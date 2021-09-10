https://tr.sputniknews.com/20210910/helsinki-universitesinin-van-kedisi-arastirmasina-tepki-saldirgan-unvanini-kabul-etmiyoruz-1048798143.html

Helsinki Üniversitesi'nin 'Van kedisi' araştırmasına tepki: 'Saldırgan unvanını kabul etmiyoruz'

Helsinki Üniversitesi'nin 'Van kedisi' araştırmasına tepki: 'Saldırgan unvanını kabul etmiyoruz'

Helsinki Üniversitesi'nden bilim insanları, kedilerin karakter ve davranışlarını inceleme altına alarak kapsamlı bir araştırma yaptı. 26 farklı ırktan 4 bin... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T14:47+0300

2021-09-10T14:47+0300

2021-09-10T15:00+0300

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van

araştırma

van kedisi

kedi

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Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, korumalı mekanlarda özenle bakılıyor. Türkiye'nin birçok kentinden Van'a gelenler, Van Kedi Villası'ndaki birbirinden güzel Van kedilerini görmeden dönmüyor.Finlandiya'da Helsinki Üniversitesi bilim insanları, kedilerin karakter ve davranışları ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. 26 farklı ırktan 4 bin 300'den fazla kediyle yapılan çalışmada, oyunseverlik, korku ve tımar etme seviyeleri dahil olmak üzere 7 temel özellik belirlendi.Animals dergisinde yayımlanan ve dünyaca ünlü kabul edilen Van kedisi de sıralamada yer aldı. Araştırmada, Van kedisinin en saldırgan tür olduğunu belirtilerek "İnsanlara karşı saldırganlığı en yüksek olan bu türün diğer kedilerle sosyalliği de düşük puan aldı" ifadeleri kullanıldı.Prof. Dr. Abdullah Kaya: Orijinal Van kedisi mi, onu da bilmiyoruzVan Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, araştırmaya karşı çıkarak şunları söyledi:‘Yıllardır burada araştırıyoruz, en saldırgan kedi unvanını asla kabul etmiyoruz’Van kedisi üzerine yaklaşık 20 yıldır araştırmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Kaya, "Yıllardır burada araştırma yapıyoruz. Dolayısıyla Van kedisi dünyada 'en saldırgan kedi' unvanını asla kabul etmiyoruz ve doğru değildir. Eğer dünyada kediler değerlendirilecekse 'en zeki kedi unvanı' Van kedisine verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

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