https://tr.sputniknews.com/20210909/gurcistanda-banka-soygunu-cok-sayida-rehine-var-1048771112.html

Gürcistan’da banka soygunu: Çok sayıda rehine var

Gürcistan’da banka soygunu: Çok sayıda rehine var

Gürcistan’ın Kvareli kentindeki bir banka şubesini soymaya çalışan soyguncunun aralarında banka çalışanları ve müşterilerinin olduğu 10 kişiyi rehin aldığı... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T18:30+0300

2021-09-09T18:30+0300

2021-09-09T18:30+0300

dünya

gürcistan

rehine krizi

banka

dolar

banka soygunu

rehine

para

banka hesabı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/1043070487_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_f1c2a364696ac61d39e91051b46c2e97.jpg

Gürcistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kvareli kentindeki Çavçavadze Caddesi üzerinde bulunan ‘Georgiya Bankası’na saat 14.30 sıralarında giren bir soyguncunun rehin aldığı 10 kişiyi serbest bırakması karşılığında 4 milyon dolar talep ettiği belirtildi.Açıklamada, çevresi güvenlik güçleri tarafından kuşatılan banka şubesinde rehine krizinin sürdüğü kaydedildi.Bunun, son bir yıl içinde Georgiya Bankası şubelerine yapılan üçüncü saldırı olduğu bildirildi. Ekim 2020’de eski bir asker olan Badri Esebua adındaki soyguncu, Zugdidi kentindeki banka şubesinde bulunan onlarca personel ve müşteriyi rehin almış ve 500 bin dolar talep etmişti. Yetkililerin parayı ödemesinin ardından kayıplara karışmıştı.Nisan 2021’de ise maskeli bir soyguncu aynı bankanın başkent Tiflis’teki bir şubesine girerek, orada bulunanları rehin almış ve kısa bir süre sonra güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210616/bursada-banka-soygunu-1044743229.html

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gürcistan, rehine krizi, banka, dolar, banka soygunu, rehine, para, banka hesabı