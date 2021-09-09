Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210909/dsoden-zengin-ulkelere-kovid-19-asisi-tepkisi-daha-fazla-vaat-degil-asilari-istiyoruz-1048747236.html
DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil, aşıları istiyoruz
DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil, aşıları istiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda verdikleri... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T03:58+0300
2021-09-09T03:58+0300
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
tedros adhanom ghebreyesus
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104216/61/1042166122_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_c24bc86a003b4b333fbd1df7a7b12da5.jpg
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, stoklarında bol miktarda Kovid-19 aşısı bulunan zengin ülkelere seslendi.Yüksek gelirli ülkelerin neredeyse yüzde 90'nının yüzde 10 hedefine, yüzde 70'den fazlasının ise yüzde 40 hedefine şimdiden ulaştığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Hiçbir düşük gelirli ülke her iki hedefe de ulaşamadı ama bu onların suçu değil" dedi.Ghebreyesus, zengin ülkelerden ve aşı üreticilerinden mazeretler duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:Dünyanın virüsün yayılmasını engelleyecek ve hayat kurtaracak imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, ancak bu imkanların etkili ve adil kullanılmadığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210908/dunya-genelinde-kovid-19-asilarinin-yuzde-80i-orta-ve-yuksek-gelirli-ulkelerde-uygulandi-1048740377.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104216/61/1042166122_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_414911e69d42398327d0f69f27879e17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, koronavirüs aşısı

DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil, aşıları istiyoruz

03:58 09.09.2021
© Denis BalibouseTedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Denis Balibouse
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda verdikleri sözleri yerine getirmediklerine dikkati çekerek, "Daha fazla vaat istemiyoruz. Sadece aşıları istiyoruz." dedi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, stoklarında bol miktarda Kovid-19 aşısı bulunan zengin ülkelere seslendi.
Yüksek gelirli ülkelerin neredeyse yüzde 90'nının yüzde 10 hedefine, yüzde 70'den fazlasının ise yüzde 40 hedefine şimdiden ulaştığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Hiçbir düşük gelirli ülke her iki hedefe de ulaşamadı ama bu onların suçu değil" dedi.
Türkiye'de aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
YAŞAM
Dünya genelinde Kovid-19 aşılarının yüzde 80’i orta ve yüksek gelirli ülkelerde uygulandı
Dün, 21:06
Ghebreyesus, zengin ülkelerden ve aşı üreticilerinden mazeretler duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:
"Aşı eşitliği hakkında çok şey konuşuldu, ancak çok az eylem yapıldı. Yüksek gelirli ülkeler 1 milyardan fazla doz bağış sözü verdi ama bu dozların yüzde 15'i gerçeğe dönüştü. Üreticiler, COVAX ve düşük gelirli ülkelere öncelik sözü verdiler. Daha fazla vaat istemiyoruz. Sadece aşıları istiyoruz. Şimdi boş vaatlerin değil, gerçek liderliğin zamanıdır."
Dünyanın virüsün yayılmasını engelleyecek ve hayat kurtaracak imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, ancak bu imkanların etkili ve adil kullanılmadığını ifade etti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:58DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil, aşıları istiyoruz
03:54Kenya'da 47 idari bölgeden 27'sinde kuraklık nedeniyle ulusal afet ilan edildi
03:45Rusya, Kuril Adaları'nda tank ve topçu birlikleriyle tatbikata başladı
03:21Rusya’dan Rus diplomata vize vermeyi reddeden Estonya’ya protesto
03:08Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev ve Hindistan Başbakanı Modi Afganistan'ı görüştü
02:57Oyuncu Selçuk Yöntem: 5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize
02:56Bloomberg: Kuzey Akım-2 üzerinden gaz akışı 1 Ekim’de başlayabilir
02:49NATO: Taliban taahhütlerini yerine getirmeli
02:15Karantinasının tamamlanmasına saatler kala yola çıkan kişiden tepki: DHKP-C'li var sanki karşında
02:07Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, 'sandıkları terk etmeme' çağrısı
02:00Kaliforniya, seks sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı
01:44Kuzey Makedonya'da Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede yangın: En az 10 kişi öldü
01:39Kayıp 15 yaşındaki Elif sosyal medyadaki videoda 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı
01:25Afganistan'daki son Yahudi ülkeden ayrıldı
01:18FSB: CIA'in Minsk'te 33 Rus'un gözaltına alındığı operasyona katıldığına dair CNN haberini doğruladı
01:16Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
01:09Sahilden balık toplayanların bu gece kovaları boş kaldı: '60 kiloluk kovalarla geldik'
01:05Ozan Tufan, yeni takımının taraftalarına İngilizce seslendi
01:02Monica Lewinsky: Bill Clinton'ın bana özür borcu var
00:38Avrupa Birliği, Taliban’ın kurduğu hükümeti kapsayıcı olmaması nedeniyle eleştirdi