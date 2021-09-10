Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210910/park-cezasinda-emsal-karar-iptal-edildi-1048790235.html
Park cezasında emsal karar: İptal edildi
Park cezasında emsal karar: İptal edildi
Kahramanmaraş'ta otomobilini otobüs durağı yakınına park eden sürücüye polis tarafından yazılan hatalı park cezası, delil olarak sunulan fotoğrafta durak... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T12:07+0300
2021-09-10T12:08+0300
türkiye
kahramanmaraş
mahkeme
ceza
park
emsal karar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104087/46/1040874647_1:0:1409:792_1920x0_80_0_0_ddef71c64e4fb9a83d0075729a76e9ed.jpg
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 13 Nisan 2021 tarihinde otomobilini otobüs durağının yakınına park eden isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiye hatalı park nedeniyle polis ekiplerince 132 lira ceza uygulandı.Cezaya itiraz eden kişi, kendisine haksız yere ceza yazıldığını, otomobilini otobüs durağına en az 15 metre uzağa park ettiğini savunarak avukatı aracılığıyla dava açtı.Kahramanmaraş 2.Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, otomobil sürücüsüne yazılan ceza ve o sırada polis ekiplerince çekilen fotoğraf incelendi.Durağa en az 15 metre uzağa park ettiğini öne süren ve kendisine haksız ceza yazıldığını, bu nedenle cezanın iptalini talep eden davacıyı haklı bulan mahkeme, ceza fotoğrafında otobüs durağının gözükmemesi ve aracın nizami park halinde olması dolayısıyla cezanın iptaline hükmetti.Davacının avukatı Damla Yağmur Ay, AA muhabirine, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin Türk Ceza Kanunu'na (TCK) sabit ilkelerinden olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:Kararın emsal nitelikte bir karar olduğunun altını çizen Ay, vatandaşlara trafik cezası yemeleri durumunda bu ayrıntılara dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104087/46/1040874647_177:0:1233:792_1920x0_80_0_0_7c19450966215ec298626c4ba5c6bedd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kahramanmaraş, mahkeme, ceza, park, emsal karar

Park cezasında emsal karar: İptal edildi

12:07 10.09.2021 (güncellendi: 12:08 10.09.2021)
© DHATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© DHA
Abone ol
Kahramanmaraş'ta otomobilini otobüs durağı yakınına park eden sürücüye polis tarafından yazılan hatalı park cezası, delil olarak sunulan fotoğrafta durak gözükmediği için mahkemece iptal edildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 13 Nisan 2021 tarihinde otomobilini otobüs durağının yakınına park eden isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiye hatalı park nedeniyle polis ekiplerince 132 lira ceza uygulandı.
Cezaya itiraz eden kişi, kendisine haksız yere ceza yazıldığını, otomobilini otobüs durağına en az 15 metre uzağa park ettiğini savunarak avukatı aracılığıyla dava açtı.
Kahramanmaraş 2.Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, otomobil sürücüsüne yazılan ceza ve o sırada polis ekiplerince çekilen fotoğraf incelendi.
Durağa en az 15 metre uzağa park ettiğini öne süren ve kendisine haksız ceza yazıldığını, bu nedenle cezanın iptalini talep eden davacıyı haklı bulan mahkeme, ceza fotoğrafında otobüs durağının gözükmemesi ve aracın nizami park halinde olması dolayısıyla cezanın iptaline hükmetti.
Davacının avukatı Damla Yağmur Ay, AA muhabirine, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin Türk Ceza Kanunu'na (TCK) sabit ilkelerinden olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Polis memurlarının çektiği fotoğraflarda araçla birlikte durak gözükmediği için mahkemece kural ihlali yapıp yapmadığı tespit edilemedi. Bu noktada bir şüphe bulunması ve şüpheden sanık yararlanır ilkesinden dolayı müvekkile hükmedilen idari para cezası iptal edildi."
Kararın emsal nitelikte bir karar olduğunun altını çizen Ay, vatandaşlara trafik cezası yemeleri durumunda bu ayrıntılara dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce