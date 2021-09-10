https://tr.sputniknews.com/20210910/binanceta-yeni-donem-1048793981.html

Binance'ta yeni dönem

Binance'ta yeni dönem

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ta 3 ay önce boşalan başkanlık koltuğuna Brian Shroder atandı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T13:26+0300

2021-09-10T13:26+0300

2021-09-10T13:25+0300

ekonomi

atama

başkan

kripto para

binance

değişim

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Kripto para piyasasına yön veren borsalardan biri olan Binance'ta beklenen atama gerçekleşti. Binance'ın 3 ay önce istifa eden başkanı Brian Brooks'un yerine Ant Group'ta yöneticilik yapan ve Uber Technologies'in Asya operasyonlarından sorumlu CEO'su olan Brian Schroder yeni başkan olarak atandı.Shroder'in Binance'a yeni başkanı olarak seçilmesi şirkette istikrarın sağlanmasına yönelik bir adım olarak nitelendirildi.Binance'ın yaptığı açıklamada Shroder'in stratejik planlama ve uygulama, fon temini, satış ve kurumsal kalkınmadan sorumlu olacağı, şirketin hukuk, insan kaynakları, ürün ve teknoloji departmanlarına liderlik edeceği duyuruldu.Shroder'in hızlı büyüyen şirketlerdeki deneyimini Binance US'ın halka arz edilmesine de yardımcı olacağı belirtildi. Binance CEO'su Changpeng Zhao, Binance US'in gelecek 3 yıl içinde halka açılmasını hedefliyor.

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atama, başkan, kripto para, binance, değişim