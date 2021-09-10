https://tr.sputniknews.com/20210910/e-5ten-ucak-gecti-1048787538.html

E-5’ten uçak geçti

E-5’ten uçak geçti

Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen hurda uçaklardan biri daha satıldı. Tahran TT Havayolları'na ait uçak, gece uzman bir ekip tarafında Atatürk... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T11:01+0300

2021-09-10T11:01+0300

2021-09-10T11:07+0300

yaşam

uçak

havayolu

tamir

yol

e-5

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Atatürk Havalimanı apronunda yıllardır bekleyen ve Tahran TT havayolu firmasına ait MD-82 tipi yolcu uçağı, Sky Air Shop isimli bir firma tarafından 5 ay önce satın alındı.Sky Air Shop yetkilisi ve uçak teknisyeni Mehmet Emin Ertemel'in liderliğinde detaylı şekilde parçalanan uçak, gece tırlara yüklenerek Atatürk Havalimanı apronundan çıkartıldı.Atatürk Havalimanı B kapısından çıkan tırlar, geniş güvenlik önlemleri altında E-5 Karayolundan Hadımköy’e götürüldü. Ertemel, şunları söyledi:“7 tane restoran kafe yaptırdık, denizin dibine batırdık. Dalış amacına, eğitim amacına, restoran kafe için kullanılması için yaptık. Sivil Havacılık sunmuş olduğu Atatürk Havalimanındaki hurda uçakları ilk kesen biziz. Şu anda gümrük nedeniyle bir 5 ay kadar evvel uçağı kestiğimiz halde uçağımız yeni çıkartıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Uçak MD-82 dar gövde uzun bir uçak. 13-14 yıldan bu yana Atatürk Havalimanında bulunuyordu. Biz bunu çıkartıp tekrar ayağa kaldıracağız. Gerekeni yapacağız, bir hizmet olarak bir yere sunacağız."'Bir belediye veya okula vereceğiz'Uçağın parçalanarak tırlara yüklenmesiyle alakalı bilgiler veren Ertemel, “İşlem olarak biz tekrar birleştireceğiz, kanatları, iniş takımları sökülmüş. Biz bunu faal olarak tekrar ayağa kaldıracağız. Şu anda biz galiba ya belediyeye vereceğiz veya da okula vereceğiz. İkisinden biri alacak” diye konuştu.

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uçak, havayolu, tamir, yol, e-5