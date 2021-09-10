https://tr.sputniknews.com/20210910/facebook-ve-ray-ban-ortakliginda-akilli-gozluk-muzik-caliyor-telefon-oluyor-1048796880.html

Facebook ve Ray-Ban ortaklığında akıllı gözlük: Müzik çalıyor, telefon oluyor

Facebook ve Ray-Ban ortaklığında akıllı gözlük: Müzik çalıyor, telefon oluyor

Facebook ve Ray-Ban, birinci nesil akıllı gözlük Ray-Ban Stories’i kullanıma sundu. Müzik dinleme, telefon görüşmesi yapmanın yanısıra, fotoğraf ve video... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T14:09+0300

2021-09-10T14:09+0300

2021-09-10T14:16+0300

yaşam

facebook

akıllı gözlük

satış

ortaklık

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Sosyal ağ Facebook, bugün Ray-Ban'in ana şirketi olan EssilorLuxottica iş birliği ile geliştirilen birinci nesil akıllı gözlük Ray-Ban Stories’i kullanıma sundu.Habertürk’ün aktardığına göre, Ray-Ban Stories kullanıcılara, fotoğraf ve video çekimi, deneyim paylaşımı, müzik dinleme ve telefon görüşmelerinde yeni bir deneyim sunuyor.Facebook’un sanal ve artırılmış gerçeklik alanında hayata geçirdiği Facebook Reality Labs kapsamında geliştirilen Ray-Ban Stories ile kullanıcılar akıllı gözlüğün çekim butonunu ya da Facebook Assistant sesli komutunu kullanarak ellerini kullanmadan fotoğraf ve 30 saniyeye kadar videolar çekebiliyor.20 ülkede satışta, fiyatı 299 dolarEssilorLuxottica ve Facebook Reality Labs’in ortak tasarım çalışmasının bir ürünü olan Ray-Ban Stories’de, iki kamera, mikro hoparlörler, üç mikrofonlu ses dizisi, optimize edilmiş Snapdragon işlemci gibi özellik ve donanımlar bulunuyor.20 farklı çeşidi bulunan akıllı gözlükler, internette ve ABD'nin yanı sıra Avustralya, Kanada, İrlanda, İtalya ve Birleşik Krallık'ta satışa sunuldu.299 dolarlık (yaklaşık 2500 TL) bir fiyat etiketine sahip olan Facebook’un akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories’ın öne çıkan özellikleri şöyle:

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facebook, akıllı gözlük, satış, ortaklık