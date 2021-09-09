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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/afgan-gazeteciler-taliban-tarafindan-gozaltinda-bayilana-dek-dovulup-kirbaclandigini-dunyaya-1048770296.html
Afgan gazeteciler Taliban tarafından gözaltında bayılana dek dövülüp kırbaçlandığını dünyaya duyurdu
Afgan gazeteciler Taliban tarafından gözaltında bayılana dek dövülüp kırbaçlandığını dünyaya duyurdu
Afganistan'da kadınların başını çektiği protestoları takip eden gazeteciler, Taliban tarafından gözaltına alınıp dövüldüklerini ve kırbaçlandıklarının... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T18:14+0300
2021-09-09T18:33+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
kabil
protesto
gözaltı
kadın
işkence
dayak
kırbaç
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ABD'nin çekilmesinin ardından Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da kadınların başını çektiği protesto gösterileri devam ederken, protestoları takip eden gazeteciler, Taliban tarafından gözaltına alındıklarını, dövüldüklerini ve kırbaçlandıklarını dünyaya duyurdu. Dün başkent Kabil'de kadınların Taliban'ı destekleyen ve Afganistan'ın içişlerine karışan Pakistan'a yönelik protestolarını takip eden Etilaatruz gazetesinin muhabiri Taki Daryabi ile foto muhabiri Nematullah Nakdi, Taliban gözaltısından çıktıktan sonra gömlek ve pantolonlarını çıkararak yüzleri ve vücutlarında dayak ve kırbaçlamanın yol açtığı yara ve morlukların görüntülerini dünya basınıyla paylaştı.AFP, BBC gibi Batılı medya kuruluşlarına da konuşan Daryabi ile Nakdi, Taliban tarafından götürüldükleri karakolda cop, elektrik kablosu ve kamçıyla dövüldüklerini, birkaç saat sonra hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakıldıklarını anlattı. 'Yüzümdeki yara, suratımı tekmeledikleri ayakkabıların izi'Daryabi, BBC'ye şunları söyledi:"Beni başka bir odaya götürdüler ve ellerimi arkamdan kelepçelediler. Kendimi savunmamaya karar verdim çünkü beni daha da kötü döveceklerini düşündüm, bu yüzden vücudumun önünü korumak için yere uzandım.İçlerinden sekizi geldi ve beni dövmeye başladı... Sopa, polis sopası, lastik - ellerinde ne varsa. Yüzümdeki yara, suratımı tekmeledikleri ayakkabıların izi.Bilincimi kaybedince durdular. Beni hücrelerin olduğu başka bir binaya götürüp bıraktılar.Yaklaşık iki saat sonra bizi serbest bıraktıklarında zorlukla yürüyebiliyordum, ama hızlı yürümemizi söylüyorlardı. Çok ağrım vardı."'Kafan kesilmediği için şanslısın'Nakdi AFP'ye şöyle konuştu:"Protestonun fotoğraflarını çekmeye başlar başlamaz kameramı elimden almaya çalıştılar. Taliban'ın biri ayağımı başıma koydu, yüzümü betona çarptı. Kafama tekme attılar... Beni öldüreceklerini sandım. Neden dövüldüğümü sorduğumda, bana, 'Kafan kesilmediği için şanslısın' dediler."Afgan haber ajansı-kanalı Tolo, kameramanının Taliban tarafından gözaltına alınıp yaklaşık üç saat tutulduğunu açıkladı.BBC, muhabirlerinin protestoları takip etmesinin Taliban tarafından engellendiğini duyurdu. ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Taliban'ın son 2 gün içinde en az 14 gazeteciyi gözaltına alıp serbest bıraktığını belirtti.'Hani nerede verilen sözler?'CPJ'nin Asya Programı Koordinatörü Steven Butler, şunları söyledi:"Taliban, Afganistan'ın bağımsız medyasının özgür ve güvenli şekilde faaliyet göstermeye devam etmesine izin vereceğine dair sözlerinin değersiz olduğunu hızla kanıtlıyor. Taliban'ı vaatlerini yerine getirmeye, gazetecileri işlerini yaparken dövüp gözaltına almayı bırakmaya ve medyanın misilleme korkusu olmadan özgürce çalışmasına izin vermeye çağırıyoruz."Bu hafta protestolara yasak geldiBu haftanın başında geçici hükümeti ilan etmesinin ardından protestoları yasaklayan Taliban, adalet bakanlığından izin alınmadıkça protestoların yasadışı olacağını duyurdu.
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afganistan, taliban, kabil, protesto, gözaltı, kadın, işkence, dayak, kırbaç, gazeteci

Afgan gazeteciler Taliban tarafından gözaltında bayılana dek dövülüp kırbaçlandığını dünyaya duyurdu

18:14 09.09.2021 (güncellendi: 18:33 09.09.2021)
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARAfganistan'da Etilaatruz gazetesinin muhabiri Taki Daryabi ile foto muhabiri Nematullah Nakdi, Taliban gözaltısından çıktıktan sonra gömlek ve pantolonlarını çıkararak yüzleri ve vücutlarında dayak ve kırbaçlamanın yol açtığı yara ve morlukların görüntülerini dünya basınıyla paylaştı.
Afganistan'da Etilaatruz gazetesinin muhabiri Taki Daryabi ile foto muhabiri Nematullah Nakdi, Taliban gözaltısından çıktıktan sonra gömlek ve pantolonlarını çıkararak yüzleri ve vücutlarında dayak ve kırbaçlamanın yol açtığı yara ve morlukların görüntülerini dünya basınıyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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Afganistan'da kadınların başını çektiği protestoları takip eden gazeteciler, Taliban tarafından gözaltına alınıp dövüldüklerini ve kırbaçlandıklarının görüntülerini dünya medyasıyla paylaştı.
ABD'nin çekilmesinin ardından Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'da kadınların başını çektiği protesto gösterileri devam ederken, protestoları takip eden gazeteciler, Taliban tarafından gözaltına alındıklarını, dövüldüklerini ve kırbaçlandıklarını dünyaya duyurdu.
Dün başkent Kabil'de kadınların Taliban'ı destekleyen ve Afganistan'ın içişlerine karışan Pakistan'a yönelik protestolarını takip eden Etilaatruz gazetesinin muhabiri Taki Daryabi ile foto muhabiri Nematullah Nakdi, Taliban gözaltısından çıktıktan sonra gömlek ve pantolonlarını çıkararak yüzleri ve vücutlarında dayak ve kırbaçlamanın yol açtığı yara ve morlukların görüntülerini dünya basınıyla paylaştı.
AFP, BBC gibi Batılı medya kuruluşlarına da konuşan Daryabi ile Nakdi, Taliban tarafından götürüldükleri karakolda cop, elektrik kablosu ve kamçıyla dövüldüklerini, birkaç saat sonra hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakıldıklarını anlattı.

'Yüzümdeki yara, suratımı tekmeledikleri ayakkabıların izi'

Daryabi, BBC'ye şunları söyledi:
"Beni başka bir odaya götürdüler ve ellerimi arkamdan kelepçelediler. Kendimi savunmamaya karar verdim çünkü beni daha da kötü döveceklerini düşündüm, bu yüzden vücudumun önünü korumak için yere uzandım.
İçlerinden sekizi geldi ve beni dövmeye başladı... Sopa, polis sopası, lastik - ellerinde ne varsa. Yüzümdeki yara, suratımı tekmeledikleri ayakkabıların izi.
Bilincimi kaybedince durdular. Beni hücrelerin olduğu başka bir binaya götürüp bıraktılar.
Yaklaşık iki saat sonra bizi serbest bıraktıklarında zorlukla yürüyebiliyordum, ama hızlı yürümemizi söylüyorlardı. Çok ağrım vardı."

'Kafan kesilmediği için şanslısın'

Nakdi AFP'ye şöyle konuştu:
"Protestonun fotoğraflarını çekmeye başlar başlamaz kameramı elimden almaya çalıştılar. Taliban'ın biri ayağımı başıma koydu, yüzümü betona çarptı. Kafama tekme attılar... Beni öldüreceklerini sandım. Neden dövüldüğümü sorduğumda, bana, 'Kafan kesilmediği için şanslısın' dediler."
Afgan haber ajansı-kanalı Tolo, kameramanının Taliban tarafından gözaltına alınıp yaklaşık üç saat tutulduğunu açıkladı.
BBC, muhabirlerinin protestoları takip etmesinin Taliban tarafından engellendiğini duyurdu.
ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Taliban'ın son 2 gün içinde en az 14 gazeteciyi gözaltına alıp serbest bıraktığını belirtti.

'Hani nerede verilen sözler?'

CPJ'nin Asya Programı Koordinatörü Steven Butler, şunları söyledi:
"Taliban, Afganistan'ın bağımsız medyasının özgür ve güvenli şekilde faaliyet göstermeye devam etmesine izin vereceğine dair sözlerinin değersiz olduğunu hızla kanıtlıyor. Taliban'ı vaatlerini yerine getirmeye, gazetecileri işlerini yaparken dövüp gözaltına almayı bırakmaya ve medyanın misilleme korkusu olmadan özgürce çalışmasına izin vermeye çağırıyoruz."

Bu hafta protestolara yasak geldi

Bu haftanın başında geçici hükümeti ilan etmesinin ardından protestoları yasaklayan Taliban, adalet bakanlığından izin alınmadıkça protestoların yasadışı olacağını duyurdu.
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