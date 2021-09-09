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https://tr.sputniknews.com/20210909/slovakyada-5-yasindan-itibaren-covid-19-asisi-olunabilecek-1048748488.html
Slovakya'da 5 yaşından itibaren Kovid-19 aşısı olunabilecek
Slovakya'da 5 yaşından itibaren Kovid-19 aşısı olunabilecek
Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yarından itibaren 5-11 yaş aralığının da koronavirüs aşısı olabileceğini açıkladı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T06:59+0300
2021-09-09T06:59+0300
2021-09-09T06:58+0300
dünya
slovakya
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yaptığı açıklamada uzman ve doktorların tavsiyesi üzerine 5-11 yaş aralığının aşılanması kararının alındığını söyledi.12 yaş üstü kişilerin aşılanmasının aylar önce başladığını belirten Lengvarsky, 5-11 yaş aralığındaki çocukların da ailenin ve çocuk doktorunun onayı sonrası aşı olabileceğini ifade etti.Lengvarsky, ülkede gelecek haftadan itibaren üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlanacağını da aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20210831/rdif-slovakya-elindeki-tum-sputnik-v-asilarini-kullandi-1048482143.html
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slovakya, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı
Slovakya'da 5 yaşından itibaren Kovid-19 aşısı olunabilecek
Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yarından itibaren 5-11 yaş aralığının da koronavirüs aşısı olabileceğini açıkladı.
Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yaptığı açıklamada uzman ve doktorların tavsiyesi üzerine 5-11 yaş aralığının aşılanması kararının alındığını söyledi. 12 yaş üstü kişilerin aşılanmasının aylar önce başladığını belirten Lengvarsky, 5-11 yaş aralığındaki çocukların da ailenin ve çocuk doktorunun onayı sonrası aşı olabileceğini ifade etti. Lengvarsky, ülkede gelecek haftadan itibaren üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlanacağını da aktardı.