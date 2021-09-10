Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210910/saygi-ozturk-225-bin-kisinin-is-istedigi-izmir-merkezi-yonetime-40-vermis-bir-almis-1048812734.html
Saygı Öztürk: 225 bin kişinin iş istediği İzmir, merkezi yönetime 40 vermiş, bir almış
Saygı Öztürk: 225 bin kişinin iş istediği İzmir, merkezi yönetime 40 vermiş, bir almış
Gazeteci Saygı Öztürk, Türkiye'deki vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 11.7'sini İzmirlilerin karşıladığını belirterek, buna karşın İzmir'in merkezi yönetimden... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T22:13+0300
2021-09-10T22:13+0300
türkiye
izmir
saygı öztürk
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1c/1043305370_1:0:680:382_1920x0_80_0_0_f956ddf28f2c2965236aeb784ce3f37a.jpg
Öztürk'ün Sözcü gazetesinde yayınlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1c/1043305370_86:0:595:382_1920x0_80_0_0_b95f359f7b855993880e8cd00a4055b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, saygı öztürk, izmir büyükşehir belediye başkanlığı

Saygı Öztürk: 225 bin kişinin iş istediği İzmir, merkezi yönetime 40 vermiş, bir almış

22:13 10.09.2021
© Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesiİzmir Büyükşehir Belediye binası
İzmir Büyükşehir Belediye binası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesi
Abone ol
Gazeteci Saygı Öztürk, Türkiye'deki vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 11.7'sini İzmirlilerin karşıladığını belirterek, buna karşın İzmir'in merkezi yönetimden yeterli yatırım almadığını belirterek, "Yani İzmir 40.7 vermiş, bir almış" dedi.
Öztürk'ün Sözcü gazetesinde yayınlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:
225 bin kişinin iş istediği İzmir 40 vermiş, bir almış İktidarın, CHP'li ve İYİ partili belediyeleri başarısız göstermek için her türlü engellemeyi yaptığı biliniyor. İlk dönem bu kadar engelleme yokken, giderek kıskaca almak ve iş yapamaz hale getirmek için her türlü yola başvuruluyor. Yalnız büyükşehirler için değil, il ve ilçe, hatta belde belediyelerinde de bu baskılar görülüyor. CHP'li belediyeleri etkisiz kılmak, çalışamaz hale getirmek için neler yapıldığını örneklerle aktaralım.
2020 yılında mali bütçeden toplanan vergi geliri ülkede 833 milyar lira. Bunun 95 milyar 500 milyon liralık bölümü İzmir'den toplanmış. Vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 11.7'sini İzmirliler karşılamış. İzmir merkezi yönetimden ne kadar yatırım aldı? 2 milyar 300 milyon lira. Yani İzmir 40.7 vermiş, bir almış. Bunu, AKP'li büyükşehir belediyelerinin aldıklarıyla karşılaştıralım. Kayseri, ödediği verginin yüzde 143'ünü, Konya yüzde 130'unu, Trabzon ödediği verginin yüzde 102'ni, Bursa yüzde 11'ini almış. Bir AKP'li belediyelerin payına, bir de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin payına bakıyorsunuz ve “Pes doğrusu” diyorsunuz.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu sadece İzmir ile ilgili bir haksızlık değil. Genel olarak devletin topladığı vergilerden kentlere yatırım oranı büyük farklılıklar gösterebiliyor. Bu doğru değil. Bir kentten toplanan verginin ne kadarının o kente yatırım olarak döneceğinin ortak bir paydası olmalı ki insanlarda adalet duygusu rencide olmasın. Bir taraf yüzde 143, yüzde 130, yüzde 102 alırken, İzmir yüzde 2.4 alırsa bu adalet, hakkaniyet değil” diyor.
Türkiye'de toplanan verginin yüzde 11.7'sini İzmirli ödediğine göre ödediği vergiler karşılığında Devletten yatırım bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı bütçesinin yüzde 42'sini yatırıma ayırmış ve 3.5 milyar yatırım gerçekleştirmiş. Özetle hükümetin kaynakları adil bir biçimde dağıtmakla ilgili sorumluluğu olmasına rağmen, iktidar bunu gözetmiyor. Metro yapımlarını incelediğimde, İzmir'e Devlet bütçesinden bir metre bile metro tüneli yapılmadığını öğreniyorum. Yani, hükümetin İzmir'de yaptığı metro tüneli yok. Tüm metro hatları, tünelleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yarattığı finansman kaynaklarıyla üretilmiş çözümlerle yapılmış. Belediye, bulduğu kaynaklarla İzmir tarihinin en büyük yatırımını Buca metrosuyla sürdürecek.
Küçük Menderes'te Kaymakçı köyü var. Bu köyün pis suyu dereye akıyor. Büyükşehir Belediyesi arıtma tesisi yapmak istedi. Bunun için kamu kuruluşu olan Tarım İl Müdürlüğü'nden görüş almak istedi. Tarım İl müdürlüğünün, Belediyeye nasıl bir cevap verdiğini, Başkan Tunç Soyer'den dinliyorum:
“Müdürlüğün cevabı şaşırtıcıydı, ‘Burası tarım arazisi, burada arıtma tesisi yapamazsınız.' O toprağı zehirleyen atıklarla mı koruyorsunuz tarım arazisini? ‘Arıtma tesisi yapamazsınız, tarım arazisi. Koruyacağız' diyorlar. Koruyun ama o tarım arazisine zehir akıyor. ‘Bırakın arıtma tesisi yapalım' diyoruz il tarım müdürü uygun görüş vermiyor bize.”
Başkana göre İZSU olağanüstü bir çalışma yürütüyor. Türkiye'de en çok arıtma tesisi olan şehrin İzmir olduğunu, pis suyun yüzde 97'sini arıttıklarını anlatıyor. Bunların tamamının ileri biyolojik arıtma tesisi olduğunu kaydeden Başkan, deşarjı yapıldığında azot ve fosfatın hiç olmadığını, o nedenle körfezde bir müsilaj tehlikesinden bahsedilemeyeceğini söylüyor. Bu konuda, “Daha yapacak çok işimiz var. Hiçbir kanalizasyonu açıkta bırakmayacağız” diyor.
İşsizlik özellikle de genç işsizlik bütün illerde olduğu gibi İzmir'de de yüksek. Gençlerin iş umudu belediyeler olmuş. Ankara'da 350 bin kişi iş için belediyeye başvururken, İzmir'de de 225 bin kişi belediyeye iş başvurusu yapmış. İşsizliğin bu kadar büyüdüğü ülkemizde, Tunç Soyer'in, ihale şartnamesine yeni mezunların istihdamını zorunlu kılmasıyla çözülecek iş değil. Ama, bu bile İzmir'de memnuniyet yaratmış.
033100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:21Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifa etti
22:20Araştırma: Aşı olmayanların hastalanma riski 4.5 kat, ölüm riski ise 11 kat daha yüksek
22:13Saygı Öztürk: 225 bin kişinin iş istediği İzmir, merkezi yönetime 40 vermiş, bir almış
22:04Bakan Gül duyurdu: Ankara'ya yeni adliye binası geliyor
22:03Fenerbahçe'de kadın futbol takımı kuruldu
21:48BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Afganistan sınırlarında büyük göçmen hareketliliği görülmüyor
21:33Eski Fransa Sağlık Bakanı'na 'başkalarının hayatını tehlikeye' attığı gerekçesiyle yargılama
21:22Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu
21:13Galatasaray'dan Sofiane Feghouli’nin sakatlığı hakkında açıklama
21:0642 yıldır tutsak olan balina, kafasını duvara vura vura 'intihar etmeye' çalıştı
21:04YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizin başarı hikayelerini hep birlikte inşa edeceğiz
20:59Trump, Biden'ı boks maçına davet etti: 'Onu birkaç saniyede yere sererim'
20:48Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı görevine vekil atadı
20:44Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım: 800 bin çiftçi iş bıraktı, çiftçi ithalatla terbiye edilemez
20:28Akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırı davasında tahliye kararı
20:25Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan AK Partili Arzu Aydın'a: Biz sapık mıyız?
20:24Son 24 saatte 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti
20:21Apple'ın Epic Games ile davası karara bağlandı
20:09Zaharova: Yakında milyonlarca Avrupalı Kuzey Akım 2 üzerinden gaz alacak, engel çıkarmaya son verin
20:03Lavrov: Taliban iktidarı gasp etme niyetinde değil