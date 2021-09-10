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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210910/bm-yaptirimlarin-kaldirilmasi-talibanin-uluslararasi-taahhutlerini-yerine-getirmesine-bagli-1048815356.html
BM: Yaptırımların kaldırılması, Taliban'ın uluslararası taahhütlerini yerine getirmesine bağlı
BM: Yaptırımların kaldırılması, Taliban'ın uluslararası taahhütlerini yerine getirmesine bağlı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban'a yönelik BMGK yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin ''Öncelikle şu an Afganistan'da... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T23:47+0300
2021-09-10T23:47+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
birleşmiş milletler (bm)
yaptırım
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Guterres, yıllık basın toplantısında, Taliban ile şu aşamada kesinlikle iletişim kurulması gerektiğini söyledi.Afganistan ekonomisinin çökmesi endişelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Guterres, ülkenin mal varlıklarının dondurulduğunu ancak ekonomik çöküşün kimsenin çıkarına olmayacağını, bunu için de Afgan ekonomisine "nakit enjekte etmek" için bazı muafiyetlerle bir yol bulunması gerektiğini belirtti.Guterres, AA muhabirinin "BM Güvenlik Konseyi, aralarında geçici hükümette yer alan bakanların da olduğu Taliban mensuplarına yönelik yaptırımları kaldırmalı mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:'İktidarların zorla ele geçirildiği tehlikeli bir trend başlıyor' uyarısıTaliban'ın askeri yollarla ülkede kontrolü ele geçirmesinin dünyanın farklı yerlerindeki bazı grupları cesaretlendirebileceğine dikkati çeken Guterres, "İktidarların zorla ele geçirildiği tehlikeli bir trend görmeye başlıyoruz" uyarısı yaptı.Guterres, teröristlerin farklı yerlerde zemin kazanmaya başladığını belirterek, "Birçok ülkenin bununla (terörle) savaşmaya hazır olmamasından endişe duyuyorum." dedi.
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afganistan, taliban, birleşmiş milletler (bm), yaptırım, guterres

BM: Yaptırımların kaldırılması, Taliban'ın uluslararası taahhütlerini yerine getirmesine bağlı

23:47 10.09.2021
© REUTERS / MIKE SEGARBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© REUTERS / MIKE SEGAR
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban'a yönelik BMGK yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin ''Öncelikle şu an Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması olumlu olacaktır ve bu hükümetin uluslararası taahhütlerine saygı duyması, terör, insan hakları konusundaki endişelerimizi gidermesi göz önünde bulundurulmalı" dedi.
Guterres, yıllık basın toplantısında, Taliban ile şu aşamada kesinlikle iletişim kurulması gerektiğini söyledi.
Afganistan ekonomisinin çökmesi endişelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Guterres, ülkenin mal varlıklarının dondurulduğunu ancak ekonomik çöküşün kimsenin çıkarına olmayacağını, bunu için de Afgan ekonomisine "nakit enjekte etmek" için bazı muafiyetlerle bir yol bulunması gerektiğini belirtti.
Guterres, AA muhabirinin "BM Güvenlik Konseyi, aralarında geçici hükümette yer alan bakanların da olduğu Taliban mensuplarına yönelik yaptırımları kaldırmalı mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
"Öncelikle şu an Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması olumlu olacaktır ve bu hükümetin uluslararası taahhütlerine saygı duyması, terör, insan hakları konusundaki endişelerimizi gidermesi göz önünde bulundurulmalı. Tüm bunlar uluslararası toplumun Afganistan ile ilişkilerinin normalleşmesini sağlar. Bunlar birbiriyle bağlantılı ve nasıl gelişeceğine bağlı. Şu anda Taliban ile angajman gerekli ve insani yardımlar kesinlikle önceliğimiz. BM Güvenlik Konseyi, elbette kararlarını gözden geçirmek zorunda kalacak ve bunu Afganistan'daki durumun nasıl gelişeceğini göz önünde bulundurarak yapacaklarını düşünüyorum."

'İktidarların zorla ele geçirildiği tehlikeli bir trend başlıyor' uyarısı

Taliban'ın askeri yollarla ülkede kontrolü ele geçirmesinin dünyanın farklı yerlerindeki bazı grupları cesaretlendirebileceğine dikkati çeken Guterres, "İktidarların zorla ele geçirildiği tehlikeli bir trend görmeye başlıyoruz" uyarısı yaptı.
Guterres, teröristlerin farklı yerlerde zemin kazanmaya başladığını belirterek, "Birçok ülkenin bununla (terörle) savaşmaya hazır olmamasından endişe duyuyorum." dedi.
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