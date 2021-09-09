https://tr.sputniknews.com/20210909/netflix-spoiler-veren-la-casa-de-papel-izleyicilerini-rehin-aldi-1048770174.html

Netflix, spoiler veren La Casa de Papel izleyicilerini 'rehin aldı'

Netflix, spoiler veren La Casa de Papel izleyicilerini 'rehin aldı'

Netflix, 'La Casa De Papel' hakkında en çok spoiler veren 100 izleyiciyi tespit ederek, uçakta 'rehin aldı'. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T18:00+0300

2021-09-09T18:00+0300

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netflix

la casa de papel

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'La Casa de Papel’in beşinci ve son sezonunun ilk beş bölümünü izleyiciyle buluşturan Netflix, 'spoiler' tehdidine karşı dizinin ruhuna uygun bir önlem aldı.İtalya'da "La Casa de Papel" hakkında en çok spoiler veren 100 izleyici Netflix tarafından tespit edilerek, dizinin özel gösterimi için bir etkinliğine davet edildi.Dizinin yeni sezonuyla aynı anda başlayacak özel gösterim için 3 Eylül’de Cenova havaalanına gelen 100 davetli, Madrid’e uçacakları bilgisiyle uçağa bindi. Ancak 'Profesör’ün anonsuyla birlikte yolcular, varış noktasının Madrid’le alakası olmadığı anladı.Davetliler, beş saat boyunca havada kalıp, dizinin yeni bölümlerini izledi. Böylelikle La Casa de Papel hayranlarının sosyal medyada spoiler içeren paylaşım yapmaları da uçuş modu sayesinde engellenmiş oldu.

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2021

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netflix, la casa de papel