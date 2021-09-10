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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi seslendirdiği 'Sana Bana , Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T23:15+0300
2021-09-10T23:15+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
şiir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve toplu açılış törenine katıldı.Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada Kahramanmaraşlı şair Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiiri kendi sesinden dinletildi.Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerden oluşan ve 26 Mart 1999'da yayınlanan şiir kasedi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan tarafından Erdoğan'a armağan edildi.Kendi sesinden şiiri dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar alkışla destek verdi.
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recep tayyip erdoğan, şiir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı

23:15 10.09.2021
© Fotoğraf : Twitter Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi seslendirdiği 'Sana Bana , Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve toplu açılış törenine katıldı.
Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada Kahramanmaraşlı şair Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiiri kendi sesinden dinletildi.
Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerden oluşan ve 26 Mart 1999'da yayınlanan şiir kasedi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan tarafından Erdoğan'a armağan edildi.
Kendi sesinden şiiri dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar alkışla destek verdi.
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