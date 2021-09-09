https://tr.sputniknews.com/20210909/memleket-partisi-kurucularindan-mustafa-tayfun-laik-istifa-etti-1048778319.html

Memleket Partisi kurucularından Mustafa Tayfun Laik istifa etti

Memleket Partisi kurucularından Mustafa Tayfun Laik istifa etti

Memleket Partisi Kurucular Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun Laik, partisinden ve görevinden istifa etti. Laik "Kurultay öncesinde gerilimi... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T23:57+0300

2021-09-09T23:57+0300

2021-09-09T23:57+0300

politika

muharrem ince

istifa

memleket partisi

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Mustafa Tayfun Laik, Memleket Partisi Kurucular Kurulu üyeliği, Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Laik, “Parti içerisinde güven ortamını zedeleyen; Kurucular Kurulu, MYK ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini baskı altına almaya çalışan ve Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili olmuştur” ifadelerini kullandı.Laik’in istifa açıklaması ise şöyle:'Sayın Muharrem İnce kendi mutlu azınlığını kurmuştur'“CHP kurultaylarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kadrolarını mutlu azınlık şeklinde şiddetle eleştiren Sayın Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur. Partimizin kurulduğu süreçte, liyakat ve başarı yerine sadakati tercih eden Sayın İnce, kendisine sadakatle bağlı dar bir kadro ile Genel Merkez binalarında mutlu aile tabloları çizerken Partinin anketlerdeki oy oranı ise hızla düşmeye başlamıştır.'Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler etkili oldu'Partimizin programına, tüzüğüne ve kırmızı çizgilerine gönülden bağlı kişileri küstüren bu azınlık, kendilerine sadakatle bağlı CHP küskünlerinden kurdukları teşkilatları ile 'demokratik kongreler' düzenlerken kendilerinden olmayan teşkilatlara baskı yaparak istifa ettirmişlerdir. Parti içerisinde güven ortamını zedeleyen; Kurucular Kurulu, MYK ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini baskı altına almaya çalışan ve Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili olmuştur. Kurultay’ın demokratik bir atmosferde gerçekleşmesinin sağlanması için, gerilimi tırmandırarak baskı ortamı yaratan ve disiplin suçu işleyen kurucular hakkında, Parti Tüzüğü’ndeki disiplin süreçlerinin işletilmesine yönelik çağrım, Sayın Muharrem İnce tarafından, CHP’deki demokrasi mücadelesine yakışmayacak bir biçimde engellenmiştir.'Tabela partisi haline geldiğini bizlere göstermiştir'

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muharrem ince, istifa, memleket partisi