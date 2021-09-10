Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210910/cumhurbaskani-erdogan-seslendirdigi-siiri-dinlerken-gozyaslarina-hakim-olamadi-1048814260.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi seslendirdiği 'Sana Bana , Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T23:15+0300
2021-09-10T23:15+0300
2021-09-10T23:15+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
şiir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048814230_0:0:627:353_1920x0_80_0_0_70d34426807c945c71b5a5f49e6b70e7.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve toplu açılış törenine katıldı.Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada Kahramanmaraşlı şair Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiiri kendi sesinden dinletildi.Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerden oluşan ve 26 Mart 1999'da yayınlanan şiir kasedi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan tarafından Erdoğan'a armağan edildi.Kendi sesinden şiiri dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar alkışla destek verdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048814230_78:0:549:353_1920x0_80_0_0_f7ac5652d34870f9c22b4a27586e8132.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, şiir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi seslendirdiği 'Sana Bana , Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Kahramanmaraş AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve
toplu açılış törenine katıldı
.
Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada Kahramanmaraşlı şair
Erdem Bayazıt'ın ' Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiiri kendi sesinden dinletildi.
Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerden oluşan ve
26 Mart 1999'da yayınlanan şiir kasedi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan tarafından Erdoğan'a armağan edildi.
Kendi sesinden şiiri dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar alkışla destek verdi.