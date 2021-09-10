https://tr.sputniknews.com/20210910/sberbank-hayvanlar-icin-yuz-tanima-sistemi-gelistirdi-1048782731.html

Sberbank hayvanlar için yüz tanıma sistemi geliştirdi

Sberbank hayvanlar için yüz tanıma sistemi geliştirdi

Rusya’nın en büyük bankacılık grubu Sber, kayıp hayvanların bulunmasında kullanılabilecek bir evcil hayvan yüz tanıma sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Sistem... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T05:05+0300

2021-09-10T05:05+0300

2021-09-10T05:05+0300

yaşam

rusya

sberbank

hayvan

yüz tanıma teknolojisi

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Sberbank’ın basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, yapay zekanın aynı türden canlılar arasındaki farklılıkları tespit etmeyi mümkün kıldığı belirtildi.Açıklamada, “Sber, bir sinir ağına yüzlerinden hayvanları ayırt etmeyi öğretti. Şu anda iki yüzü kıyaslama kalitesi köpekler için yüzde 94, kediler için yüzde 84 düzeyinde” ifadeleri kullanıldı.Sistemle insan yüzlerini tanımak için kullanılan CosFace algoritmasının temel alınıyor.

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rusya, sberbank, hayvan, yüz tanıma teknolojisi