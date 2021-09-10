https://tr.sputniknews.com/20210910/barcelona-teknik-direktoru-koemandan-neymardan-daha-tehlikeli-aciklamasi-1048801219.html

Barcelona Teknik Direktörü Koeman'dan 'Neymar'dan daha tehlikeli' açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Koeman'dan 'Neymar'dan daha tehlikeli' açıklaması

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, yeni forveti Luuk de Jong hakkında övgü dolu sözler söylerken, Hollandalı vatandaşını Neymar ile kıyasladı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T15:54+0300

2021-09-10T15:54+0300

2021-09-10T15:59+0300

spor

neymar

barcelona kulübü

ronald koeman

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İspanya La Liga devi Barcelona’nın Sevilla’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki forvet Luuk de Jong için Camp Nou’da boş tribünlerle imza töreni düzenlendi.Sözcü’nün aktardığına göre, Katalan ekibinin teknik direktörü Ronald Koeman’ın, yeni transfer Luuk de Jong hakkındaki sözleri tartışma yarattı.Barcelona, 1.15 milyar sterlin tutarındaki borcunun üstesinden gelmeye çalışırken, kulüp efsanesi Lionel Messi’nin PSG’ye gitmesi, Antoine Griezmann’ın Atletico’ya ve Miralem Pjanic’in Beşiktaş’a kiralanması dahil birçok oyuncusunu da elden çıkardı. Ayrılan isimlerin yerini maliyeti daha düşük isimlerle dolduran Barcelona, son olarak forvete Luuk de Jong’u kiraladı.Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Hollanda’yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Luuk de Jong’un, Neymar’dan daha tehlikeli bir futbolcu olduğunu söyleyerek kamuoyunda gündem oldu.‘Bence her takımda böyle bir forvet olmalı’“Luuk, Neymar’dan daha tehlikeli” diyen Koeman, “Luuk sahip olduğumuzdan daha farklı bir hücum oyuncusu ve bence her takımda böyle bir forvet olmalı. Bunu geçen sene kulübe söylemiştim. Sadece forvet oyuncularımla oyunu değiştirebilmek istiyorum” ifadelerini kullandı.29 yaşındaki Neymar, 2017’de dünya rekoru bir bedelle PSG’ye transfer olmadan önce Barcelona formasıyla 186 maçta 105 gol attı. De Jong ise, 2019’da Sevilla’ya transfer olmadan önce PSV’deki 5 yıllık kariyerinde 112 golle adından söz ettirdi.Öte yandan De Luuk transferi, Antoine Griezmann’ın Atletico Madrid’e kiralık gönderilmesinden 1 gün sonra açıklandı. Hollandalı forvet, satın alma opsiyonu içeren bir sözleşme ile Barcelona’ya transfer oldu.

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spor, neymar, barcelona kulübü, ronald koeman