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https://tr.sputniknews.com/20210910/muglada-ormanlara-giris-1-ekime-kadar-uzatildi-1048806527.html
Muğla’da ormanlara giriş yasağı 1 Ekim’e kadar uzatıldı
Muğla’da ormanlara giriş yasağı 1 Ekim’e kadar uzatıldı
Muğla tarihinin en büyük orman yangının yaşandığı Temmuz ve Ağustos aylarında Muğla Valiliği tarafından 5 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında ormanlara giriş... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T18:07+0300
2021-09-10T18:10+0300
türkiye
muğla
yangın
orman yangını
orman
yasak
uzatma
giriş
muğla valiliği
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Muğla Valiliği, yayımladığı yeni iç genelge ile bu süreyi 1 Ekim tarihine kadar uzattı. Buna göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Muğla sınırları içerisindeki ormanlık sahalara 5 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında görevliler dışında girmesine izin verilmeyecek.Ayrıca Muğla genelinde ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması mangal, semaver ve ateş yakılması ile ilgili alınan yasaklama kararı da 2 Ekim'e kadar uzatıldı.Yine Muğla genelinde başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere tüm mahallerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması, orman alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasağı da devam ediyor.Alınan karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapılacağı açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20210906/yunanistanda-orman-yanginlari-yeni-bakanlik-kurdurttu-iklim-krizi-bakanligi-1048666929.html
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muğla, yangın, orman yangını, orman, yasak, uzatma, giriş, muğla valiliği

Muğla’da ormanlara giriş yasağı 1 Ekim’e kadar uzatıldı

18:07 10.09.2021 (güncellendi: 18:10 10.09.2021)
© AA / Ali BallıMilas- Orman yangını
Milas- Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA / Ali Ballı
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Muğla tarihinin en büyük orman yangının yaşandığı Temmuz ve Ağustos aylarında Muğla Valiliği tarafından 5 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklanmıştı.
Muğla Valiliği, yayımladığı yeni iç genelge ile bu süreyi 1 Ekim tarihine kadar uzattı. Buna göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Muğla sınırları içerisindeki ormanlık sahalara 5 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında görevliler dışında girmesine izin verilmeyecek.
Ayrıca Muğla genelinde ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması mangal, semaver ve ateş yakılması ile ilgili alınan yasaklama kararı da 2 Ekim'e kadar uzatıldı.
Yine Muğla genelinde başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere tüm mahallerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması, orman alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasağı da devam ediyor.
Alınan karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca adli ve idari işlem yapılacağı açıklandı.
Yunanistan'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
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