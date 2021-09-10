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Soruları almak, FETÖ üyeliği için tek başına delil sayılmadı
Soruları almak, FETÖ üyeliği için tek başına delil sayılmadı
Yüksek Mahkeme, soruları önceden ele geçirmenin FETÖ üyeliği için tek başına delil sayılamayacağına karar verdi. 'Örgüt üyeliğinden' mahkumiyet kararı... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T13:43+0300
2021-09-10T13:42+0300
politika
türkiye
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mahkeme
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Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2010 yılı KPSS sınav sorularını önceden ele geçirerek sınavda yüksek puan aldığı ve bu sayede memur olarak atandığı gerekçesiyle yargılanan Esra T. hakkında, “FETÖ üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre mahkeme, sanığın 'resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından beraatına hükmetti. İtiraz üzerine dosyaya bakan Ankara İstinaf Mahkemesi de, yerel mahkemenin örgüt üyeliği suçundan verdiği mahkumiyet kararını yerinde buldu.Resmi belgede sahtecilik suçundan verilen beraat kararını kaldırarak, 3 yıl hapis cezası verdi. Dosya temyiz üzerine bu defa Yargıtay'a geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de, soruları önceden ele geçirmenin FETÖ üyeliği için tek başına delil sayılamayacağına karar verdi. 'Örgüt üyeliğinden' mahkumiyet kararı verilebilmesi için sanığın örgütle organik ilişki içerisinde süreklilik ve yoğunluk arz eden eylemlerde bulunması gerektiği' belirtildi. Sanık hakkındaki mahkumiyet kararı bozuldu.
https://tr.sputniknews.com/20210803/astsubaylik-sinav-sorularinin-sizdirilmasina-iliskin-10-feto-suphelisi-hakkinda-gozalti-karari-1045140820.html
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türkiye, fetö, mahkeme, duruşma

Soruları almak, FETÖ üyeliği için tek başına delil sayılmadı

13:43 10.09.2021
© AAKanada, mahkeme
Kanada, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
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Yüksek Mahkeme, soruları önceden ele geçirmenin FETÖ üyeliği için tek başına delil sayılamayacağına karar verdi. 'Örgüt üyeliğinden' mahkumiyet kararı verilebilmesi için sanığın örgütle organik ilişki içerisinde süreklilik ve yoğunluk arz eden eylemlerde bulunması gerektiği' belirtildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 2010 yılı KPSS sınav sorularını önceden ele geçirerek sınavda yüksek puan aldığı ve bu sayede memur olarak atandığı gerekçesiyle yargılanan Esra T. hakkında, “FETÖ üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre mahkeme, sanığın 'resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından beraatına hükmetti. İtiraz üzerine dosyaya bakan Ankara İstinaf Mahkemesi de, yerel mahkemenin örgüt üyeliği suçundan verdiği mahkumiyet kararını yerinde buldu.
Resmi belgede sahtecilik suçundan verilen beraat kararını kaldırarak, 3 yıl hapis cezası verdi. Dosya temyiz üzerine bu defa Yargıtay'a geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de, soruları önceden ele geçirmenin FETÖ üyeliği için tek başına delil sayılamayacağına karar verdi.
'Örgüt üyeliğinden' mahkumiyet kararı verilebilmesi için sanığın örgütle organik ilişki içerisinde süreklilik ve yoğunluk arz eden eylemlerde bulunması gerektiği' belirtildi. Sanık hakkındaki mahkumiyet kararı bozuldu.
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2021
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