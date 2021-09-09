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Muraşko: G20 Sağlık Bakanları, Sputnik V’nin koronavirüse karşı en iyi aşı olduğunu söyledi
Muraşko: G20 Sağlık Bakanları, Sputnik V’nin koronavirüse karşı en iyi aşı olduğunu söyledi
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, G20 ülkelerinin sağlık bakanlarının 5 Eylül’deki toplantılarında Sputnik V aşısından koronavirüse karşı en iyi aşı olarak... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
rusya
aşı
g20
salgın
pandemi
kovid-19
sputnik v
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Bölgelerdeki toplumsal yeniliklere yönelik bir forumda konuşan Muraşko, “G20 ülkelerinin sağlık bakanları Sputnik V aşısını koronavirüsü önlemede en iyi aşı olarak nitelendirdi” dedi.Muraşko, tüm dünyada bilindiğini belirttiği aşıya güvenildiğini de kaydetti.Muraşko, 5 Eylül’de G20 ülkelerine aşı sertifikalarının tanınması çağrısı yapmıştı.
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rusya, aşı, g20, salgın, pandemi, kovid-19, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Muraşko: G20 Sağlık Bakanları, Sputnik V’nin koronavirüse karşı en iyi aşı olduğunu söyledi

19:29 09.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, G20 ülkelerinin sağlık bakanlarının 5 Eylül’deki toplantılarında Sputnik V aşısından koronavirüse karşı en iyi aşı olarak söz ettiklerini söyledi.
Bölgelerdeki toplumsal yeniliklere yönelik bir forumda konuşan Muraşko, “G20 ülkelerinin sağlık bakanları Sputnik V aşısını koronavirüsü önlemede en iyi aşı olarak nitelendirdi” dedi.
Muraşko, tüm dünyada bilindiğini belirttiği aşıya güvenildiğini de kaydetti.
Muraşko, 5 Eylül’de G20 ülkelerine aşı sertifikalarının tanınması çağrısı yapmıştı.
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