https://tr.sputniknews.com/20210908/rusya-disisleri-sozcusu-zaharova-kirima-yonelik-sabotajlar-batinin-yeni-normali-haline-geldi-1048738932.html
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Kırım’a yönelik sabotajlar Batı’nın ‘yeni normali’ haline geldi
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Kırım’a yönelik sabotajlar Batı’nın ‘yeni normali’ haline geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’den yönetilen Kırım'a yönelik sabotajların, Batı'nın Ukrayna’ya ilişkin politikasının ‘yeni normali’ haline... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T20:03+0300
2021-09-08T20:03+0300
2021-09-08T20:03+0300
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’dan planlanan ve yönetilen Kırım'a yönelik sabotajlar sadece bir gerçeklik değil, aynı zamanda Batı'nın Ukrayna’ya ilişkin politikasının da ‘yeni normali’ haline geldi: Gerçekleri görmezden gelmek, Kiev rejimini tüm Rusya karşıtı faaliyetlerinde desteklemek” ifadelerine yer verdi.Zaharova, Batılı ortakların Ukrayna'nın Kırım'daki duruma ‘karışıklık ve yıkıcılık’ getirmeye çalıştığını kanıtlayan eylemlerinin gayet iyi farkında olduklarını, ancak bunu görmezden geldiklerine vurgu yaparak, “Bu korkunç olayların detayları Batı başkentleri tarafından biliniyor mu? Evet, biliniyor. Washington ve Brüksel her şeyi biliyor ve sessiz kalıyorlar. Suça doğrudan ortak olmasalar da en azından göz yumuyorlar” dedi.Kırım İçişleri Bakanlığı, daha önce kimliği bilinmeyen kişiler tarafından 23 Ağustos’ta yarımadanın dağlık bölgesinde bir boru hattına zarar verildiğini bildirmişti. Simferopol yerleşimine bağlı Perevlnoe köyü ve bir askeri birime gaz tedariği için kullanılan boru hattı ertesi gün onarılmıştı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’daki doğalgaz boru hattı patlamasının Ukrayna istihbaratı tarafından organize edildiği açıklamasını yapmıştı.FSB geçen hafta Kırım-Tatar Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celalov’u aracılık yaptığı, Asan ve Aziz Ahmetov isimli kişileri de sabotaj gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210908/putinden-charles-michele-ukrayna-yonetiminin-kirim-platformu-duzenlemesi-provokatif-bir-eylem-1048727215.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, açıklama, kırım, birleşme, rus dışişleri
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Kırım’a yönelik sabotajlar Batı’nın ‘yeni normali’ haline geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’den yönetilen Kırım'a yönelik sabotajların, Batı'nın Ukrayna’ya ilişkin politikasının ‘yeni normali’ haline geldiğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’dan planlanan ve yönetilen Kırım'a yönelik sabotajlar sadece bir gerçeklik değil, aynı zamanda Batı'nın Ukrayna’ya ilişkin politikasının da ‘yeni normali’ haline geldi: Gerçekleri görmezden gelmek, Kiev rejimini tüm Rusya karşıtı faaliyetlerinde desteklemek” ifadelerine yer verdi.
Zaharova, Batılı ortakların Ukrayna'nın Kırım'daki duruma ‘karışıklık ve yıkıcılık’ getirmeye çalıştığını kanıtlayan eylemlerinin gayet iyi farkında olduklarını, ancak bunu görmezden geldiklerine vurgu yaparak, “Bu korkunç olayların detayları Batı başkentleri tarafından biliniyor mu? Evet, biliniyor. Washington ve Brüksel her şeyi biliyor ve sessiz kalıyorlar. Suça doğrudan ortak olmasalar da en azından göz yumuyorlar” dedi.
Kırım İçişleri Bakanlığı, daha önce kimliği bilinmeyen kişiler tarafından 23 Ağustos’ta yarımadanın dağlık bölgesinde bir boru hattına zarar verildiğini bildirmişti. Simferopol yerleşimine bağlı Perevlnoe köyü ve bir askeri birime gaz tedariği için kullanılan boru hattı ertesi gün onarılmıştı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’daki doğalgaz boru hattı patlamasının Ukrayna istihbaratı tarafından organize edildiği açıklamasını yapmıştı.
FSB geçen hafta Kırım-Tatar Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celalov’u aracılık yaptığı, Asan ve Aziz Ahmetov isimli kişileri de sabotaj gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına almıştı.