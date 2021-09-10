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Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması
Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması
Acun Ilıcalı, 8 yıllık aranın ardından ekrana dönen Leyla ile Mecnun dizisiyle ilgili "Bu yola güzel bir hayalle çıktık ve olağanüstü bir ilgi görerek... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T15:09+0300
2021-09-10T15:09+0300
yaşam
acun ilıcalı
dizi
açıklama
exxen
leyla ile mecnun
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Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan 'Leyla ile Mecnun', 8 yıllık aranın ardından tam kadro halinde Exxen ile ekrana döndü.Acun Medya ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, yeni bölümü ilk kez geçen hafta yayınlanan diziyle ilgili olarak kişisel Instagram hesabında açıklama yaptı. Ilıcalı, şunları söyledi:"Leyla ile Mecnun 8 yıl sonra yine sizlerle buluştu. Bu yola güzel bir hayalle çıktık ve olağanüstü bir ilgi görerek beklediğimin çok üstünde bir izlenme sayısına ulaştı. Bu muhteşem dizide emeği geçen herkese ve yoğun ilgi gösteren tüm Exxen üyelerine teşekkür ederim. İyi seyirler."
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acun ilıcalı, dizi, açıklama, exxen, leyla ile mecnun

Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması

15:09 10.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeLeyla ile Mecnun
Leyla ile Mecnun - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Acun Ilıcalı, 8 yıllık aranın ardından ekrana dönen Leyla ile Mecnun dizisiyle ilgili "Bu yola güzel bir hayalle çıktık ve olağanüstü bir ilgi görerek beklediğimin çok üstünde bir izlenme sayısına ulaştı" dedi.
Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan 'Leyla ile Mecnun', 8 yıllık aranın ardından tam kadro halinde Exxen ile ekrana döndü.
Acun Medya ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, yeni bölümü ilk kez geçen hafta yayınlanan diziyle ilgili olarak kişisel Instagram hesabında açıklama yaptı. Ilıcalı, şunları söyledi:
"Leyla ile Mecnun 8 yıl sonra yine sizlerle buluştu. Bu yola güzel bir hayalle çıktık ve olağanüstü bir ilgi görerek beklediğimin çok üstünde bir izlenme sayısına ulaştı. Bu muhteşem dizide emeği geçen herkese ve yoğun ilgi gösteren tüm Exxen üyelerine teşekkür ederim. İyi seyirler."
© Fotoğraf : Instagram
- Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Fotoğraf : Instagram
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