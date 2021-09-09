https://tr.sputniknews.com/20210909/dsoden-zengin-ulkelere-kovid-19-asisi-tepkisi-daha-fazla-vaat-degil-asilari-istiyoruz-1048747236.html

DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil, aşıları istiyoruz

DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil, aşıları istiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda verdikleri... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T03:58+0300

2021-09-09T03:58+0300

2021-09-09T03:58+0300

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

tedros adhanom ghebreyesus

koronavirüs aşısı

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Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, stoklarında bol miktarda Kovid-19 aşısı bulunan zengin ülkelere seslendi.Yüksek gelirli ülkelerin neredeyse yüzde 90'nının yüzde 10 hedefine, yüzde 70'den fazlasının ise yüzde 40 hedefine şimdiden ulaştığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Hiçbir düşük gelirli ülke her iki hedefe de ulaşamadı ama bu onların suçu değil" dedi.Ghebreyesus, zengin ülkelerden ve aşı üreticilerinden mazeretler duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:Dünyanın virüsün yayılmasını engelleyecek ve hayat kurtaracak imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, ancak bu imkanların etkili ve adil kullanılmadığını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20210908/dunya-genelinde-kovid-19-asilarinin-yuzde-80i-orta-ve-yuksek-gelirli-ulkelerde-uygulandi-1048740377.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, koronavirüs aşısı