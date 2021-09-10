https://tr.sputniknews.com/20210910/iran-irak-kurt-bolgesel-yonetiminde-faaliyet-gosteren-gruplari-vurdu-1048781763.html

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde faaliyet gösteren grupları vurdu

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde faaliyet gösteren grupları vurdu

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren "terör gruplarının" mevzilerini ve eğitim kampını insansız hava araçları ve topçu ateşiyle... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T03:57+0300

2021-09-10T03:57+0300

2021-09-10T03:57+0300

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irak kürdistan demokrat partisi (ikdp)

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'e bağlı Sidekan, Haci Omeran ve Çoman bölgelerinde üslenen militanların mevzilerini hedef aldı.Saldırılar sırasında Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisine (İKDP) ait bir eğitim kampının da vurulduğu belirtildi.Hedef alınan grupların İran'a saldırı hazırlığı içinde olduğu ifade edildi.İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada, IKBY'de faaliyet gösteren ve İran'ın sınır bölgelerinde güvensizlik yaratmaya çalışan "terör gruplarını" hedef alabileceklerini duyurmuştu.Pakpur, Erbil yönetimine seslenerek, "Toprağınızı terörist yuvası haline getirmeyin, gerekirse oralardaki teröristleri hedef alırız." demişti.İran "terör örgütü" kabul ettiği İKDP'yi daha önce de hedef almıştıİran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den bu yana Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda barınıyor.İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül 2018'de Erbil'de faaliyet gösteren İKDP'ye ait bir kampı balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20181013/iran-ikdp-catisma-6olu-1035650269.html

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irak, iran, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak kürdistan demokrat partisi (ikdp)