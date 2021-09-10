https://tr.sputniknews.com/20210910/beyaz-saray-tespit-edilen-kizamik-vakalari-nedeniyle-afganlarin-abdye-tahliyesi-askiya-alindi-1048813190.html

Beyaz Saray: Tespit edilen kızamık vakaları nedeniyle Afganların ABD'ye tahliyesi askıya alındı

Beyaz Saray: Tespit edilen kızamık vakaları nedeniyle Afganların ABD'ye tahliyesi askıya alındı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan vatandaşlarının ABD'ye tahliye edilme sürecinin, tahliye edilen kişiler arasında kızamık vakalarının tespit edilmesi... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T22:34+0300

2021-09-10T22:34+0300

2021-09-10T22:34+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

jen psaki

tahliye

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ABD yönetimi, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan gerçekleştirilen tahliyelerin askıya alındığını duyurdu.Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) talebi üzerine Afganların ABD'ye tahliyesi için uçak gönderme operasyonlarının askıya alındığını belirtti.Psaki, buna gerekçe olarak, ABD'ye getirilen Afganlar arasında bazı kızamık vakalarının tespit edilmesini göstererek, "Söz konusu kişiler şu anda karantina altında tutuluyor" ifadelerini kullandı.

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