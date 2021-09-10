https://tr.sputniknews.com/20210910/park-cezasinda-emsal-karar-iptal-edildi-1048790235.html

Park cezasında emsal karar: İptal edildi

Park cezasında emsal karar: İptal edildi

Kahramanmaraş'ta otomobilini otobüs durağı yakınına park eden sürücüye polis tarafından yazılan hatalı park cezası, delil olarak sunulan fotoğrafta durak... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T12:07+0300

2021-09-10T12:07+0300

2021-09-10T12:08+0300

türkiye

kahramanmaraş

mahkeme

ceza

park

emsal karar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104087/46/1040874647_1:0:1409:792_1920x0_80_0_0_ddef71c64e4fb9a83d0075729a76e9ed.jpg

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 13 Nisan 2021 tarihinde otomobilini otobüs durağının yakınına park eden isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiye hatalı park nedeniyle polis ekiplerince 132 lira ceza uygulandı.Cezaya itiraz eden kişi, kendisine haksız yere ceza yazıldığını, otomobilini otobüs durağına en az 15 metre uzağa park ettiğini savunarak avukatı aracılığıyla dava açtı.Kahramanmaraş 2.Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, otomobil sürücüsüne yazılan ceza ve o sırada polis ekiplerince çekilen fotoğraf incelendi.Durağa en az 15 metre uzağa park ettiğini öne süren ve kendisine haksız ceza yazıldığını, bu nedenle cezanın iptalini talep eden davacıyı haklı bulan mahkeme, ceza fotoğrafında otobüs durağının gözükmemesi ve aracın nizami park halinde olması dolayısıyla cezanın iptaline hükmetti.Davacının avukatı Damla Yağmur Ay, AA muhabirine, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin Türk Ceza Kanunu'na (TCK) sabit ilkelerinden olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:Kararın emsal nitelikte bir karar olduğunun altını çizen Ay, vatandaşlara trafik cezası yemeleri durumunda bu ayrıntılara dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

türkiye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kahramanmaraş, mahkeme, ceza, park, emsal karar