duması seçimlerinin meşruiyetini tanımamaya hazır olmaları tavsiyesi’ ve Rusya'nın uluslararası parlamenter örgütlere daha fazla üyeliğinin ‘sonuçlarına’ ilişkin raporun ele alınmasını dahil etti. Bu konuların 14 Eylül'de, yani Rusya'daki seçimlerin başlamasından üç gün önce ele alınması planlanıyor! Görünüşe göre, ‘arabanın atların önüne koşulması’ Avrupalı parlamenterleri pek rahatsız etmiyor ve gözlem misyonlarının raporlarını beklemeden değerlendirme yapmaya hazırlar” diye yazdı.
Devlet Duması seçimlerinin meşruiyetinin tanınmamasına yönelik çağrıların Rusya’nın içişlerine müdahale olarak değerlendirileceğine vurgu yapan Slutskiy, “Ancak hiçbir dış gücün seçimleri etkilemesine veya bu gerekçeyle spekülasyon yapmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Slutskiy, Rusya parlamentosunun her iki kanadı tarafından yabancı devlet parlamentoları ve parlamentolararası kuruluşlara gözlemci bulundurmaları için gönderilen davetiyeye olumlu yanıt almayı umduklarını belirterek, şöyle devam etti:
“Seçim süreci şeffaf ve dürüst bir şekilde tüm demokratik standartlara göre yürütüleceğinden, bağımsız ve tarafsız değerlendirmeler bekleme hakkına sahibiz.”
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri ve diğer seçim süreçleri 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Seçimler, karma seçim sistemi altında beş yılda bir yenileniyor. Sandalyelerin yarısı (225) parti listelerinden seçilirken, diğer yarısı (225) tek üyeli seçim bölgelerinden seçiliyor.
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