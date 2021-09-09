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Türksat 5B uydusu için ilk anlaşma imzalandı
Türksat 5B uydusu için ilk anlaşma imzalandı
Türksat AŞ, yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B uydusu için ilk anlaşmasını imzaladı. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T13:20+0300
2021-09-09T13:21+0300
yaşam
türksat 5b
uzay
anlaşma
uydu
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Türksat AŞ ile Inmarsat arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasıyla Inmarsat GX servisleri Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden gerçekleştirilecek.Söz konusu anlaşma Türksat A.Ş. Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel ile Inmarsat Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mark Dickinson tarafından ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021’de imzalandı.İmza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok şahitlik etti.Selman Demirel, törende yaptığı konuşmada, anlaşmanın küresel anlamda iyi bir işbirliği olacağını söyledi. Demirel, Türksat A.Ş.’nin anlaşmayla Inmarsat ile ortak küresel kapasite yaratma fırsatı bulacağını dile getirdi.Dr. Mark Dickinson da şirketin Türksat ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.Türkiye ve bölgedeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için Türksat AŞ’nin kapasitesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Dickinson, "Bu, Inmarsat'ın Global Xpress KA bant ağını genişletmesi için gerçekten önemli bir adım. İyi bir çözüm bulmak için iş birliği içinde çalıştık ve bu ilişkinin çok uzun süreceğini umuyoruz" dedi.Türksat AŞ ile Inmarsat arasında yapılan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri ve altyapısı Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak. Firmalar arası daha önce imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat global servisleri Türksat tarafından Tier-1 olarak müşterilere sunulabilirken ek olarak anlaşılan bu yeni iş birliği çözümüyle Inmarsat GX servisleri Türksat 5B uydularından ve Türkiye’de bir altyapıyla sağlanabiliyor olacak.
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türksat 5b, uzay, anlaşma, uydu

Türksat 5B uydusu için ilk anlaşma imzalandı

13:20 09.09.2021 (güncellendi: 13:21 09.09.2021)
© AATürksat 5B ilk anlaşma
Türksat 5B ilk anlaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AA
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Türksat AŞ, yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B uydusu için ilk anlaşmasını imzaladı.
Türksat AŞ ile Inmarsat arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasıyla Inmarsat GX servisleri Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden gerçekleştirilecek.
Söz konusu anlaşma Türksat A.Ş. Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel ile Inmarsat Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mark Dickinson tarafından ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021’de imzalandı.
İmza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok şahitlik etti.
Selman Demirel, törende yaptığı konuşmada, anlaşmanın küresel anlamda iyi bir işbirliği olacağını söyledi. Demirel, Türksat A.Ş.’nin anlaşmayla Inmarsat ile ortak küresel kapasite yaratma fırsatı bulacağını dile getirdi.
Dr. Mark Dickinson da şirketin Türksat ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade etti.
Türkiye ve bölgedeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için Türksat AŞ’nin kapasitesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Dickinson, "Bu, Inmarsat'ın Global Xpress KA bant ağını genişletmesi için gerçekten önemli bir adım. İyi bir çözüm bulmak için iş birliği içinde çalıştık ve bu ilişkinin çok uzun süreceğini umuyoruz" dedi.
Türksat AŞ ile Inmarsat arasında yapılan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri ve altyapısı Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak. Firmalar arası daha önce imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat global servisleri Türksat tarafından Tier-1 olarak müşterilere sunulabilirken ek olarak anlaşılan bu yeni iş birliği çözümüyle Inmarsat GX servisleri Türksat 5B uydularından ve Türkiye’de bir altyapıyla sağlanabiliyor olacak.
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