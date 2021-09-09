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95 yaşındaki kadın dağlık arazide tek başına yaşıyor: 'Kocam bana buradan bir yere gitme dedi'
95 yaşındaki kadın dağlık arazide tek başına yaşıyor: 'Kocam bana buradan bir yere gitme dedi'
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi yakınlarında dağlık bir arazide yaşayan 95 yaşındaki Emir Ayşe Gülana 43 yıl önce ölen kocasının vasiyeti... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T23:31+0300
2021-09-09T23:44+0300
yaşam
aydın
kadın
yaşlı
vasiyet
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Aydın'da 1942 yılında köy doktoru Mehmet Gülana ile evlenen Emir Ayşe Gülana eşi ile birlikte şu anda yaşadığı bölgedeki yaklaşık 50 dönüm alanı ıslah edip incir ve zeytin bahçesi yaptı. Burada yaptıkları tek odalı taş bir evde eşi ile yaşam süren Emir Ayşe Gülana’nın 11 çocuğu oldu. Hem çocuklarını hem de bahçedeki incir ve zeytin ağaçlarını gözü gibi bakıp sırtında su taşıyarak büyüten Emir Ayşe-Mehmet Gülana çifti yaklaşık 40 yıl önce kendilerinin bildikleri bahçenin Hazine’ye ait olduğunu öğrendi. Mehmet Gülana eşi ile birlikte gözü gibi bakıp büyüttüğü arazinin kendisine ait olmadığını öğrenince bunalıma girip rahatsızlandı.İhlas Haber Ajansı'nı haberine göre Mehmet Gülana, 11 çocuğunun annesi eşi Emir Ayşe Gülana’ya vasiyet ederek “Ölünceye kadar buradan çıkma, bizim buradan ancak ölümüzü çıkarabilirler” dedi. Mehmet Gülana 1978 yılında hayatını kaybetti. Kocasının vasiyetini yerine getiren kadın 43 yıldır elektriksiz, susuz bir evde yaşamını güçlükler içinde sürdürüyor.Emir Ayşe Gülana, kendisinin bildiği arazinin Dalama’da yaşayan bir kişi tarafından hazineden satın alındığını öğrenince hayata küstü. Yaklaşık 43 yıldır yaşadığı araziden dışarı çıkmayan yaşlı kadın artık ömrünün sonuna yaklaştığını belirterek tek isteğinin sıcak bir kap yemek ile son günlerini rahat bir döşekte geçirmek olduğunu belirtti. 95 yıllık ömrünün 50 yılını eşiyle birlikte mutlu geçirdiğini ancak eşi öldükten sonra çok çileler çektiğini belirten Emir Ayşe Gülana, artık öleceğini hissettiğini ifade etti. 'Ben artık öleceğim, öyle hissediyorum'Gülana "Kocam doktordu herkesin derdine çare oldu. Beni de yalnız bırakıp gitti. Giderken de bana ‘buradan ne olursa olsun çıkma’ dedi. Ben de sözünü yerine getiriyorum. Sağ olsun bir oğlum gelip gidiyor. Yiyeceğimi, içeceğimi getirip yediriyor, içiriyor. Yaşım baya ilerledi. Ben artık öleceğim, öyle hissediyorum” diye konuştu. Devletin daha iyi yaşam şartları sunmasına rağmen tüm teklifleri reddedip 43 yıl önce ölen kocasının vasiyeti gereği arazisinden çıkmayan 95 yaşındaki Emir Ayşe Gülana, tek isteğinin aynı arazinin içerisinde rahat bir yatak ve temiz bir ortamda ölmek olduğunu belirtti.Gülana, “Evim bir gün başıma yıkılacak diye çok korkuyorum. Yıllardır buradayım ve doğru dürüst tamirat yapılmadı. Tek bir isteğim var o da bu bahçe içerisinde yapılacak başka bir ev. Bari son zamanlarımı orada geçireyim. Bu isteğimi gerçekleştiren olursa da ona çok ama çok dua ederim” diye konuştu.
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aydın, kadın, yaşlı, vasiyet

95 yaşındaki kadın dağlık arazide tek başına yaşıyor: 'Kocam bana buradan bir yere gitme dedi'

23:31 09.09.2021 (güncellendi: 23:44 09.09.2021)
© İHA95 yaşındaki Emir Ayşe Gülana
95 yaşındaki Emir Ayşe Gülana - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© İHA
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Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi yakınlarında dağlık bir arazide yaşayan 95 yaşındaki Emir Ayşe Gülana 43 yıl önce ölen kocasının vasiyeti nedeniyle zor yaşam şartlarının olduğu evinden ayrılmıyor.
Aydın'da 1942 yılında köy doktoru Mehmet Gülana ile evlenen Emir Ayşe Gülana eşi ile birlikte şu anda yaşadığı bölgedeki yaklaşık 50 dönüm alanı ıslah edip incir ve zeytin bahçesi yaptı.
Burada yaptıkları tek odalı taş bir evde eşi ile yaşam süren Emir Ayşe Gülana’nın 11 çocuğu oldu. Hem çocuklarını hem de bahçedeki incir ve zeytin ağaçlarını gözü gibi bakıp sırtında su taşıyarak büyüten Emir Ayşe-Mehmet Gülana çifti yaklaşık 40 yıl önce kendilerinin bildikleri bahçenin Hazine’ye ait olduğunu öğrendi. Mehmet Gülana eşi ile birlikte gözü gibi bakıp büyüttüğü arazinin kendisine ait olmadığını öğrenince bunalıma girip rahatsızlandı.
İhlas Haber Ajansı'nı haberine göre Mehmet Gülana, 11 çocuğunun annesi eşi Emir Ayşe Gülana’ya vasiyet ederek “Ölünceye kadar buradan çıkma, bizim buradan ancak ölümüzü çıkarabilirler” dedi.
Mehmet Gülana 1978 yılında hayatını kaybetti. Kocasının vasiyetini yerine getiren kadın 43 yıldır elektriksiz, susuz bir evde yaşamını güçlükler içinde sürdürüyor.
Emir Ayşe Gülana, kendisinin bildiği arazinin Dalama’da yaşayan bir kişi tarafından hazineden satın alındığını öğrenince hayata küstü. Yaklaşık 43 yıldır yaşadığı araziden dışarı çıkmayan yaşlı kadın artık ömrünün sonuna yaklaştığını belirterek tek isteğinin sıcak bir kap yemek ile son günlerini rahat bir döşekte geçirmek olduğunu belirtti.

95 yıllık ömrünün 50 yılını eşiyle birlikte mutlu geçirdiğini ancak eşi öldükten sonra çok çileler çektiğini belirten Emir Ayşe Gülana, artık öleceğini hissettiğini ifade etti.

'Ben artık öleceğim, öyle hissediyorum'

Gülana "Kocam doktordu herkesin derdine çare oldu. Beni de yalnız bırakıp gitti. Giderken de bana ‘buradan ne olursa olsun çıkma’ dedi. Ben de sözünü yerine getiriyorum. Sağ olsun bir oğlum gelip gidiyor. Yiyeceğimi, içeceğimi getirip yediriyor, içiriyor. Yaşım baya ilerledi. Ben artık öleceğim, öyle hissediyorum” diye konuştu.

Devletin daha iyi yaşam şartları sunmasına rağmen tüm teklifleri reddedip 43 yıl önce ölen kocasının vasiyeti gereği arazisinden çıkmayan 95 yaşındaki Emir Ayşe Gülana, tek isteğinin aynı arazinin içerisinde rahat bir yatak ve temiz bir ortamda ölmek olduğunu belirtti.
Gülana, “Evim bir gün başıma yıkılacak diye çok korkuyorum. Yıllardır buradayım ve doğru dürüst tamirat yapılmadı. Tek bir isteğim var o da bu bahçe içerisinde yapılacak başka bir ev. Bari son zamanlarımı orada geçireyim. Bu isteğimi gerçekleştiren olursa da ona çok ama çok dua ederim” diye konuştu.
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