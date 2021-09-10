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Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona erdi
Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona erdi
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T14:26+0300
2021-09-10T14:44+0300
şenol güneş
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye a milli futbol takımı
ayrılık
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir" dendi. Açıklama, şöyle devam etti:"Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."Açıklamada, Güneş'e ödenecek tazminata ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.Öte yandan 2020 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türk Milli Takımı'nın oynayacağı dört maç daha var. Bu müsabakalarda takımın başında hangi ismin yer alacağı da henüz netlik kazanmış değil:
https://tr.sputniknews.com/20210908/senol-gunes-sozlesmesi-feshedilirse-ne-kadar-tazminat-alacak-1048719084.html
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şenol güneş, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye a milli futbol takımı, ayrılık

Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona erdi

14:26 10.09.2021 (güncellendi: 14:44 10.09.2021)
© AAŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir" dendi. Açıklama, şöyle devam etti:

"Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."
Açıklamada, Güneş'e ödenecek tazminata ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.
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Öte yandan 2020 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türk Milli Takımı'nın oynayacağı dört maç daha var. Bu müsabakalarda takımın başında hangi ismin yer alacağı da henüz netlik kazanmış değil:
8 Ekim 2021: Türkiye - Norveç
11 Ekim 2021: Letonya - Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye - Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ - Türkiye
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