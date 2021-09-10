Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210910/helsinki-universitesinin-van-kedisi-arastirmasina-tepki-saldirgan-unvanini-kabul-etmiyoruz-1048798143.html
Helsinki Üniversitesi'nin 'Van kedisi' araştırmasına tepki: 'Saldırgan unvanını kabul etmiyoruz'
Helsinki Üniversitesi'nin 'Van kedisi' araştırmasına tepki: 'Saldırgan unvanını kabul etmiyoruz'
Helsinki Üniversitesi'nden bilim insanları, kedilerin karakter ve davranışlarını inceleme altına alarak kapsamlı bir araştırma yaptı. 26 farklı ırktan 4 bin... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T14:47+0300
2021-09-10T15:00+0300
koronavirüs
türkiye
finlandiya
van
araştırma
van kedisi
kedi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048797806_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_54c06b9970455e285e5b7e66bed9a879.jpg
Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, korumalı mekanlarda özenle bakılıyor. Türkiye'nin birçok kentinden Van'a gelenler, Van Kedi Villası'ndaki birbirinden güzel Van kedilerini görmeden dönmüyor.Finlandiya'da Helsinki Üniversitesi bilim insanları, kedilerin karakter ve davranışları ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. 26 farklı ırktan 4 bin 300'den fazla kediyle yapılan çalışmada, oyunseverlik, korku ve tımar etme seviyeleri dahil olmak üzere 7 temel özellik belirlendi.Animals dergisinde yayımlanan ve dünyaca ünlü kabul edilen Van kedisi de sıralamada yer aldı. Araştırmada, Van kedisinin en saldırgan tür olduğunu belirtilerek "İnsanlara karşı saldırganlığı en yüksek olan bu türün diğer kedilerle sosyalliği de düşük puan aldı" ifadeleri kullanıldı.Prof. Dr. Abdullah Kaya: Orijinal Van kedisi mi, onu da bilmiyoruzVan Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, araştırmaya karşı çıkarak şunları söyledi:‘Yıllardır burada araştırıyoruz, en saldırgan kedi unvanını asla kabul etmiyoruz’Van kedisi üzerine yaklaşık 20 yıldır araştırmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Kaya, "Yıllardır burada araştırma yapıyoruz. Dolayısıyla Van kedisi dünyada 'en saldırgan kedi' unvanını asla kabul etmiyoruz ve doğru değildir. Eğer dünyada kediler değerlendirilecekse 'en zeki kedi unvanı' Van kedisine verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
finlandiya
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048797806_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2fadc67a0d344187eada8f0a69058b24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, finlandiya, van, araştırma, van kedisi, kedi

Helsinki Üniversitesi'nin 'Van kedisi' araştırmasına tepki: 'Saldırgan unvanını kabul etmiyoruz'

14:47 10.09.2021 (güncellendi: 15:00 10.09.2021)
© İHAVan kedisi
Van kedisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA
Abone ol
Helsinki Üniversitesi'nden bilim insanları, kedilerin karakter ve davranışlarını inceleme altına alarak kapsamlı bir araştırma yaptı. 26 farklı ırktan 4 bin 300'den fazla kediyle yapılan çalışmada, en saldırgan türün Van kedisi olduğu belirtildi. YYÜ'den yapılan açıklamada, Van kedisinin saldırgan değil, uysal olduğu belirtildi.
Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, korumalı mekanlarda özenle bakılıyor. Türkiye'nin birçok kentinden Van'a gelenler, Van Kedi Villası'ndaki birbirinden güzel Van kedilerini görmeden dönmüyor.
Finlandiya'da Helsinki Üniversitesi bilim insanları, kedilerin karakter ve davranışları ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. 26 farklı ırktan 4 bin 300'den fazla kediyle yapılan çalışmada, oyunseverlik, korku ve tımar etme seviyeleri dahil olmak üzere 7 temel özellik belirlendi.
Animals dergisinde yayımlanan ve dünyaca ünlü kabul edilen Van kedisi de sıralamada yer aldı. Araştırmada, Van kedisinin en saldırgan tür olduğunu belirtilerek "İnsanlara karşı saldırganlığı en yüksek olan bu türün diğer kedilerle sosyalliği de düşük puan aldı" ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Abdullah Kaya: Orijinal Van kedisi mi, onu da bilmiyoruz

Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, araştırmaya karşı çıkarak şunları söyledi:
"Tabii ki bu bizi ilgilendiren bir şeydir. Yıllardır Van kedisiyle ilgili araştırma yapan Van Kedisi Araştırma Merkeziyiz. Ne kadar Van kedisi üzerinde çalışma yapıldı, bilmiyoruz. Gerçekten orijinal Van kedisi mi? Onu da bilmiyoruz. Bir araştırma gerçekten kapsamlıysa, geniş çaplı çalışılıyorsa, dünyada en fazla ve orijinal Van kedisi barındıran merkezimizin bundan haberi olması gerekirdi. Bizim de buna paydaş olmamız gerekiyordu ki, onun ortaya koyduğu davranışın nasıl değerlendirileceğini beraber karar verme imkanımız olurdu. Dolayısıyla Van kedisinin saldırgan değil, uysal olduğunu sahibiyle duygusal bağ kurduğunu ve bu nedenle sahibi dışında başka insanlara mutlaka tavır koyduğunu, evde de herkesle ilişki tarzının değişik olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

‘Yıllardır burada araştırıyoruz, en saldırgan kedi unvanını asla kabul etmiyoruz’

Van kedisi üzerine yaklaşık 20 yıldır araştırmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Kaya, "Yıllardır burada araştırma yapıyoruz. Dolayısıyla Van kedisi dünyada 'en saldırgan kedi' unvanını asla kabul etmiyoruz ve doğru değildir. Eğer dünyada kediler değerlendirilecekse 'en zeki kedi unvanı' Van kedisine verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:13Türkiye, ABD'nin 'Yıldız Avcısı' kararını temyiz edecek
15:09Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması
15:06IŞİD'in sözde 'Suriye güvenlik sorumlusu' tutuklandı
15:01Eski sevgilisiyle iş arkadaşını kaçırdı: İlişkiye zorladı, üzerlerine tuvaletini yaptı
14:47Helsinki Üniversitesi'nin 'Van kedisi' araştırmasına tepki: 'Saldırgan unvanını kabul etmiyoruz'
14:41Akademisyene parkta pet şişeli saldırı davasında tahliye
14:32Azerbaycan'dan Prof. Aziz Sancar'a fahri diploma
14:30Beşiktaş Başkanı Çebi: Başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır
14:26Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona erdi
14:20Japonya'da 'Eta varyantı' tespit edildi
14:09Facebook ve Ray-Ban ortaklığında akıllı gözlük: Müzik çalıyor, telefon oluyor
14:09Prof. Dr. Azap: 6-9 ay içinde koronavirüs de grip gibi mevsimsel bir hastalığa dönüşebilir
14:08Kremlin: Taliban’in göreve geliş törenine katılmayacağız
14:06Tepki çeken görüntü sonrası Edremit Kaymakamı merkeze alındı
13:59BioNTech, 5-11 yaş grubu için aşı kullanım izni isteyecek
13:53Taliban: Afgan geçici hükümetinin yemin töreni 11 Eylül'de yapılmayacak
13:49Başkent derbisi 30 yıl sonra 'alt ligde' oynanacak
13:45Danimarka, Kovid-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk AB ülkesi oldu
13:43Soruları almak, FETÖ üyeliği için tek başına delil sayılmadı
13:41Tunceli'de ‘Aşı olana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı hediye’ kampanyası başlatıldı