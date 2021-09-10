https://tr.sputniknews.com/20210910/teksas-valisi-sosyal-medya-sirketlerinin-kullanicilari-gorusleri-nedeniyle-engellemesini-yasakladi-1048780744.html

Teksas Valisi sosyal medya şirketlerinin, kullanıcıları görüşleri nedeniyle engellemesini yasakladı

Teksas Valisi sosyal medya şirketlerinin, kullanıcıları görüşleri nedeniyle engellemesini yasakladı

ABD’de cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott, büyük sosyal medya şirketlerinin görüşleri nedeniyle kullanıcıların hesaplarını kapatmasını ve kısıtlamasını... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T02:45+0300

2021-09-10T02:45+0300

2021-09-10T02:47+0300

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teksas valisi greg abbott

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Teksas Valiliğinden yapılan duyuruda, yasayla ABD’de aylık 50 milyondan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya şirketlerinin, kullanıcılarını görüşleri nedeniyle yasaklamasının önüne geçildiği kaydedildi.Açıklamada, ayrıca yasayla artık bu sitelerin içerik yönetimi ve moderasyon politikalarını açıklamalarının ve kaldırdıkları içerikler için bir şikâyet ve temyiz süreci geliştirmelerinin zorunlu hale geldiği duyuruldu.Öte yandan yasayla şirketlerin yasa dışı içerikleri 48 saat içinde kaldırması zorunlu tutuldu.Vali Abbot, yaptığı açıklamada, sosyal medya sitelerinin modern halk meydanları haline geldiğini belirterek sağlıklı toplumsal tartışmaların olması ve bilginin özgürce dolaşması gerektiğini söyledi.Greg Abbot, “Ancak sosyal medya şirketlerinde muhafazakâr görüşleri ve fikirleri susturma eğilimi oluştu. Bu yanlışa Teksas’ta izin vermeyeceğiz” dedi.Abbot, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Bu yasa, Teksaslıları yanlış sosyal medya sansüründen koruyacak" dedi.ABD’de ifade ve ticaret özgürlüğünü savunan işletmeler birliği NetChoice’un başkanı Steve Delbianco ise yaptığı yazılı açıklamayla yasayı “muhafazakâr değerlerle çeliştiği ve web sitelerini müstehcen, ırkçı, antisemitist, nefret dolu içeriklere yer vermek zorunda bıraktığı” gerekçesiyle eleştirdi.Delbianco, yasanın yönetime internet içeriğini kontrol etme gücü vererek ifade özgürlüğünü engellediğini vurguladı.ABD’de muhafazakârlar bir süredir Silikon Vadisi’nin siyasi görüşleri nedeniyle kendilerine sansür uyguladığını iddia ediyor ancak şirketler bu suçlamaları kabul etmiyordu.Cumhuriyetçilerle sosyal medya şirketleri arasındaki ipler, 6 Mayıs Kongre Baskını sonrasında eski ABD Başkanı Trump’ın Facebook, Twitter ve YouTube tarafından engellenmesiyle gerilmişti.Teksas’tan önce, mayıs ayında Florida Valisi cumhuriyetçi Ron DeSantis, seçim dönemlerinde sosyal medya şirketlerinin siyasi adayları engellemesini yasaklayan bir yasa imzalamış, ancak yasa federal mahkemece engellenmişti.

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sosyal medya, teksas, teksas valisi greg abbott, kongre baskını