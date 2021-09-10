https://tr.sputniknews.com/20210910/bm-yaptirimlarin-kaldirilmasi-talibanin-uluslararasi-taahhutlerini-yerine-getirmesine-bagli-1048815356.html

BM: Yaptırımların kaldırılması, Taliban'ın uluslararası taahhütlerini yerine getirmesine bağlı

BM: Yaptırımların kaldırılması, Taliban'ın uluslararası taahhütlerini yerine getirmesine bağlı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban'a yönelik BMGK yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin ''Öncelikle şu an Afganistan'da... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T23:47+0300

2021-09-10T23:47+0300

2021-09-10T23:47+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

birleşmiş milletler (bm)

yaptırım

guterres

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Guterres, yıllık basın toplantısında, Taliban ile şu aşamada kesinlikle iletişim kurulması gerektiğini söyledi.Afganistan ekonomisinin çökmesi endişelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Guterres, ülkenin mal varlıklarının dondurulduğunu ancak ekonomik çöküşün kimsenin çıkarına olmayacağını, bunu için de Afgan ekonomisine "nakit enjekte etmek" için bazı muafiyetlerle bir yol bulunması gerektiğini belirtti.Guterres, AA muhabirinin "BM Güvenlik Konseyi, aralarında geçici hükümette yer alan bakanların da olduğu Taliban mensuplarına yönelik yaptırımları kaldırmalı mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:'İktidarların zorla ele geçirildiği tehlikeli bir trend başlıyor' uyarısıTaliban'ın askeri yollarla ülkede kontrolü ele geçirmesinin dünyanın farklı yerlerindeki bazı grupları cesaretlendirebileceğine dikkati çeken Guterres, "İktidarların zorla ele geçirildiği tehlikeli bir trend görmeye başlıyoruz" uyarısı yaptı.Guterres, teröristlerin farklı yerlerde zemin kazanmaya başladığını belirterek, "Birçok ülkenin bununla (terörle) savaşmaya hazır olmamasından endişe duyuyorum." dedi.

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afganistan, taliban, birleşmiş milletler (bm), yaptırım, guterres