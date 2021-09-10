https://tr.sputniknews.com/20210910/acun-ilicalidan-leyla-ile-mecnun-aciklamasi-1048798842.html

Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması

Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması

Acun Ilıcalı, 8 yıllık aranın ardından ekrana dönen Leyla ile Mecnun dizisiyle ilgili "Bu yola güzel bir hayalle çıktık ve olağanüstü bir ilgi görerek... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T15:09+0300

2021-09-10T15:09+0300

2021-09-10T15:09+0300

yaşam

acun ilıcalı

dizi

açıklama

exxen

leyla ile mecnun

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Türkiye'de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan 'Leyla ile Mecnun', 8 yıllık aranın ardından tam kadro halinde Exxen ile ekrana döndü.Acun Medya ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, yeni bölümü ilk kez geçen hafta yayınlanan diziyle ilgili olarak kişisel Instagram hesabında açıklama yaptı. Ilıcalı, şunları söyledi:"Leyla ile Mecnun 8 yıl sonra yine sizlerle buluştu. Bu yola güzel bir hayalle çıktık ve olağanüstü bir ilgi görerek beklediğimin çok üstünde bir izlenme sayısına ulaştı. Bu muhteşem dizide emeği geçen herkese ve yoğun ilgi gösteren tüm Exxen üyelerine teşekkür ederim. İyi seyirler."

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acun ilıcalı, dizi, açıklama, exxen, leyla ile mecnun