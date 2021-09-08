https://tr.sputniknews.com/20210908/sabah-gazetesi-yazari-gungorden-gida-fiyatlarina-elestiri-bu-tavuklar-altin-mi-yumurtluyor--1048725355.html

Sabah gazetesi yazarı Güngör'den gıda fiyatları artışına eleştiri: Tavuklar altın mı yumurtluyor?

Sabah gazetesi yazarı Güngör'den gıda fiyatları artışına eleştiri: Tavuklar altın mı yumurtluyor?

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Dilek Güngör, bugünkü köşesinde "Bu tavuklar altın mı yumurtluyor!" başlığıyla gıda fiyatlarındaki yükselişi eleştirdi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T14:33+0300

2021-09-08T14:33+0300

2021-09-08T14:39+0300

ekonomi

enflasyon

yumurta

sabah gazetesi

tavuk

zam

dilek güngör

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Sabah gazetesindeki köşesinde gıda fiyatlarındaki artışı değerlendiren Dilek Güngör yazısına, "Malum, hepimizin son dönemde en büyük derdi enflasyon" sözleriyle başladı ve şöyle devam etti:Özellikle yumurta fiyatlarının son bir yılda yüzde 28'e yakın yükseldiğine dikkat çeken Güngör, "Yumurtaya bakalım. 10 yılda ortalama artışı yüzde 14.34 iken, son 1 senede neredeyse yüzde 28'e yakın yükselmiş… PVC pencere de araba da televizyon da hepsi aynı durumda…'Fiyatlar nasıl bu kadar arttı?' deyince malları üretenler ve satanlar döviz kurundan dem vuruyorlar. Yahu, son 1 yılda euroya, dolara bakın. Kurlardaki artış yüzde 16. Tavuk eti ne kadar zamlanmış? Neredeyse bunun üç katı… Oradan tutturamayınca emtia fiyatlarındaki yükselişi anlatıyorlar. Tavukların yediği soyayı, mısırı hesaplamaya çalışıyorlar. Tamam, emtia fiyatlarındaki artış konusunda haklı olabilirler. Keza, fiyatlardaki yükseliş şu anda dünyanın her ülkesinde enflasyonu tetikliyor. Fakat emtiadaki fiyat artışlarını fersah fersah katlayacak zam yapmak da neyin nesi! Bu tavuklar altın mı yumurtluyor? Mesele, üreticinin marketçinin insafına bırakılmayacak kadar ciddi…" ifadelerini kullandı.Gıda fiyatlarındaki problemin 'Merkez Bankası par politikalarıyla çözülemeyeceğini' dile getiren Güngör, "Tavuk etindeki yüzde 57'lik artışın, faizi 500 baz puan artırarak çözebileceğini sanmak herhalde ahmaklık olur. Öncelikle fahiş fiyat konusunda spekülatif artışları durdurmak gerekiyor. Piyasa regülasyonlarını devreye almak şart. Tarım politikalarını ivedilikle gözden geçirip, planlı üretime geçmek yapılacaklar listesinin ilk sırasında… Öyle ya… 'Kim ne üretecek, ne kadar üretecek, ihtiyaç ne kadar, bu üretim için hangi miktarda gübre kullanılacak' bunların bir plan dahilinde olması gerekiyor. Bu planlamayı yapmazsak, çiftçiyi kendi haline bırakırsak, hububat kaynağımız Konya Ovası'nda lavanta bahçelerini seyrederiz.Çiftçi o yıl ekimden belki para kazanır ama ertesi yıl ekmeklik buğdayı ithal etmek durumunda kalırız. Sonra, yıllardır konuştuğumuz Hal Yasası'nı bir an önce çıkarmak, çiftçiyi aracıların elinden kurtarıp kooperatifleştirmek de yapılacaklar listesinin öne çıkan maddeleri olabilir.Velhasıl, hep birlikte bu işin üstesinden gelmek lazım… Şakası yok…" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210907/gida-fiyatlarindaki-artisin-sorumlusu-kim-1048690627.html

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enflasyon, yumurta, sabah gazetesi, tavuk, zam, dilek güngör