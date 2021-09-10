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Saygı Öztürk: 225 bin kişinin iş istediği İzmir, merkezi yönetime 40 vermiş, bir almış
Gazeteci Saygı Öztürk, Türkiye'deki vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 11.7'sini İzmirlilerin karşıladığını belirterek, buna karşın İzmir'in merkezi yönetimden yeterli yatırım almadığını belirterek, "Yani İzmir 40.7 vermiş, bir almış" dedi.
Öztürk'ün Sözcü gazetesinde yayınlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
225 bin kişinin iş istediği İzmir 40 vermiş, bir almış İktidarın, CHP'li ve İYİ partili belediyeleri başarısız göstermek için her türlü engellemeyi yaptığı biliniyor. İlk dönem bu kadar engelleme yokken, giderek kıskaca almak ve iş yapamaz hale getirmek için her türlü yola başvuruluyor. Yalnız büyükşehirler için değil, il ve ilçe, hatta belde belediyelerinde de bu baskılar görülüyor. CHP'li belediyeleri etkisiz kılmak, çalışamaz hale getirmek için neler yapıldığını örneklerle aktaralım.
2020 yılında mali bütçeden toplanan vergi geliri ülkede 833 milyar lira. Bunun 95 milyar 500 milyon liralık bölümü İzmir'den toplanmış. Vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 11.7'sini İzmirliler karşılamış. İzmir merkezi yönetimden ne kadar yatırım aldı? 2 milyar 300 milyon lira. Yani İzmir 40.7 vermiş, bir almış. Bunu, AKP'li büyükşehir belediyelerinin aldıklarıyla karşılaştıralım. Kayseri, ödediği verginin yüzde 143'ünü, Konya yüzde 130'unu, Trabzon ödediği verginin yüzde 102'ni, Bursa yüzde 11'ini almış. Bir AKP'li belediyelerin payına, bir de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin payına bakıyorsunuz ve “Pes doğrusu” diyorsunuz.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu sadece İzmir ile ilgili bir haksızlık değil. Genel olarak devletin topladığı vergilerden kentlere yatırım oranı büyük farklılıklar gösterebiliyor. Bu doğru değil. Bir kentten toplanan verginin ne kadarının o kente yatırım olarak döneceğinin ortak bir paydası olmalı ki insanlarda adalet duygusu rencide olmasın. Bir taraf yüzde 143, yüzde 130, yüzde 102 alırken, İzmir yüzde 2.4 alırsa bu adalet, hakkaniyet değil” diyor.
Türkiye'de toplanan verginin yüzde 11.7'sini İzmirli ödediğine göre ödediği vergiler karşılığında Devletten yatırım bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı bütçesinin yüzde 42'sini yatırıma ayırmış ve 3.5 milyar yatırım gerçekleştirmiş. Özetle hükümetin kaynakları adil bir biçimde dağıtmakla ilgili sorumluluğu olmasına rağmen, iktidar bunu gözetmiyor. Metro yapımlarını incelediğimde, İzmir'e Devlet bütçesinden bir metre bile metro tüneli yapılmadığını öğreniyorum. Yani, hükümetin İzmir'de yaptığı metro tüneli yok. Tüm metro hatları, tünelleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yarattığı finansman kaynaklarıyla üretilmiş çözümlerle yapılmış. Belediye, bulduğu kaynaklarla İzmir tarihinin en büyük yatırımını Buca metrosuyla sürdürecek.
Küçük Menderes'te Kaymakçı köyü var. Bu köyün pis suyu dereye akıyor. Büyükşehir Belediyesi arıtma tesisi yapmak istedi. Bunun için kamu kuruluşu olan Tarım İl Müdürlüğü'nden görüş almak istedi. Tarım İl müdürlüğünün, Belediyeye nasıl bir cevap verdiğini, Başkan Tunç Soyer'den dinliyorum:
“Müdürlüğün cevabı şaşırtıcıydı, ‘Burası tarım arazisi, burada arıtma tesisi yapamazsınız.' O toprağı zehirleyen atıklarla mı koruyorsunuz tarım arazisini? ‘Arıtma tesisi yapamazsınız, tarım arazisi. Koruyacağız' diyorlar. Koruyun ama o tarım arazisine zehir akıyor. ‘Bırakın arıtma tesisi yapalım' diyoruz il tarım müdürü uygun görüş vermiyor bize.”
Başkana göre İZSU olağanüstü bir çalışma yürütüyor. Türkiye'de en çok arıtma tesisi olan şehrin İzmir olduğunu, pis suyun yüzde 97'sini arıttıklarını anlatıyor. Bunların tamamının ileri biyolojik arıtma tesisi olduğunu kaydeden Başkan, deşarjı yapıldığında azot ve fosfatın hiç olmadığını, o nedenle körfezde bir müsilaj tehlikesinden bahsedilemeyeceğini söylüyor. Bu konuda, “Daha yapacak çok işimiz var. Hiçbir kanalizasyonu açıkta bırakmayacağız” diyor.
İşsizlik özellikle de genç işsizlik bütün illerde olduğu gibi İzmir'de de yüksek. Gençlerin iş umudu belediyeler olmuş. Ankara'da 350 bin kişi iş için belediyeye başvururken, İzmir'de de 225 bin kişi belediyeye iş başvurusu yapmış. İşsizliğin bu kadar büyüdüğü ülkemizde, Tunç Soyer'in, ihale şartnamesine yeni mezunların istihdamını zorunlu kılmasıyla çözülecek iş değil. Ama, bu bile İzmir'de memnuniyet yaratmış.