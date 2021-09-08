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https://tr.sputniknews.com/20210908/rusya-antalya-ve-izmirden-domates-ile-biber-ithalatina-yeniden-izin-verdi-1048737785.html
Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatına yeniden izin verdi
Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatına yeniden izin verdi
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithal edilmesine ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T19:17+0300
2021-09-08T19:17+0300
dünya
rusya
izmir
türkiye
rosselhoznadzor
rusya federal tarım ürünleri denetleme ajansı (rosselhoznadzor)
ithalat
biber
karar
domates
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Rosselhoznadzor, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ile biber sevkiyatına getirilen yasağı yarından itibaren geçerli olmak üzere tamamen kaldırdı.Kurumdan yapılan açıklamada, "Rosselhoznadzor, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verdiği garantiye istinaden 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren Türkiye'nin Antalya ve İzmir kentlerinden domates ve biber ithalatına yönelik geçici kısıtlamaları kaldırıyor" dendi.Rosselhoznadzor, kararın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkeler tarafından karantina nesneleri kabul edilen nesnelerle enfekte olan domates ve biberlerin Türkiye'den Rusya'ya tedarikini önlemek için yapılan çalışmalar hakkında Türk tarafının sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda alındığını vurguladı.Rosselhoznadzor, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ve biber tedarikine kısıtlamalar getirmişti. Kararın gerekçesi olarak bu bölgelerden getirilen ürünlerde domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü görülmesi gösterilmişti.
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rusya, izmir, türkiye, rosselhoznadzor, rusya federal tarım ürünleri denetleme ajansı (rosselhoznadzor), ithalat, biber, karar, domates, ihracat

Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatına yeniden izin verdi

19:17 08.09.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Fotoğraf bankasına girDomates
Domates - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithal edilmesine ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı.
Rosselhoznadzor, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ile biber sevkiyatına getirilen yasağı yarından itibaren geçerli olmak üzere tamamen kaldırdı.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Rosselhoznadzor, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verdiği garantiye istinaden 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren Türkiye'nin Antalya ve İzmir kentlerinden domates ve biber ithalatına yönelik geçici kısıtlamaları kaldırıyor" dendi.

Rosselhoznadzor, kararın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkeler tarafından karantina nesneleri kabul edilen nesnelerle enfekte olan domates ve biberlerin Türkiye'den Rusya'ya tedarikini önlemek için yapılan çalışmalar hakkında Türk tarafının sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda alındığını vurguladı.

Rosselhoznadzor, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ve biber tedarikine kısıtlamalar getirmişti. Kararın gerekçesi olarak bu bölgelerden getirilen ürünlerde domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü görülmesi gösterilmişti.
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