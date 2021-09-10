https://tr.sputniknews.com/20210910/tff-acikladi-senol-gunes-ile-yollar-ayrildi-1048797289.html

Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona erdi

Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T14:26+0300

2021-09-10T14:26+0300

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şenol güneş

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye a milli futbol takımı

ayrılık

yaşam

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir" dendi. Açıklama, şöyle devam etti:"Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."Açıklamada, Güneş'e ödenecek tazminata ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.Öte yandan 2020 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türk Milli Takımı'nın oynayacağı dört maç daha var. Bu müsabakalarda takımın başında hangi ismin yer alacağı da henüz netlik kazanmış değil:

https://tr.sputniknews.com/20210908/senol-gunes-sozlesmesi-feshedilirse-ne-kadar-tazminat-alacak-1048719084.html

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şenol güneş, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye a milli futbol takımı, ayrılık