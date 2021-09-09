https://tr.sputniknews.com/20210909/ucaga-binmeye-calisan-bir-dini-liderin-bagajindan-insan-kafatasi-cikti-1048768455.html
Uçağa binmeye çalışan dini liderin bagajından insan kafatası çıktı
Uçağa binmeye çalışan dini liderin bagajından insan kafatası çıktı
Yetkililer, Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Ahilyabai Holkar Havalimanı'nda bir dini liderin, valizinde insan kafatası ve kemikleri taşıdığı için... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T17:01+0300
2021-09-09T17:01+0300
2021-09-09T17:19+0300
yaşam
hindistan
uçak
bagaj
valiz
kafatası
din
uçak seferi
din görevlisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103255/50/1032555000_0:0:2328:1310_1920x0_80_0_0_338f48c9485ef18826942dcd1e7566ed.jpg
Hindistan polisi, salı günü yaptığı açıklamada, bir kadın dini liderin bagajında insan kafatası bulunmasının ardından Indore Devi Ahilyabai Holkar Havaalanı'nda uçağa binişinin engellendiğini söyledi.Havaalanı polis karakolundan sorumlu Rahul Sharma, komşu Ujjain bölgesinin sakini Sadhvi Yogmata'nın pazartesi günü Delhi'ye giden bir uçağa binmek üzere havaalanına geldiğini belirtti.Sharma'nın aktardığına göre, bagaj taraması sırasında güvenlik görevlileri, kadından çantasını açmasını istedi ve bagajın içerisinde bir kafatası bulundu.Sharma, "Polis, Sadhvi'yi sorguladı ve kafatasının onun rahmetli Guru'suna ait olduğunu belirledi. Sadhvi, kafatası ve diğer parçaları Ganga'daki diğer kalıntılarla birlikte batırmak için Haridwar'a gittiğini söyledi" dedi. Sadhvi'nin uçuşta insan kafatası veya diğer ceset kalıntılarını taşımak için herhangi bir izin belgesi almadığı için uçağa binmesine izin verilmediği bildirildi. Sharma, kadının ifadesi alındıktan sonra geçişine izin verildiğini de sözlerine ekledi.
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103255/50/1032555000_37:0:1977:1455_1920x0_80_0_0_658facd1011dbcd0f3f5b45ddc1b4bbf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hindistan, uçak, bagaj, valiz, kafatası, din, uçak seferi, din görevlisi
Uçağa binmeye çalışan dini liderin bagajından insan kafatası çıktı
17:01 09.09.2021 (güncellendi: 17:19 09.09.2021)
Yetkililer, Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Ahilyabai Holkar Havalimanı'nda bir dini liderin, valizinde insan kafatası ve kemikleri taşıdığı için durdurulduğunu aktardı.
Hindistan polisi, salı günü yaptığı açıklamada, bir kadın dini liderin bagajında insan kafatası bulunmasının ardından Indore Devi Ahilyabai Holkar Havaalanı'nda uçağa binişinin engellendiğini söyledi.
Havaalanı polis karakolundan sorumlu Rahul Sharma, komşu Ujjain bölgesinin sakini Sadhvi Yogmata'nın pazartesi günü Delhi'ye giden bir uçağa binmek üzere havaalanına geldiğini belirtti.
Sharma'nın aktardığına göre, bagaj taraması sırasında güvenlik görevlileri, kadından çantasını açmasını istedi ve bagajın içerisinde bir kafatası bulundu.
Sharma, "Polis, Sadhvi'yi sorguladı ve kafatasının onun rahmetli Guru'suna ait olduğunu belirledi. Sadhvi, kafatası ve diğer parçaları Ganga'daki diğer kalıntılarla birlikte batırmak için Haridwar'a gittiğini söyledi" dedi.
Sadhvi'nin uçuşta insan kafatası veya diğer ceset kalıntılarını taşımak için herhangi bir izin belgesi almadığı için uçağa binmesine izin verilmediği bildirildi.
Sharma, kadının ifadesi alındıktan sonra geçişine izin verildiğini de sözlerine ekledi.