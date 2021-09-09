https://tr.sputniknews.com/20210909/murasko-g20-saglik-bakanlari-sputnik-vnin-koronaviruse-karsi-en-iyi-asi-oldugunu-soyledi-1048773381.html
Muraşko: G20 Sağlık Bakanları, Sputnik V’nin koronavirüse karşı en iyi aşı olduğunu söyledi
Muraşko: G20 Sağlık Bakanları, Sputnik V’nin koronavirüse karşı en iyi aşı olduğunu söyledi
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, G20 ülkelerinin sağlık bakanlarının 5 Eylül’deki toplantılarında Sputnik V aşısından koronavirüse karşı en iyi aşı olarak... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T19:29+0300
2021-09-09T19:29+0300
2021-09-09T19:29+0300
koronavirüs
rusya
aşı
g20
salgın
pandemi
kovid-19
sputnik v
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104206/99/1042069974_0:0:1303:733_1920x0_80_0_0_0d23479ffde72a2055b8d87c3b30380a.jpg
Bölgelerdeki toplumsal yeniliklere yönelik bir forumda konuşan Muraşko, “G20 ülkelerinin sağlık bakanları Sputnik V aşısını koronavirüsü önlemede en iyi aşı olarak nitelendirdi” dedi.Muraşko, tüm dünyada bilindiğini belirttiği aşıya güvenildiğini de kaydetti.Muraşko, 5 Eylül’de G20 ülkelerine aşı sertifikalarının tanınması çağrısı yapmıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104206/99/1042069974_0:0:1301:976_1920x0_80_0_0_8465f665054615d871e7035362efd1d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, aşı, g20, salgın, pandemi, kovid-19, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
Muraşko: G20 Sağlık Bakanları, Sputnik V’nin koronavirüse karşı en iyi aşı olduğunu söyledi
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, G20 ülkelerinin sağlık bakanlarının 5 Eylül’deki toplantılarında Sputnik V aşısından koronavirüse karşı en iyi aşı olarak söz ettiklerini söyledi.
Bölgelerdeki toplumsal yeniliklere yönelik bir forumda konuşan Muraşko, “G20 ülkelerinin sağlık bakanları Sputnik V aşısını koronavirüsü önlemede en iyi aşı olarak nitelendirdi” dedi.
Muraşko, tüm dünyada bilindiğini belirttiği aşıya güvenildiğini de kaydetti.
Muraşko, 5 Eylül’de G20 ülkelerine aşı sertifikalarının tanınması çağrısı yapmıştı.