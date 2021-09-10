Elazığ’da işyerinin kurşunlama anı görüntülendi

Elazığ’da meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz bir kişi mühendislik bürosunun kapısına geldi. İşyerinde bulunan kişi ile kısa süreli konuşan şahıs, belinden çıkardığı tabancayı işyerinin duvarına sıktıktan sonra olay yerinden kaçtı.İşyerinde bulunan çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Elazığ’da kimliği belirsiz kişi tarafından işyerinin kurşunlanması anı görüntülendi. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Elazığ’da meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz bir kişi mühendislik bürosunun kapısına geldi. İşyerinde bulunan kişi ile kısa süreli konuşan şahıs, belinden çıkardığı tabancayı işyerinin duvarına sıktıktan sonra olay yerinden kaçtı.