https://tr.sputniknews.com/20210910/cumhurbaskani-erdogan-seslendirdigi-siiri-dinlerken-gozyaslarina-hakim-olamadi-1048814260.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi seslendirdiği 'Sana Bana , Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiirini dinlerken gözyaşlarını tutamadı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T23:15+0300

2021-09-10T23:15+0300

2021-09-10T23:15+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

şiir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve toplu açılış törenine katıldı.Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada Kahramanmaraşlı şair Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' şiiri kendi sesinden dinletildi.Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerden oluşan ve 26 Mart 1999'da yayınlanan şiir kasedi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan tarafından Erdoğan'a armağan edildi.Kendi sesinden şiiri dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar alkışla destek verdi.

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recep tayyip erdoğan, şiir