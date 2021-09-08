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https://tr.sputniknews.com/20210908/yandex-sonbaharda-surucusuz-taksilerini-test-etmeye-baslayacak-1048738332.html
Yandex, sonbaharda sürücüsüz taksilerini test etmeye başlayacak
Yandex, sonbaharda sürücüsüz taksilerini test etmeye başlayacak
Rus teknoloji şirketi Yandex’in bu sonbaharda başkent Moskova'nın bir bölgesinde sürücüsüz taksi projesini devreye alarak testlere şehir koşullarında başlamayı... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T19:37+0300
2021-09-08T19:41+0300
yaşam
yandex
taksi
sürücüsüz araç
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Şirketin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Yandex, bu sonbaharda Moskova'nın Yasenevo bölgesinde sürücüsüz taksi projesini devreye alarak testlere başlamayı planlıyor.Deneme maksatlı program için onay bekleyen Yandex’in sürücüsüz araçları, kısa süre sonra Moskova’nın güneyindeki Yasenevo bölgesinde ilk müşterileri taşımaya başlayacak.Test aşamasında hizmetlerin Yasenevo, Novoyasenevskaya ve Bitsevskiy Park metro istasyonları civarında sınırlı sayıda kullanıcıya sunulacağı belirtilen açıklamada, projeye katılmak isteyenlerin özel bir siteden online başvuru yapmaları gerektiği, taksi çağırmak isteyen kişilerin bunu Yandex Go uygulaması üzerinden yapabilecekleri ifade edildi.Yandex’in sürücüsüz taksileri birkaç yıldır Moskova’da bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, fakat yürürlükteki mevzuat gereği araçlarda mutlaka test sürücülerinin bulunması gerektiği vurgulandı. Yandex, bu yıl ise Rusya'da insansız teknolojileri test etme kısıtlamalarını kısmen kaldıran deneysel düzenlemeler hakkında bir yasanın yürürlüğe girdiğini ve böylelikle sürücüsüz araçların kullanılmasına yol açıldığını kaydetti.Şirketin basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, sürücüsüz taksilerin birkaç bölgede devreye alınabilmesi için koşulların yer aldığı test maksatlı programın resmi belgeler sitesinde yayınlandığına dikkat çekilerek, “Şimdi bu belgenin ilgili birimler tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Bu, sürücüsüz taksi hizmetini tam teşekküllü olarak başlatmamıza imkan tanıyacak” denildi.2016 yılında sürücüsüz araç teknolojileri üzerine çalışmaya başlayan Yandex, Rusya’nın teknoloji merkezi Innopolis’te 2018’den bu yana sürücüsüz taksilerini test etmeye devam ediyor. İnnopolis’teki testler kapsamında yolcular 3 yıl içinde 20 binden fazla kez sürücüsüz taksi kullandı. Yandex’in sürücüsüz araçları Rusya, ABD ve İsrail karayollarında şimdiye kadar 14 milyon kilometre yol kat etti.--
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yandex, taksi, sürücüsüz araç

Yandex, sonbaharda sürücüsüz taksilerini test etmeye başlayacak

19:37 08.09.2021 (güncellendi: 19:41 08.09.2021)
© Sputnik / Maksim BogodvidAvrupa’nın ilk şoförsüz taksi hizmeti Rus internet devi Yandex’ten
Avrupa’nın ilk şoförsüz taksi hizmeti Rus internet devi Yandex’ten - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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Rus teknoloji şirketi Yandex’in bu sonbaharda başkent Moskova'nın bir bölgesinde sürücüsüz taksi projesini devreye alarak testlere şehir koşullarında başlamayı planladığı öğrenildi.
Şirketin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Yandex, bu sonbaharda Moskova'nın Yasenevo bölgesinde sürücüsüz taksi projesini devreye alarak testlere başlamayı planlıyor.
Deneme maksatlı program için onay bekleyen Yandex’in sürücüsüz araçları, kısa süre sonra Moskova’nın güneyindeki Yasenevo bölgesinde ilk müşterileri taşımaya başlayacak.
Test aşamasında hizmetlerin Yasenevo, Novoyasenevskaya ve Bitsevskiy Park metro istasyonları civarında sınırlı sayıda kullanıcıya sunulacağı belirtilen açıklamada, projeye katılmak isteyenlerin özel bir siteden online başvuru yapmaları gerektiği, taksi çağırmak isteyen kişilerin bunu Yandex Go uygulaması üzerinden yapabilecekleri ifade edildi.
Yandex’in sürücüsüz taksileri birkaç yıldır Moskova’da bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, fakat yürürlükteki mevzuat gereği araçlarda mutlaka test sürücülerinin bulunması gerektiği vurgulandı. Yandex, bu yıl ise Rusya'da insansız teknolojileri test etme kısıtlamalarını kısmen kaldıran deneysel düzenlemeler hakkında bir yasanın yürürlüğe girdiğini ve böylelikle sürücüsüz araçların kullanılmasına yol açıldığını kaydetti.
Şirketin basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, sürücüsüz taksilerin birkaç bölgede devreye alınabilmesi için koşulların yer aldığı test maksatlı programın resmi belgeler sitesinde yayınlandığına dikkat çekilerek, “Şimdi bu belgenin ilgili birimler tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Bu, sürücüsüz taksi hizmetini tam teşekküllü olarak başlatmamıza imkan tanıyacak” denildi.
2016 yılında sürücüsüz araç teknolojileri üzerine çalışmaya başlayan Yandex, Rusya’nın teknoloji merkezi Innopolis’te 2018’den bu yana sürücüsüz taksilerini test etmeye devam ediyor. İnnopolis’teki testler kapsamında yolcular 3 yıl içinde 20 binden fazla kez sürücüsüz taksi kullandı. Yandex’in sürücüsüz araçları Rusya, ABD ve İsrail karayollarında şimdiye kadar 14 milyon kilometre yol kat etti.
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