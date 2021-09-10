Saygı Öztürk: 225 bin kişinin iş istediği İzmir, merkezi yönetime 40 vermiş, bir almış

225 bin kişinin iş istediği İzmir 40 vermiş, bir almış İktidarın, CHP'li ve İYİ partili belediyeleri başarısız göstermek için her türlü engellemeyi yaptığı biliniyor. İlk dönem bu kadar engelleme yokken, giderek kıskaca almak ve iş yapamaz hale getirmek için her türlü yola başvuruluyor. Yalnız büyükşehirler için değil, il ve ilçe, hatta belde belediyelerinde de bu baskılar görülüyor. CHP'li belediyeleri etkisiz kılmak, çalışamaz hale getirmek için neler yapıldığını örneklerle aktaralım. 225 bin kişinin iş istediği İzmir 40 vermiş, bir almış İktidarın, CHP'li ve İYİ partili belediyeleri başarısız göstermek için her türlü engellemeyi yaptığı biliniyor. İlk dönem bu kadar engelleme yokken, giderek kıskaca almak ve iş yapamaz hale getirmek için her türlü yola başvuruluyor. Yalnız büyükşehirler için değil, il ve ilçe, hatta belde belediyelerinde de bu baskılar görülüyor. CHP'li belediyeleri etkisiz kılmak, çalışamaz hale getirmek için neler yapıldığını örneklerle aktaralım.

2020 yılında mali bütçeden toplanan vergi geliri ülkede 833 milyar lira. Bunun 95 milyar 500 milyon liralık bölümü İzmir'den toplanmış. Vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 11.7'sini İzmirliler karşılamış. İzmir merkezi yönetimden ne kadar yatırım aldı? 2 milyar 300 milyon lira. Yani İzmir 40.7 vermiş, bir almış. Bunu, AKP'li büyükşehir belediyelerinin aldıklarıyla karşılaştıralım. Kayseri, ödediği verginin yüzde 143'ünü, Konya yüzde 130'unu, Trabzon ödediği verginin yüzde 102'ni, Bursa yüzde 11'ini almış. Bir AKP'li belediyelerin payına, bir de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin payına bakıyorsunuz ve “Pes doğrusu” diyorsunuz. 2020 yılında mali bütçeden toplanan vergi geliri ülkede 833 milyar lira. Bunun 95 milyar 500 milyon liralık bölümü İzmir'den toplanmış. Vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 11.7'sini İzmirliler karşılamış. İzmir merkezi yönetimden ne kadar yatırım aldı? 2 milyar 300 milyon lira. Yani İzmir 40.7 vermiş, bir almış. Bunu, AKP'li büyükşehir belediyelerinin aldıklarıyla karşılaştıralım. Kayseri, ödediği verginin yüzde 143'ünü, Konya yüzde 130'unu, Trabzon ödediği verginin yüzde 102'ni, Bursa yüzde 11'ini almış. Bir AKP'li belediyelerin payına, bir de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin payına bakıyorsunuz ve “Pes doğrusu” diyorsunuz.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu sadece İzmir ile ilgili bir haksızlık değil. Genel olarak devletin topladığı vergilerden kentlere yatırım oranı büyük farklılıklar gösterebiliyor. Bu doğru değil. Bir kentten toplanan verginin ne kadarının o kente yatırım olarak döneceğinin ortak bir paydası olmalı ki insanlarda adalet duygusu rencide olmasın. Bir taraf yüzde 143, yüzde 130, yüzde 102 alırken, İzmir yüzde 2.4 alırsa bu adalet, hakkaniyet değil” diyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,diyor.

Türkiye'de toplanan verginin yüzde 11.7'sini İzmirli ödediğine göre ödediği vergiler karşılığında Devletten yatırım bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı bütçesinin yüzde 42'sini yatırıma ayırmış ve 3.5 milyar yatırım gerçekleştirmiş. Özetle hükümetin kaynakları adil bir biçimde dağıtmakla ilgili sorumluluğu olmasına rağmen, iktidar bunu gözetmiyor. Metro yapımlarını incelediğimde, İzmir'e Devlet bütçesinden bir metre bile metro tüneli yapılmadığını öğreniyorum. Yani, hükümetin İzmir'de yaptığı metro tüneli yok. Tüm metro hatları, tünelleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yarattığı finansman kaynaklarıyla üretilmiş çözümlerle yapılmış. Belediye, bulduğu kaynaklarla İzmir tarihinin en büyük yatırımını Buca metrosuyla sürdürecek. Türkiye'de toplanan verginin yüzde 11.7'sini İzmirli ödediğine göre ödediği vergiler karşılığında Devletten yatırım bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı bütçesinin yüzde 42'sini yatırıma ayırmış ve 3.5 milyar yatırım gerçekleştirmiş. Özetle hükümetin kaynakları adil bir biçimde dağıtmakla ilgili sorumluluğu olmasına rağmen, iktidar bunu gözetmiyor. Metro yapımlarını incelediğimde, İzmir'e Devlet bütçesinden bir metre bile metro tüneli yapılmadığını öğreniyorum. Yani, hükümetin İzmir'de yaptığı metro tüneli yok. Tüm metro hatları, tünelleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yarattığı finansman kaynaklarıyla üretilmiş çözümlerle yapılmış. Belediye, bulduğu kaynaklarla İzmir tarihinin en büyük yatırımını Buca metrosuyla sürdürecek.