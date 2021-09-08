Suriye Ordusu, militanların Dera'daki son kalesine girdi

Suriye ordusu, Rus kuvvetlerinin desteğiyle ülkenin güneyindeki teröristlerin son kalesi olan Dera'ya girdi. Ordu, yerleşim bölgelerindeki evleri aramaya, silah ve el yapımı patlayıcıları temizlemeye başladı. Geçen hafta Rusya’nın garantörlüğünde imzalanan ve hükümetin Dera’nın tamamını kontrol etmesine izin veren anlaşmanın militanlar tarafından bozulmasının ardından Dera'ya yönelik operasyonlar yeniden başlamıştı.
Suriye ordusu, bir süredir çatışmaların yoğunlaştığı Dera'da kontrolü sağladı.
Suriye ordusu, Rus kuvvetlerinin desteğiyle ülkenin güneyindeki teröristlerin son kalesi olan Dera'ya girdi. Ordu, yerleşim bölgelerindeki evleri aramaya, silah ve el yapımı patlayıcıları temizlemeye başladı.
Geçen hafta Rusya’nın garantörlüğünde imzalanan ve hükümetin Dera’nın tamamını kontrol etmesine izin veren anlaşmanın militanlar tarafından bozulmasının ardından Dera'ya yönelik operasyonlar yeniden başlamıştı.