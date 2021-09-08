https://tr.sputniknews.com/20210908/teis-c-vitamini-iceren-gida-takviyeleri-sadece-eczanelerde-satilmali-1048717354.html

TEİS: C vitamini içeren gıda takviyeleri sadece eczanelerde satılmalı

TEİS: C vitamini içeren gıda takviyeleri sadece eczanelerde satılmalı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, gıda takviyesi ürünlerin yasal düzenleme yapılarak eczane dışında satışının önlenmesinin... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T11:40+0300

2021-09-08T11:40+0300

2021-09-08T11:40+0300

yaşam

türkiye

gıda

d vitamini

eczane

teis

k vitamini

c vitamini

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Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs sürecinde gıda takviyesi ürünlerin temin edilmesi ve kullanımına ilişkin birçok sorunla karşılaşıldığını belirtti.Eczanede olması gereken ve eczacı danışmanlığı isteyen ürünlerin, uluorta her yerde satılmaması gerektiğini vurgulayan Saydan, "Tarım Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak internet, tv, market ve hatta benzin istasyonları gibi yerlerde hangi koşullarda muhafaza edildiği belli olmayan ve kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük riskleri barındırıyor" ifadelerini kullandı.Saydan, son dönemlerde sıklıkla kullanılan C ve D vitamini içeren gıda takviyeleri için özel saklanma koşulları ve uyarıların mevcut olduğuna işaret etti.Salgın sürecinde 'Türkiye'de sahte gıda takviyesi satışının 3 kat arttığını belirten Saydan, internet ve sosyal mecralarda satılan ürünlerin çoğunluğunun sahte olduğunu ve içeriği bilinmeyen bu ürünlerin insanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açtığını' vurguladı.Saydan, şunları kaydetti:

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türkiye, gıda, d vitamini, eczane, teis, k vitamini, c vitamini