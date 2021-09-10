https://tr.sputniknews.com/20210910/turk-milli-takimi-icin-yeni-teknik-direktor-arayisi-teklif-goturulen-ilk-isim-reddetti-1048799408.html

Türk Milli Takımı için yeni teknik direktör arayışı: 'Teklif götürülen ilk isim reddetti'

Türk Milli Takımı için yeni teknik direktör arayışı: 'Teklif götürülen ilk isim reddetti'

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş sonrası yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Federasyonun ilk görüşmeyi Alman teknik adam Joachim Löw ile yaptığı... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T15:28+0300

2021-09-10T15:28+0300

2021-09-10T15:28+0300

yaşam

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye a milli futbol takımı

şenol güneş

joachim löw

teknik direktör

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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni teknik direktör arayışlarına başladı. NTV Spor'da yer alan habere göre federasyon, ilk görüşmesini Alman teknik adam Joachim Löw ile yaptı.Almaya Milli Takımı ile yollarını temmuz ayında ayıran 61 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı.Löw 15 yıl süren Almanya Milli takımı teknik direktörlüğü sonrası bir süre takım çalıştırmak istemediğini federasyon yetkililerine iletti.Federasyonun yerli teknik adam adayları arasında Emre Belözoğlu, Samet Aybaba, Okan Buruk, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay isimleri yer alıyor. Başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, kısa süre içinde ay yıldızlı ekibin yeni teknik adamını belirleyecek.

https://tr.sputniknews.com/20210910/turk-milli-takiminda-senol-gunes-donemi-biterse-3-senaryo-var-1048786050.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, joachim löw, teknik direktör