https://tr.sputniknews.com/20210908/tacikistandaki-rus-ussune-agir-makineli-tufekler-gonderildi-1048730323.html

Tacikistan’daki Rus üssüne ağır makineli tüfekler gönderildi

Tacikistan’daki Rus üssüne ağır makineli tüfekler gönderildi

Afganistan’daki durum nedeniyle Rusya’nın Tacikistan’daki askeri üssünün envanterine bir parti Utes ağır makineli tüfeği tedarik edildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:05+0300

2021-09-08T16:05+0300

2021-09-08T16:05+0300

rusya

afganistan

tacikistan

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Rusya’nın Merkezi Askeri Birimi’nden yapılan açıklamada, “12.7 milimetre kalibreli NSV Utes ağır makineli tüfeklerinden bir parti, muharebe kabiliyetlerinin artırılması için Takistan’daki 201. Rus üssüne gönderildi” ifadeleri kullanıldı.Taliban 15 Ağustos’ta Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmişti. Kentteki ABD güçleri 31 Ağustos’ta ayrılmıştı. Taliban 6 Eylül’de de Pençşir de dahil Afganistan’ın tüm vilayetlerini ele geçirdiğini bildirmişti.

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rusya, afganistan, tacikistan