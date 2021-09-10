Sberbank hayvanlar için yüz tanıma sistemi geliştirdi

Sberbank’ın basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, yapay zekanın aynı türden canlılar arasındaki farklılıkları tespit etmeyi mümkün kıldığı belirtildi.Açıklamada, “Sber, bir sinir ağına yüzlerinden hayvanları ayırt etmeyi öğretti. Şu anda iki yüzü kıyaslama kalitesi köpekler için yüzde 94, kediler için yüzde 84 düzeyinde” ifadeleri kullanıldı.Sistemle insan yüzlerini tanımak için kullanılan CosFace algoritmasının temel alınıyor.
Rusya’nın en büyük bankacılık grubu Sber, kayıp hayvanların bulunmasında kullanılabilecek bir evcil hayvan yüz tanıma sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Sistem her kedi ve köpeği yüksek hassasiyetle ayrıştırabiliyor.
Sberbank’ın basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, yapay zekanın aynı türden canlılar arasındaki farklılıkları tespit etmeyi mümkün kıldığı belirtildi.
Açıklamada, “Sber, bir sinir ağına yüzlerinden hayvanları ayırt etmeyi öğretti. Şu anda iki yüzü kıyaslama kalitesi köpekler için yüzde 94, kediler için yüzde 84 düzeyinde” ifadeleri kullanıldı.
Sistemle insan yüzlerini tanımak için kullanılan CosFace algoritmasının temel alınıyor.