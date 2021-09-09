https://tr.sputniknews.com/20210909/almanyada-koronavirus-salgininda-4-dalga-uyarisi-sonbaharda-zirve-yapabilir-1048750077.html

Almanya'da koronavirüs salgınında 4. dalga uyarısı: Sonbaharda zirve yapabilir

Almanya'da koronavirüs salgınında 4. dalga uyarısı: Sonbaharda zirve yapabilir

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, koronavirüs salgınıyla mücadelede en güçlü silahın aşı olduğunu vurgulayarak, "Mevcut aşılanmayı büyük... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T09:34+0300

2021-09-09T09:34+0300

2021-09-09T09:33+0300

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koronavirüs

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Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en güçlü silahın aşı olduğuna dikkati çekerek, "Mevcut aşılanmayı büyük ölçüde artırmazsak, dördüncü dalga sonbaharda zirve yapabilir" uyarısında bulundu.Wieler, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, hastanede tedavi görmesi gereken hasta sayısının arttığını bildirdi.Kovid-19 ile mücadelede en güçlü silahın aşı olduğuna dikkat çeken Wieler, "Mevcut aşılanmayı büyük ölçüde artırmazsak, dördüncü dalga sonbaharda zirve yapabilir" dedi.Wieler, aşı olmayanların Kovid-19'dan hastanelik olma ihtimalinin aşı olanlara göre 10 kat daha fazla olduğunu vurgulayarak, daha çok insanın aşılanmasının salgının sona ermesine yardımcı olacağına işaret etti.Kovid-19 aşılarının, yılın ocak-temmuz döneminde yaklaşık 77 bin kişinin hastane ve 20 bin kişinin yoğun bakım ünitelerine yatışını önlediğini belirten Wieler, aynı dönemde aşıların 700 binden fazla yeni Kovid-19 vakasını ve 38 bin ölümü de önlediğini belirtti.Wieler, bunu "Kovid-19 aşısının başarısı" olarak nitelendirerek, "Aşı olabilecek ancak henüz aşılanmamış herkes, lütfen aşı olun" çağrısı yaptı.Aşı haftası ilan edildiÖte yandan, Almanya’da hükümet, daha önce de sık sık normalleşmeye dönüşün tek yolunun aşılama olduğunu açıklamıştı. Ancak ilkbaharda hızlanan aşılamalar son dönemde yavaşlamaya başladı.Almanya’da devam eden aşı kampanyasında ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 65,9’u en az bir doz, yüzde 61.7'si de 2 doz aşı oldu.Alman hükümeti, Eylül sonuna kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.Alman hükümeti aşı hedefine ulaşmak için gelecek hafta ülke çapında aşı haftası ilan etti. Gelecek hafta boyunca alışveriş merkezlerinde, büyük iş yerlerinde, tren istasyonlarında özel ekiplerle aşılama çalışmaları yapılacak.Kriterler değişiyorAlman Federal Meclisinden salı günü geçen yasa değişikliğiyle, Almanya artık salgınla mücadele önlemleri açısından en belirleyici kriter olarak vaka sayılarını değil hastaneye yatırılan kişi sayısını dikkate alacak.Yasa değişikliğiyle, son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı, yoğun bakım kapasitesi ve aşılanmış kişi oranı gibi kriterler, salgın önlemlerinde belirleyici olacak.RKI’nın verilere göre, Almanya'da son 24 saatte 13 bin 565 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.Ülkede son 24 saatte 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 92 bin 448'e yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20210507/almanya-koronaviruste-3-dalga-kirildi-1044447382.html

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almanya, aşılama, koronavirüs