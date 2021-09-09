https://tr.sputniknews.com/20210909/dsoden-zengin-ulkelere-kovid-19-asisi-tepkisi-daha-fazla-vaat-degil-asilari-istiyoruz-1048747236.html
DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil, aşıları istiyoruz
DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil, aşıları istiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda verdikleri... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T03:58+0300
2021-09-09T03:58+0300
2021-09-09T03:58+0300
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
tedros adhanom ghebreyesus
koronavirüs aşısı
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Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, stoklarında bol miktarda Kovid-19 aşısı bulunan zengin ülkelere seslendi.Yüksek gelirli ülkelerin neredeyse yüzde 90'nının yüzde 10 hedefine, yüzde 70'den fazlasının ise yüzde 40 hedefine şimdiden ulaştığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Hiçbir düşük gelirli ülke her iki hedefe de ulaşamadı ama bu onların suçu değil" dedi.Ghebreyesus, zengin ülkelerden ve aşı üreticilerinden mazeretler duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:Dünyanın virüsün yayılmasını engelleyecek ve hayat kurtaracak imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, ancak bu imkanların etkili ve adil kullanılmadığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210908/dunya-genelinde-kovid-19-asilarinin-yuzde-80i-orta-ve-yuksek-gelirli-ulkelerde-uygulandi-1048740377.html
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dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, koronavirüs aşısı
DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil, aşıları istiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda verdikleri sözleri yerine getirmediklerine dikkati çekerek, "Daha fazla vaat istemiyoruz. Sadece aşıları istiyoruz." dedi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, stoklarında bol miktarda Kovid-19 aşısı bulunan zengin ülkelere seslendi.
Yüksek gelirli ülkelerin neredeyse yüzde 90'nının yüzde 10 hedefine, yüzde 70'den fazlasının ise yüzde 40 hedefine şimdiden ulaştığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Hiçbir düşük gelirli ülke her iki hedefe de ulaşamadı ama bu onların suçu değil" dedi.
Ghebreyesus, zengin ülkelerden ve aşı üreticilerinden mazeretler duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:
"Aşı eşitliği hakkında çok şey konuşuldu, ancak çok az eylem yapıldı. Yüksek gelirli ülkeler 1 milyardan fazla doz bağış sözü verdi ama bu dozların yüzde 15'i gerçeğe dönüştü. Üreticiler, COVAX ve düşük gelirli ülkelere öncelik sözü verdiler. Daha fazla vaat istemiyoruz. Sadece aşıları istiyoruz. Şimdi boş vaatlerin değil, gerçek liderliğin zamanıdır."
Dünyanın virüsün yayılmasını engelleyecek ve hayat kurtaracak imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, ancak bu imkanların etkili ve adil kullanılmadığını ifade etti.