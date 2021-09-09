https://tr.sputniknews.com/20210909/ucaga-binmeye-calisan-bir-dini-liderin-bagajindan-insan-kafatasi-cikti-1048768455.html

Uçağa binmeye çalışan dini liderin bagajından insan kafatası çıktı

Uçağa binmeye çalışan dini liderin bagajından insan kafatası çıktı

Yetkililer, Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Ahilyabai Holkar Havalimanı'nda bir dini liderin, valizinde insan kafatası ve kemikleri taşıdığı için... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T17:01+0300

2021-09-09T17:01+0300

2021-09-09T17:19+0300

yaşam

hindistan

uçak

bagaj

valiz

kafatası

din

uçak seferi

din görevlisi

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Hindistan polisi, salı günü yaptığı açıklamada, bir kadın dini liderin bagajında insan kafatası bulunmasının ardından Indore Devi Ahilyabai Holkar Havaalanı'nda uçağa binişinin engellendiğini söyledi.Havaalanı polis karakolundan sorumlu Rahul Sharma, komşu Ujjain bölgesinin sakini Sadhvi Yogmata'nın pazartesi günü Delhi'ye giden bir uçağa binmek üzere havaalanına geldiğini belirtti.Sharma'nın aktardığına göre, bagaj taraması sırasında güvenlik görevlileri, kadından çantasını açmasını istedi ve bagajın içerisinde bir kafatası bulundu.Sharma, "Polis, Sadhvi'yi sorguladı ve kafatasının onun rahmetli Guru'suna ait olduğunu belirledi. Sadhvi, kafatası ve diğer parçaları Ganga'daki diğer kalıntılarla birlikte batırmak için Haridwar'a gittiğini söyledi" dedi. Sadhvi'nin uçuşta insan kafatası veya diğer ceset kalıntılarını taşımak için herhangi bir izin belgesi almadığı için uçağa binmesine izin verilmediği bildirildi. Sharma, kadının ifadesi alındıktan sonra geçişine izin verildiğini de sözlerine ekledi.

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hindistan, uçak, bagaj, valiz, kafatası, din, uçak seferi, din görevlisi