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Slovakya'da 5 yaşından itibaren Kovid-19 aşısı olunabilecek
Slovakya'da 5 yaşından itibaren Kovid-19 aşısı olunabilecek
Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yarından itibaren 5-11 yaş aralığının da koronavirüs aşısı olabileceğini açıkladı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-09T06:58+0300
dünya
slovakya
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yaptığı açıklamada uzman ve doktorların tavsiyesi üzerine 5-11 yaş aralığının aşılanması kararının alındığını söyledi.12 yaş üstü kişilerin aşılanmasının aylar önce başladığını belirten Lengvarsky, 5-11 yaş aralığındaki çocukların da ailenin ve çocuk doktorunun onayı sonrası aşı olabileceğini ifade etti.Lengvarsky, ülkede gelecek haftadan itibaren üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlanacağını da aktardı.
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slovakya, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı

Slovakya'da 5 yaşından itibaren Kovid-19 aşısı olunabilecek

06:59 09.09.2021
© AAkoronavirüs, aşı
koronavirüs, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yarından itibaren 5-11 yaş aralığının da koronavirüs aşısı olabileceğini açıkladı.
Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, yaptığı açıklamada uzman ve doktorların tavsiyesi üzerine 5-11 yaş aralığının aşılanması kararının alındığını söyledi.

12 yaş üstü kişilerin aşılanmasının aylar önce başladığını belirten Lengvarsky, 5-11 yaş aralığındaki çocukların da ailenin ve çocuk doktorunun onayı sonrası aşı olabileceğini ifade etti.

Lengvarsky, ülkede gelecek haftadan itibaren üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlanacağını da aktardı.
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
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