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Facebook ve Ray-Ban ortaklığında akıllı gözlük: Müzik çalıyor, telefon oluyor
Facebook ve Ray-Ban ortaklığında akıllı gözlük: Müzik çalıyor, telefon oluyor
Facebook ve Ray-Ban, birinci nesil akıllı gözlük Ray-Ban Stories’i kullanıma sundu. Müzik dinleme, telefon görüşmesi yapmanın yanısıra, fotoğraf ve video... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T14:09+0300
2021-09-10T14:16+0300
yaşam
facebook
akıllı gözlük
satış
ortaklık
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Sosyal ağ Facebook, bugün Ray-Ban'in ana şirketi olan EssilorLuxottica iş birliği ile geliştirilen birinci nesil akıllı gözlük Ray-Ban Stories’i kullanıma sundu.Habertürk’ün aktardığına göre, Ray-Ban Stories kullanıcılara, fotoğraf ve video çekimi, deneyim paylaşımı, müzik dinleme ve telefon görüşmelerinde yeni bir deneyim sunuyor.Facebook’un sanal ve artırılmış gerçeklik alanında hayata geçirdiği Facebook Reality Labs kapsamında geliştirilen Ray-Ban Stories ile kullanıcılar akıllı gözlüğün çekim butonunu ya da Facebook Assistant sesli komutunu kullanarak ellerini kullanmadan fotoğraf ve 30 saniyeye kadar videolar çekebiliyor.20 ülkede satışta, fiyatı 299 dolarEssilorLuxottica ve Facebook Reality Labs’in ortak tasarım çalışmasının bir ürünü olan Ray-Ban Stories’de, iki kamera, mikro hoparlörler, üç mikrofonlu ses dizisi, optimize edilmiş Snapdragon işlemci gibi özellik ve donanımlar bulunuyor.20 farklı çeşidi bulunan akıllı gözlükler, internette ve ABD'nin yanı sıra Avustralya, Kanada, İrlanda, İtalya ve Birleşik Krallık'ta satışa sunuldu.299 dolarlık (yaklaşık 2500 TL) bir fiyat etiketine sahip olan Facebook’un akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories’ın öne çıkan özellikleri şöyle:
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facebook, akıllı gözlük, satış, ortaklık

Facebook ve Ray-Ban ortaklığında akıllı gözlük: Müzik çalıyor, telefon oluyor

14:09 10.09.2021 (güncellendi: 14:16 10.09.2021)
© Fotoğraf : YouTube/Ray-Ban FilmsMark Zuckerberg, Ray-Ban akıllı gözlük
Mark Zuckerberg, Ray-Ban akıllı gözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Fotoğraf : YouTube/Ray-Ban Films
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Facebook ve Ray-Ban, birinci nesil akıllı gözlük Ray-Ban Stories’i kullanıma sundu. Müzik dinleme, telefon görüşmesi yapmanın yanısıra, fotoğraf ve video çekebilen gözlük ile çekilen fotoğraflar ve 30 saniyelik videolar Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger'da paylaşılabiliyor.
Sosyal ağ Facebook, bugün Ray-Ban'in ana şirketi olan EssilorLuxottica iş birliği ile geliştirilen birinci nesil akıllı gözlük Ray-Ban Stories’i kullanıma sundu.
Habertürk’ün aktardığına göre, Ray-Ban Stories kullanıcılara, fotoğraf ve video çekimi, deneyim paylaşımı, müzik dinleme ve telefon görüşmelerinde yeni bir deneyim sunuyor.
Facebook’un sanal ve artırılmış gerçeklik alanında hayata geçirdiği Facebook Reality Labs kapsamında geliştirilen Ray-Ban Stories ile kullanıcılar akıllı gözlüğün çekim butonunu ya da Facebook Assistant sesli komutunu kullanarak ellerini kullanmadan fotoğraf ve 30 saniyeye kadar videolar çekebiliyor.
© Fotoğraf : Ray-BanFacebook Ray- Ban akıllı gözlük
Facebook Ray- Ban akıllı gözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
Facebook Ray- Ban akıllı gözlük
© Fotoğraf : Ray-Ban

20 ülkede satışta, fiyatı 299 dolar

EssilorLuxottica ve Facebook Reality Labs’in ortak tasarım çalışmasının bir ürünü olan Ray-Ban Stories’de, iki kamera, mikro hoparlörler, üç mikrofonlu ses dizisi, optimize edilmiş Snapdragon işlemci gibi özellik ve donanımlar bulunuyor.
20 farklı çeşidi bulunan akıllı gözlükler, internette ve ABD'nin yanı sıra Avustralya, Kanada, İrlanda, İtalya ve Birleşik Krallık'ta satışa sunuldu.
299 dolarlık (yaklaşık 2500 TL) bir fiyat etiketine sahip olan Facebook’un akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories’ın öne çıkan özellikleri şöyle:
Hızlı Kamera Çekimi: Hızlı fotoğraf ve video (30 saniyeye kadar) çekimi özelliği, çerçevelerin önündeki çift 5MP kamerayı kullanarak spontane anları yakalamaya olanak tanıyor. Kameralar açıkken, fotoğraf çekerken veya video kaydı alırken gözlüğün üzerindeki LED çekim ışıkları yanıyor.
Tasarım: Kullanıcılar tarzlarına ve gözlük ihtiyaçlarına uygun çerçeveleri seçebiliyor. Ray-Ban Stories, beş farklı renk seçeneğinde ve Wayfarer, Yuvarlak ve Meteor isimli üç farklı stilde satışa sunuluyor.
Dahili Ses Sistemi: Dahili Bluetooth ve 3 mikrofonlu ses sistemi, telefondaki herhangi bir uygulamadan istenileni dinlemeyi ve aramaları yanıtlamayı sağlıyor.
Facebook Assistant: Elleri kullanmadan video ve fotoğraf çekmek için ‘Hey Facebook’ uyandırma kelimesini söylemek yeterli oluyor. ‘Hey Facebook, bir fotoğraf çek’ denilerek, başka bir işleme gerek kalmadan, Ray-Ban Stories fotoğraf çekebiliyor.
Facebook View Uygulaması: iOS ve Android cihazlarda bulunan Facebook View yardımcı uygulamasını kullanarak Ray-Ban Stories ile çekilen fotoğraf ve videolar düzenlenebiliyor ve geliştirilebiliyor. Kullanıcı, bu fotoğraf ve videoları, bir kereye mahsus, ailesi, arkadaşları ve Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger veya seçtiği herhangi bir başka uygulamada paylaşabiliyor.
Şarj Kutusu: Tüm gün giyilebilir bir aksesuar olarak tasarlanan Ray-Ban Stories, özel tasarlanmış taşınabilir şarj kutusu sayesinde hareket halindeyken bile gözlüklerin şarj edebilmesine ve korunabilmesine olanak sağlıyor. Tam şarj edilmiş bir kutu ekstra 3 günlük bir zaman kazandırıyor.
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