Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210910/kopege-carpmamak-icin-otomobiliyle-takla-atti-1048800673.html
Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı
Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili yol kenarındaki pamuk tarlasına devrildi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T15:41+0300
2021-09-10T15:41+0300
2021-09-10T15:41+0300
yaşam
köpek
otomobil
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048800633_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b2fcbf9e905138f8a9879d0f58f6abb.jpg
Şanlıurfa’da sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu pamuk tarlasına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048800633_167:0:1127:720_1920x0_80_0_0_1e35cbfd06c6f564a368d1daca87083f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
köpek, otomobil, kaza
Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili yol kenarındaki pamuk tarlasına devrildi.
Şanlıurfa’da sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu
pamuk tarlasına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü
ihbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.