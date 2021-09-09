https://tr.sputniknews.com/20210909/ibbden-tsunamiden-kacis-tabelalari-1048755132.html

İBB'den 'tsunamiden kaçış' tabelaları

İBB'den 'tsunamiden kaçış' tabelaları

İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde sahillere 'tsunami tahliye yolu' tabelaları koyuyor. İBB tabelalarla, depremden sonra tsunami tehdidiyle karşı... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T12:10+0300

2021-09-09T12:10+0300

2021-09-09T12:15+0300

tsunami

tabela

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

risk

deprem

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerde sahillere 'tsunami tahliye yolu' tabelaları koyuyor. Tabelalarda tsunami tehlikesinde izlenecek yol gösteriliyor.İstanbul'da tsunami riskini ise Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi. Ersoy, şunları kaydetti:‘Tsunami durumunda yükseğe doğru kaçmak gerekiyor’Prof. Dr. Ersoy, şöyle devam etti:‘Nasıl davranacağımızı bilirsek tsunamiden zarar görmeyebiliriz’Prof. Dr. Ersoy, "Tsunamide ilk dalga genellikle centilmen dalgadır. Bu dalga yıkıcı değildir, ardından gelen ikinci ve üçüncü dalga çok yıkıcı olabilir. Hem dalga geldiğinde hem çekildiğinde kıyıda tahribat oluşabilir. Ama bizler nasıl davranacağımızı bilirsek tsunamiden zarar görmeyebiliriz" ifadesini kullandı.‘Tesislerin tsunami raporları alması gerekiyor’Prof. Dr. Ersoy, tsunaminin kıyıya, vatandaşa ve deniz yapılarına ciddi hasar verebileceğini vurguladı:‘Tsunami dalgalarının kıyıya erişme süresi 5 ile 30 dakika arası’Ersoy, Marmara Denizi için tsunami dalgaların kıyıya erişme süresi 5 ile 30 dakika arası olduğunu söyledi:‘Tabelanın göz seviyesinde olmasını tercih ederdim''Tsunami tahliye yolu' tabelalarını ilk kez gören Alev Aya, "İstanbul için deprem çok önemli. Depremin arkasından tsunami gelmesi de olası bir durum. Bu, bilinçlendirme tabelası. Tabela, bence çok iyi oldu. Vatandaşlara faydalı olacağını düşünüyorum" dedi. Nazan Balcı, "Tabelanın biraz daha göz seviyesinde olmasını tercih ederdim. Görebilirlik açısından daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.Tabelanın çok mantıklı olduğunu vurgulayan Eyüp Çim, "Ülkemizde de çok düşük bir ihtimal olmasına rağmen tsunami riski olduğu için oldukça doğru bir eylem" diye konuştu.İBB'den yapılan açıklamada ise tabelalar ile depremden sonra tsunami tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek, kalması muhtemel bu alanlardan vatandaşların uzaklaşmasını gerektiğini gösterildiği belirtildi.

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tsunami, tabela, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), risk, deprem