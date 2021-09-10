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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210910/beyaz-saray-tespit-edilen-kizamik-vakalari-nedeniyle-afganlarin-abdye-tahliyesi-askiya-alindi-1048813190.html
Beyaz Saray: Tespit edilen kızamık vakaları nedeniyle Afganların ABD'ye tahliyesi askıya alındı
Beyaz Saray: Tespit edilen kızamık vakaları nedeniyle Afganların ABD'ye tahliyesi askıya alındı
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan vatandaşlarının ABD'ye tahliye edilme sürecinin, tahliye edilen kişiler arasında kızamık vakalarının tespit edilmesi... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T22:34+0300
2021-09-10T22:34+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
jen psaki
tahliye
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ABD yönetimi, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan gerçekleştirilen tahliyelerin askıya alındığını duyurdu.Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) talebi üzerine Afganların ABD'ye tahliyesi için uçak gönderme operasyonlarının askıya alındığını belirtti.Psaki, buna gerekçe olarak, ABD'ye getirilen Afganlar arasında bazı kızamık vakalarının tespit edilmesini göstererek, "Söz konusu kişiler şu anda karantina altında tutuluyor" ifadelerini kullandı.
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abd, afganistan, jen psaki, tahliye

Beyaz Saray: Tespit edilen kızamık vakaları nedeniyle Afganların ABD'ye tahliyesi askıya alındı

22:34 10.09.2021
© AFP 2021 / SHAKIB RAHMANIAfganistan'dan ABD tarafından tahliye
Afganistan'dan ABD tarafından tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AFP 2021 / SHAKIB RAHMANI
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan vatandaşlarının ABD'ye tahliye edilme sürecinin, tahliye edilen kişiler arasında kızamık vakalarının tespit edilmesi nedeniyle askıya alındığını bildirdi.
ABD yönetimi, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan gerçekleştirilen tahliyelerin askıya alındığını duyurdu.
Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) talebi üzerine Afganların ABD'ye tahliyesi için uçak gönderme operasyonlarının askıya alındığını belirtti.
Psaki, buna gerekçe olarak, ABD'ye getirilen Afganlar arasında bazı kızamık vakalarının tespit edilmesini göstererek, "Söz konusu kişiler şu anda karantina altında tutuluyor" ifadelerini kullandı.
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