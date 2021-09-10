Beyaz Saray: Tespit edilen kızamık vakaları nedeniyle Afganların ABD'ye tahliyesi askıya alındı

ABD yönetimi, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan gerçekleştirilen tahliyelerin askıya alındığını duyurdu.Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) talebi üzerine Afganların ABD'ye tahliyesi için uçak gönderme operasyonlarının askıya alındığını belirtti.Psaki, buna gerekçe olarak, ABD'ye getirilen Afganlar arasında bazı kızamık vakalarının tespit edilmesini göstererek, "Söz konusu kişiler şu anda karantina altında tutuluyor" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan vatandaşlarının ABD'ye tahliye edilme sürecinin, tahliye edilen kişiler arasında kızamık vakalarının tespit edilmesi nedeniyle askıya alındığını bildirdi.
ABD yönetimi, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan gerçekleştirilen tahliyelerin askıya alındığını duyurdu.
Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) talebi üzerine Afganların ABD'ye tahliyesi için uçak gönderme operasyonlarının askıya alındığını belirtti.
Psaki, buna gerekçe olarak, ABD'ye getirilen Afganlar arasında bazı kızamık vakalarının tespit edilmesini göstererek, "Söz konusu kişiler şu anda karantina altında tutuluyor" ifadelerini kullandı.