https://tr.sputniknews.com/20210910/fasta-nihai-secim-sonuclari-aciklandi-1048781627.html

Fas'ta nihai seçim sonuçları açıklandı

Fas'ta nihai seçim sonuçları açıklandı

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül'de yapılan ve katılım oranı yüzde 50,18 olan genel seçimlerle ilgili kesin sonuçları açıkladı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T03:34+0300

2021-09-10T03:34+0300

2021-09-10T03:34+0300

dünya

fas

seçim

seçim sonuçları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048781602_0:186:2978:1861_1920x0_80_0_0_7e02f2a3b46a42d446559c3cf04db95c.jpg

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Fas İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla ülkede gerçekleştirilen genel seçimlerin kesin sonuçlarını duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, Milli Bağımsızlar Birliği 102 sandalyeyle seçimlerin galibi olurken Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisi 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldı.Meclise 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketi beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm altıncı sıraya yerleşti.Mecliste 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya geriledi.İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre geriye kalan 10 sandalyeyi diğer partiler kazandı.

https://tr.sputniknews.com/20210909/fasta-adalet-ve-kalkinma-partisinden-sandiklari-terk-etmeme-cagrisi-1048746055.html

fas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fas, seçim, seçim sonuçları