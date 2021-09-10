https://tr.sputniknews.com/20210910/afad-bagis-miktari-386-milyon-lirayi-asti-1048790956.html

AFAD: Bağış miktarı 386 milyon lirayı aştı

AFAD: Bağış miktarı 386 milyon lirayı aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afetlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasında bağış miktarının 386 milyon 371 bin 566... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T12:21+0300

2021-09-10T12:21+0300

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türkiye

afad

yangın

sel

bağış

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya için açılan Türk lirası hesaplarına 334 milyon 10 bin 725 lira bağış yapıldı.Döviz hesaplarına ise 5 milyon 153 bin 847 dolar, 151 bin 860 euro yatırıldı. SMS yoluyla yapılan bağış miktarı, 7 milyon 128 bin 600 lira oldu. Böylece toplam bağış tutarı, 386 milyon 371 bin 566 liraya ulaştı.

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afad, yangın, sel, bağış