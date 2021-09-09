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https://tr.sputniknews.com/20210909/almanyada-kara-para-aklamayi-ort-bas-sorusturmasinda-maliye-ve-adalet-bakanliklarina-baskin-1048767473.html
Almanya'da kara para aklamayı ört bas soruşturmasında maliye ve adalet bakanlıklarına baskın
Almanya'da kara para aklamayı ört bas soruşturmasında maliye ve adalet bakanlıklarına baskın
Almanya'da genel seçime iki hafta kala maliye ve adalet bakanlıklarında arama yapan savcılar, bu bakanlıkların ilgili kurumlara kara para aklama uyarılarını... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T16:46+0300
2021-09-09T17:24+0300
dünya
almanya
kara para aklama
adalet bakanlığı
savcı
maliye bakanlığı
soruşturma
baskın
arama
olaf scholz
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Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Angela Merkel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz'un başında olduğu Maliye Bakanlığı ve yine SPD'nin elindeki Adalet Bakanlığı, savcı baskınına uğradı. Baskın, maliye bakanlığına bağlı Mali İstihbarat Birimi'nin (FIU) bankaların olası kara para aklama uyarıları karşısında harekete geçmediği şüphesiyle açılan soruşturma kapsamında düzenlendi.Scholz'un seçilmesini etkiler mi?Savcıların maliye bakanlığının peşine düşmesi, tam da 26 Eylül genel seçimleri için düzenlenen anketlerde SPD'nin başbakan adayı Scholz'un diğer rakiplerinin net şekilde önünde gittiği döneme denk geldi.Her ikisi de maliye bakanlığına bağlı olan FIU ile mali düzenleme kurumu (Bafin), daha önce Almanya tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı olan finansal teknoloji şirketi Wirecard’ın bilançosundaki 1.9 milyar eurodan fazlasının kaybolması ve 3.2 milyar euro borcunun ortaya çıkmasıyla ilgili soruşturmada sorunları zamanında saptamamakla eleştirilmişti. 'Milyonlarca euroluk şüpheli para transferlerini araştırmadı'Savcılık sözcüsü, soruşturmayı FIU'nun 2018-2020 arası Afrika dahil çeşitli yerlere milyonlarca euroluk şüpheli para transferlerini araştırmamakla suçlanması nedeniyle açtıklarını belirtti. Adalet ve maliye bakanlıklarında yapılan aramaları, kuruma şüpheli para akışını görmezden gelmesi yönünde talimat gelip gelmediğini öğrenmek için yaptıklarını vurguladı.'Uyarıları polise bildirmedi'Bankalar tarafından silah, uyuşturucu kaçakçılığı ve terör finansmanıyla bağlantılı olduğu endişeleriyle uyarılan FIU'nun kurumun uyarıları kayda geçirdiğini, ama kanun uygulayıcı güvenlik teşkilatlarına iletmediğini aktaran savcılar, FIU'nın kara para aklama dosyalarının sorumluluğunu üstlendiği 2017'den beri şüpheli faaliyet raporlarında büyük bir azalma olduğu bulgusunu da araştırdıklarını belirtti. FIU'da yaptıkları aramalarda adalet ve maliye bakanlıklarıyla çok yoğun iletişim saptandığından bu bakanlıklarda arama yapıldığının altını çizdi. 'Çok fazla ihbar var, altından kalkılamıyor'Reuters'e konuşan FIU'nun faaliyetlerinden haberdar kişilere göre, kurum şüpheli para transferleri hakkında aldığı on binlerce uyarıya yetişmekte zorlanıyor. Bir Alman yetkili, kurumun bankalardan bu tür raporları almak için faks makinelerini kullanmayı sadece birkaç yıl önce bıraktığını söyledi.FIU'daki personel sayısını 165'ten 460'a çıkarmanın yanısıra kuruma daha fazla sorumluluk ve teknik kaynak sağladığını duyuran maliye bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmanın desteklendiği ve bakanlık çalışanlarına şüphe yöneltilmediği dile getirildi. Scholz'u eleştirmekte gecikmeyen muhalefet milletvekillerinden Fabio De Masi, "Bu, Almanya için bir güvenlik riskidir. Suç uzmanlığına sahip bir mali polise ihtiyacımız var. Almanya suçlular için cennet haline geldi" dedi. Soruşturma, Almanya'nın kara para aklamayla mücadele çabalarının, mali suçlarla mücadele için ABD'den Çin'e dek pek çok ülkeyi biraraya getiren küresel bir organ olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gözden geçirildiği dönemle kesişti.
https://tr.sputniknews.com/20210423/Wirecard-skandalinda-ifade-veren-merkel-uc-maymunu-oynadi-1044346638.html
https://tr.sputniknews.com/20200810/almanyada-sosyal-demokrat-parti-basbakan-adayi-olarak-olaf-scholzu-gosterdi-1042626342.html
https://tr.sputniknews.com/20210830/almanyada-basbakan-adaylari-televizyonda-karsi-karsiya-geldi-1048444903.html
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almanya, kara para aklama, adalet bakanlığı, savcı, maliye bakanlığı, soruşturma, baskın, arama, olaf scholz

Almanya'da kara para aklamayı ört bas soruşturmasında maliye ve adalet bakanlıklarına baskın

16:46 09.09.2021 (güncellendi: 17:24 09.09.2021)
© AFP 2021 / ODD ANDERSENAlmanya Maliye Bakanlığı
Almanya Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / ODD ANDERSEN
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Almanya'da genel seçime iki hafta kala maliye ve adalet bakanlıklarında arama yapan savcılar, bu bakanlıkların ilgili kurumlara kara para aklama uyarılarını örtbas etme talimatı vererek adaleti engellemesi olasılığını soruşturduklarını belirtti.
Almanya'da Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Angela Merkel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz'un başında olduğu Maliye Bakanlığı ve yine SPD'nin elindeki Adalet Bakanlığı, savcı baskınına uğradı. Baskın, maliye bakanlığına bağlı Mali İstihbarat Birimi'nin (FIU) bankaların olası kara para aklama uyarıları karşısında harekete geçmediği şüphesiyle açılan soruşturma kapsamında düzenlendi.

Scholz'un seçilmesini etkiler mi?

Savcıların maliye bakanlığının peşine düşmesi, tam da 26 Eylül genel seçimleri için düzenlenen anketlerde SPD'nin başbakan adayı Scholz'un diğer rakiplerinin net şekilde önünde gittiği döneme denk geldi.
Her ikisi de maliye bakanlığına bağlı olan FIU ile mali düzenleme kurumu (Bafin), daha önce Almanya tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı olan finansal teknoloji şirketi Wirecard’ın bilançosundaki 1.9 milyar eurodan fazlasının kaybolması ve 3.2 milyar euro borcunun ortaya çıkmasıyla ilgili soruşturmada sorunları zamanında saptamamakla eleştirilmişti.
Almanya'da Wirecard skandalıyla ilgili kurulan Federal Meclis Araştırma Komisyonu'nda Başbakan Angela Merkel ifade verdi.  - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2021
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Wirecard skandalında ifade veren Merkel, 'üç maymunu' oynadı
23 Nisan, 18:44

'Milyonlarca euroluk şüpheli para transferlerini araştırmadı'

Savcılık sözcüsü, soruşturmayı FIU'nun 2018-2020 arası Afrika dahil çeşitli yerlere milyonlarca euroluk şüpheli para transferlerini araştırmamakla suçlanması nedeniyle açtıklarını belirtti. Adalet ve maliye bakanlıklarında yapılan aramaları, kuruma şüpheli para akışını görmezden gelmesi yönünde talimat gelip gelmediğini öğrenmek için yaptıklarını vurguladı.

'Uyarıları polise bildirmedi'

Bankalar tarafından silah, uyuşturucu kaçakçılığı ve terör finansmanıyla bağlantılı olduğu endişeleriyle uyarılan FIU'nun kurumun uyarıları kayda geçirdiğini, ama kanun uygulayıcı güvenlik teşkilatlarına iletmediğini aktaran savcılar, FIU'nın kara para aklama dosyalarının sorumluluğunu üstlendiği 2017'den beri şüpheli faaliyet raporlarında büyük bir azalma olduğu bulgusunu da araştırdıklarını belirtti. FIU'da yaptıkları aramalarda adalet ve maliye bakanlıklarıyla çok yoğun iletişim saptandığından bu bakanlıklarda arama yapıldığının altını çizdi.

'Çok fazla ihbar var, altından kalkılamıyor'

Reuters'e konuşan FIU'nun faaliyetlerinden haberdar kişilere göre, kurum şüpheli para transferleri hakkında aldığı on binlerce uyarıya yetişmekte zorlanıyor. Bir Alman yetkili, kurumun bankalardan bu tür raporları almak için faks makinelerini kullanmayı sadece birkaç yıl önce bıraktığını söyledi.
FIU'daki personel sayısını 165'ten 460'a çıkarmanın yanısıra kuruma daha fazla sorumluluk ve teknik kaynak sağladığını duyuran maliye bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmanın desteklendiği ve bakanlık çalışanlarına şüphe yöneltilmediği dile getirildi.
Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, başbakan adayı olarak Olaf Scholz'u gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2020
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Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, başbakan adayı olarak Olaf Scholz'u gösterdi
10 Ağustos 2020, 15:52
Scholz'u eleştirmekte gecikmeyen muhalefet milletvekillerinden Fabio De Masi, "Bu, Almanya için bir güvenlik riskidir. Suç uzmanlığına sahip bir mali polise ihtiyacımız var. Almanya suçlular için cennet haline geldi" dedi.
Annalena Baerbock, Armin Laschet, Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
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Almanya'da başbakan adayları televizyonda karşı karşıya geldi
30 Ağustos, 13:44
Soruşturma, Almanya'nın kara para aklamayla mücadele çabalarının, mali suçlarla mücadele için ABD'den Çin'e dek pek çok ülkeyi biraraya getiren küresel bir organ olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gözden geçirildiği dönemle kesişti.
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